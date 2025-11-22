Hindustan Hindi News
NEET : नीट में 720 में से 90 अंक, MBBS दाखिले का दावा, मेडिकल हॉस्टल में रूम मांगने पर हुआ बड़ा खुलासा

संक्षेप:

NEET UG : 20 वर्षीय छात्र दावा कर रहा था उसने मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट पर दाखिला लिया है लेकिन उसे मेडिकल छात्रों के हॉस्टल में रूम अलॉट नहीं किया जा रहा है। एडमिशन काउंसिल ने इस छात्र को फर्जी बताया। कहां इसका लिस्ट में नाम ही नहीं है।

Sat, 22 Nov 2025 04:14 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ओडिशा के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में फर्जी एमबीबीएस छात्र पकड़ा गया है। मामला संबलपुर जिले के बुर्ला में स्थित मेडिकल कॉलेज वीर सुरेंद्र साईं इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (विमसार) का है। 20 वर्षीय यह छात्र दावा कर रहा था उसने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट पर दाखिला लिया है लेकिन उसे मेडिकल छात्रों के हॉस्टल में रूम अलॉट नहीं किया जा रहा है।

मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बताया कि इस छात्र को मेडिकल हॉस्टल में एडमिशन मांगते हुए पकड़ा गया। ये यहां का एमबीबीएस स्टूडेंट होने का दावा कर रहा था। पूछताछ में स्टूडेंट ने दावा किया कि उसने विमसार में एमबीबीएस में एडमिशन लिया है, लेकिन ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (ओजेईई ) अधिकारियों ने उसके एडमिशन का कोई रिकॉर्ड होने से मना कर दिया। ओजेईई ही राज्य में मेडिकल दाखिले का सारा कामकाज देखती है। अधिकारियों ने अभी तक पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट नहीं की है।

टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक बरगढ़ जिले के बिजेपुर ब्लॉक में रंगामटिया गांव के रहने वाले मुकेश साहू ने दावा किया कि उसने नीट यूजी ( NEET UG) परीक्षा में 529 मार्क्स हासिल किए और उसका ऑल इंडिया रैंक 26,459 (जनरल) और 14,563 (ओबीसी ) हासिल की। ​​उसने दावा किया, 'मेरी रैंक के आधार पर मुझे विमसार में एमबीबीएस सीट अलॉट की गई थी।' मुकेश ने कहा कि उसने 24 अगस्त को ओजेईई सेल में 37,940 रुपये जमा किए अपना कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट (सीएलसी ) जमा किया और एडमिशन के लिए अप्रूवल मिल गया। उसने दावा किया, '13 नवंबर को मैं विमसार एडमिशन सेक्शन गया, जहां अधिकारियों ने मेरा एडमिशन कन्फर्म कर दिया।' अब मुकेश वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सोच रहा है।

हालांकि विमसार के डीन डॉ. प्रदीप कुमार मोहंती ने कहा कि उन्हें ओजेईई अधिकारियों द्वारा तैयार की गई 170 स्टूडेंट्स की लिस्ट में उसका नाम नहीं मिला, जो स्टेट कोटे के लिए काउंसलिंग करते हैं। उन्होंने आगे कहा, 'पिछले हफ्ते वह छात्र मुझसे मिला और कहा कि उसे हॉस्टल का कमरा नहीं मिला। जब मैंने पूछा तो पता चला

कि उसका नाम ओजेईई की ओर से तैयार की गई 170 स्टूडेंट्स की लिस्ट में नहीं था। हो सकता है कि उसे बाहर किसी ने धोखा दिया हो।'

छात्र को नीट में 720 में से सिर्फ 90 मार्क्स मिले: ओजेईई

जब ओजेईई के चेयरमैन डी. पी. सतपथी से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि छात्र झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, 'उसका नाम विमसार, बुर्ला में एडमिशन के लिए चुने गए स्टूडेंट्स की लिस्ट में नहीं है। हमें कोई फीस नहीं मिली है। उसे नीट में 720 में से सिर्फ़ 90 मार्क्स मिले थे।”

मुकेश के पिता सुदाम साहू, जो एक किसान हैं और जिन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लोन लिया था, ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसा हो गया।'

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
