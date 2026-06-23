खत्म हो भेदभाव वाली NEET परीक्षा, 12वीं मार्क्स से मिले MBBS, सीएम विजय की मांग
NEET पर चल रहे विवाद पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के प्रमुख ने कहा कि यह सिस्टम असमानता पैदा करता है और इसे खत्म करने की मांग की।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के प्रमुख थलपति विजय ने मंगलवार को विधानसभा में अपनेआलोचकों को करारा जवाब दिया। उन्होंने उन आलोचकों पर तीखा प्रहार किया जिन्होंने उनकी पार्टी टीवीके को एक्टर की पार्टी कहा है। विधानसभा में दिए भाषण में उन्होंने अप्रैल-मई के चुनावों में TVK की सफलता की याद दिलाई। अपने दमदार भाषण में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की - जैसे केंद्र द्वारा गैर-हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपना और NEET को खत्म करने की मांग। उन्होंने TVK की राजनीतिक ताकत और अपनी प्रशासनिक समझ पर शक करने वालों और आलोचना करने वालों को आड़े हाथों लिया।
विजय ने विधानसभा को याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने साजिशों और पाबंदियों का सामना किया है और न तो पार्टी और न ही वे खुद कहीं गायब होने वाले हैं। "हमें सत्ता आसानी से नहीं मिली। तमिल लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए हमने जो संघर्ष किया है, उसे सिर्फ हम ही जानते हैं... कुछ लोग ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वे समझते नहीं हैं और हमारी आलोचना करते हुए कहते हैं, 'वह तो बस एक एक्टर है और पार्टी बस एक एक्टर की पार्टी है'।"
"हम ऐसी आलोचनाओं की परवाह नहीं करते। हमारी राजनीति पारदर्शी है। हमें 35 प्रतिशत वोट मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बहुत आसानी से सत्ता में आ गए... लेकिन हमने साजिशों और पाबंदियों का सामना किया। हमने हर चीज का सामना किया... और हम यहां हैं। अभी लंबा सफर तय करना बाकी है।"
नीट खत्म हो, 12वीं के मार्क्स पर मिले MBBS सीट
NEET पर चल रहे विवाद पर विजय ने कहा कि यह सिस्टम "असमानता पैदा करता है" और इसे खत्म करने की मांग की। पिछले कुछ सालों में NEET काफी विवादों में रहा है - दबाव के कारण छात्रों के आत्महत्या करने से लेकर प्रश्न पत्र लीक होने तक, जिससे देश में मेडिकल शिक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। तमिलनाडु ने बार-बार इस परीक्षा को खत्म करने और 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर सीटें आवंटित करने की मांग की है।
और हिंदी थोपने के मुद्दे पर - जो दक्षिणी राज्य में एक भावनात्मक मुद्दा है और जहां इस विषय पर पहले हिंसक दंगे भी हो चुके हैं - नए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि मौजूदा दो-भाषा नीति, यानी तमिल (राज्य की भाषा के रूप में) और अंग्रेजी (वैश्विक भाषा के रूप में), काफी है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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