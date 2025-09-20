NEET UG : ऑनलाइन हो सकती है नीट परीक्षा, सरकार कर रही विचार, CBT मोड में कहां फंस रहा पेच

NEET UG exam : नीट-यूजी को ऑनलाइन आयोजित कराने पर सरकार विचार कर रही है। केंद्र सरकार डाटा का विश्लेषण कर रही है। देखा जा रहा है कि सीबीटी मोड में परीक्षा आयोजित करने से क्या कुछ छात्रों को नुकसान होगा।

NEET UG exam : मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी को ऑनलाइन आयोजित कराने पर सरकार विचार कर रही है। फिलहाल इसे कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में बदलने के लिए केंद्र सरकार डाटा का विश्लेषण कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराना संभव और सही रहेगा। हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा से नुकसान पर चर्चा एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डाटा का विश्लेषण यह समझने के लिए किया जा रहा है कि क्या सीबीटी मोड में परीक्षा आयोजित करने से कुछ छात्रों को नुकसान होगा। आपको बता दें कि नीट से एमबीबीएस, बीएएमस, बीयूएमस, बीएसएमएस और बीएचएमस, बैचलर ऑफ डेंटल स्टडीज (बीडीएस) और बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंड्री (बीवीएससी एंड एएच), बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में दाखिले होते हैं।

मौजूदा बुनियादी ढांचे और सीबीटी मोड में प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करने की प्रथा कितनी मददगार रही है, यह समझने के लिए भी डाटा का विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण पूरा होने के बाद, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस पर चर्चा की जाएगी।

देश की सबसे बड़ी परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या के लिहाज से देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। 2025 में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) हर साल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा आयोजित करती है। एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए कुल 108000 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें से 56000 सीटें सरकारी और लगभग 52000 निजी कॉलेजों में हैं।

डेंटल, आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी नीट के परिणामों का उपयोग किया जाता है। पहले भी हो चुका है विचार नीट के लिए कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड पर स्विच करने का विचार नया नहीं है। इस पर पहले भी कई बार विचार-विमर्श किया जा चुका है। हालांकि, परीक्षा सुधारों पर जोर पिछले साल पेपर लीक विवाद के बाद सामने आया। नीट और पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर आलोचनाओं के बीच, केंद्र ने पिछले साल जुलाई में एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक पैनल का गठन किया था।

नीट में सुधार को लेकर बनी समिति ने क्या क्या सिफारिश की थी - समिति की सिफारिश थी कि नीट ओएमआर शीट (ऑफलाइन मोड) की बजाय ऑनलान मोड (कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) में हो।

- परीक्षा मल्टी-सेशन और मल्टी-स्टेज में हो ।

- विशेषज्ञ समिति ने नीट यूजी के लिए मल्टी स्टेज टेस्टिंग की सिफारिश की

- नीट के अटेम्प्ट सीमित हो । कमिटी ने सिफारिश की कि प्रत्येक चरण में स्कोरिंग/रैंकिंग और अटेम्प्ट की संख्या सीमित की जा सकती है।

- टेस्टिंग सेंटर आवंटन नीति बदली जाए।