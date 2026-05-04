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MBBS में दाखिले के लिए हुए NEET UG परीक्षा को लेकर बवाल, हिंदी मीडियम के छात्रों को थमा दिया अंग्रेजी का पेपर

May 04, 2026 11:05 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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पलामू जिले मेदिनीनगर के एक परीक्षा केंद्र पर NEET UG एग्जाम में भारी हंगामा हो गया जब हिंदी मीडियम के छात्रों को अंग्रेजी का पेपर दे दिया गया, हालांकि बाद में परीक्षा पूरी कराई गई।

MBBS में दाखिले के लिए हुए NEET UG परीक्षा को लेकर बवाल, हिंदी मीडियम के छात्रों को थमा दिया अंग्रेजी का पेपर

झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर से एक बेहद हैरान करने वाली और छात्रों की धड़कनें बढ़ा देने वाली खबर सामने आई है। देश की सबसे कठिन और अहम मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी (NEET UG) देने पहुंचे छात्रों के पैरों तले उस वक्त जमीन खिसक गई, जब उन्हें एग्जाम हॉल में गलत भाषा का क्वेश्चन पेपर थमा दिया गया। जरा सोचिए, एक होनहार छात्र जिसने अपना पूरा साल हिंदी माध्यम में पढ़ाई करते हुए खपा दिया हो और परीक्षा की घड़ी में उसके सामने अंग्रेजी भाषा का पेपर आ जाए, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? बिल्कुल ऐसा ही कुछ रविवार को पलामू के मेदिनीनगर के एक एग्जाम सेंटर पर देखने को मिला। इस भयंकर लापरवाही के चलते परीक्षा केंद्र पर भारी अफरा-तफरी मच गई और छात्रों ने व्यवस्था के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश जाहिर किया।

रिपोर्ट्स की मानें तो यह पूरा हाई-वोल्टेज ड्रामा मेदिनीनगर के जाने-माने योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज का है। यहां नीट यूजी का सेंटर पड़ा था और बच्चे पूरी तैयारी के साथ डॉक्टर बनने का सपना आंखों में लिए परीक्षा हॉल में बैठे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन जैसे ही पेपर बांटने का वक्त आया और सील खुली, तो कई छात्रों के चेहरों का रंग उड़ गया। असल में, जिन छात्रों ने फॉर्म भरते समय साफ तौर पर हिंदी मीडियम का विकल्प चुना था, वहां मौजूद मैनेजमेंट ने उन्हें अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र बांट दिए। यह देखते ही छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत इस बात का विरोध दर्ज कराया और देखते ही देखते शांत परीक्षा हॉल में भारी हंगामा शुरू हो गया। छात्रों और वहां मौजूद स्टाफ के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। छात्रों का सीधा आरोप था कि यह उनके भविष्य और करियर के साथ एक भद्दा मजाक है और मैनेजमेंट की एक ऐसी चूक है जिसे कतई माफ नहीं किया जा सकता।

NTA ने साधा संपर्क

हालात इतने बेकाबू हो गए कि मामले की भनक फौरन स्थानीय प्रशासन के कानों तक पहुंच गई। बिना कोई भी वक्त बर्बाद किए, जिले के आला अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। केंद्र के अंदर और बाहर का माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ था। बाहर खड़े अभिभावक भी घबरा रहे थे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। जो परीक्षा अपने तय समय यानी दोपहर 2 बजे शुरू होकर शाम 5 बजकर 20 मिनट पर खत्म होनी थी, वह इस बवाल की वजह से बुरी तरह से लटक गई। इसके बाद अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के बड़े अधिकारियों और कंट्रोल रूम से तुरंत संपर्क साधा गया।

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कैसे निकला इस पेचीदगी का हल

काफी लंबी जद्दोजहद और सीधे NTA के दखल के बाद आखिरकार इस पेचीदा मसले का हल निकाला गया। आला अधिकारियों के निर्देश के बाद छात्रों को उनकी चुनी हुई भाषा यानी हिंदी का सही पेपर उपलब्ध कराया गया। शाम 6 बजे के बाद एक बार फिर से परीक्षा की प्रक्रिया पटरी पर लौटी और छात्रों ने अपना एग्जाम देना शुरू किया। तब जाकर घंटों से टेंशन में बैठे छात्रों और चिलचिलाती धूप में बाहर इंतजार कर रहे उनके माता-पिता ने राहत की एक बड़ी सांस ली। इस पूरे बवाल पर स्थिति साफ करते हुए पलामू की एसडीएम (SDM) सुलोचना मीना ने बताया कि यह सारी परेशानी दरअसल एक 'तकनीकी गड़बड़ी' (टेक्निकल एरर) की वजह से पैदा हुई थी। इसी एरर के चलते पैकेट में गलत प्रश्न पत्र आ गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस गलती को वक्त रहते सुधार लिया गया और सभी उम्मीदवारों ने शांतिपूर्ण माहौल में अपना एग्जाम पूरा किया।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पलामू जिले में इस साल नीट एग्जाम के लिए कुल चार सेंटर बनाए गए थे। इनमें केजी गर्ल्स स्कूल, जिला स्कूल, गिरिवर हाई स्कूल और यह महिला कॉलेज शामिल था। यह प्रशासन के लिए एक बड़ी गनीमत रही कि इतनी बड़ी चूक सिर्फ महिला कॉलेज सेंटर पर ही हुई। बाकी तीनों सेंटर्स पर परीक्षा बिना किसी रुकावट के, अपने तय समय पर शांति से निपट गई। मामले की नजाकत और परीक्षा की अहमियत को देखते हुए जिले के उपायुक्त (DC) दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और पुलिस अधीक्षक (SP) कपिल चौधरी खुद देर शाम तक सेंटर पर डटे रहे। वे अपनी निगरानी में पूरी प्रक्रिया संपन्न करवा रहे थे ताकि परीक्षा में कोई और अड़चन न आए और उसकी साख पर कोई बट्टा न लगे। भले ही एग्जाम पूरा हो गया हो, लेकिन प्रशासन ने इस बात को गंभीरता से लिया है और इतनी बड़ी लापरवाही आखिर किस स्तर पर हुई, इसकी तह तक जाने के लिए एक सघन जांच शुरू कर दी गई है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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