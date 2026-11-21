नीट यूजी परीक्षा डिजी एग्जाम की तरह हो, सबसे ज्यादा MBBS सीटों वाले राज्य ने सुधार समिति को दिया सुझाव
केईए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डिजी यात्रा (Digi Yatra) की तर्ज पर डिजी एग्जाम्स (Digi Exams) का सुझाव दिया है।
कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डिजी यात्रा (Digi Yatra) की तर्ज पर डिजी एग्जाम्स (Digi Exams) का सुझाव दिया है। केईए के अधिकारियों ने यह भी सुझाव दिया है कि टेंडर के जरिए किसी कंपनी को चुनने के बजाय नीट यूजी सीबीटी टेस्ट कराने के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में मौजूद बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। केईए के कार्यकारी निदेशक एच. प्रसन्ना ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों और परीक्षा सुधार को लेकर बनी उच्चस्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष नंदन नीलेकणि के साथ एक बैठक में दिए प्रेजेंटेशन में ये सब बातें कहीं। आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटें (15,700 से ज्यादा) कर्नाटक में है।
डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक प्रसन्ना ने नीट सीबीटी में पूरे देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों को शामिल करने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) की मदद लेने का सुझाव दिया है। प्रजेंटेशन में कहा गया, "AICTE की 2024-27 की अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक के अनुसार इंजीनियरिंग अंडरग्रेजुएट और डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए कंप्यूटर और छात्रों का अनुपात कम से कम 1:10 होना चाहिए। 2025-26 के लिए AICTE के राज्य-वार डेटा और छात्रों की अनुमानित संख्या के आधार पर इस राष्ट्रीय नेटवर्क में 6754 संस्थान शामिल हैं। इनमें लगभग 74.6 लाख छात्र हैं और 1:10 के अनुपात के हिसाब से लगभग 7.46 लाख कंप्यूटर-नोड की क्षमता मौजूद है।"
नीट में सीबीटी को लागू करने के लिए केईए ने AICTE से कंप्यूटरों की वर्किंग कंडीशन, कनेक्टिविटी, बैकअप और तकनीकी कर्मचारियों को लेकर एक सर्वे कराने का सुझाव दिया है। एक अधिकारी ने बताया, "हमने नेटवर्क, सुरक्षा, तकनीकी सहायता और आपातकालीन व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए कुछ चुनिंदा राज्यों में पायलट परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया है।"
आपको बता दें कि नीट परीक्षा के जरिए ही देश के एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, बीवीएससी एंड एएच कोर्सेज में दाखिला मिलता है।
नीट यूजी से MBBS दाखिलों में 12वीं के अंक भी गिने जाएं
नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली परीक्षा सुधार टास्क फोर्स के साथ हुई बैठकों में कई राज्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि एमबीबीएस बीडीएस आयुष कोर्सेज में दाखिला देने में नीट यूजी के साथ साथ 12वीं के अंकों को भी वेटेज दिया जाए। इसके अलावा राज्यों की तरफ से आए अन्य सुझावों में वर्ष में दो बार NEET कराने और पेन-पेपर की जगह कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) शुरू करना शामिल है।
कोचिंग कल्चर कम हो, डमी स्कूलों पर लगाम लगे
राज्यों ने सुधार समिति से कहा है कि दाखिले पूरी तरह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी बेस्ड होने के चलते विद्यार्थियों का फोकस स्कूली पढ़ाई से हट रहा है। वो बोर्ड परीक्षा के बजाय नीट यूजी की तैयारी करते हैं। डमी स्कूलों का सहारा लेकर कोचिंग संस्थानों को अधिक समय देते हैं। राज्यों ने कहा कि 10वीं के बाद विद्यार्थी डमी स्कूल में दाखिला ले रहे रहे हैं। ऐसे स्कूलों में 11वीं 12वीं के दौरान उनकी फर्जी अटेंडेंस लगा दी जाती है। उन्हें न आकर भी उपस्थित दिखा दिया जाता है। वे कोचिंग संस्थान में अपना ज्यादातर समय बिताते हैं।
नीट यूजी साल में एक से ज्यादा बार हो
नीलेकणि सुधार समिति के सामने नीट यूजी को साल में एक से ज्यादा बार आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। राज्यों का कहना है कि इससे छात्रों पर तनाव कम होगा। अपनी तैयारी और प्रदर्शन सुधारने के अतिरिक्त मौके मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी