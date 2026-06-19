NEET UG Exam : नीट से ऐन पहले बदला कई छात्रों का परीक्षा केंद्र, पुराना एडमिट कार्ड भी चलेगा
NEET UG Exam : नीट परीक्षा से दो दिन पहले एनटीए ने कुछ परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र में बदलाव किया है। ये वे विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम सेंटर यूपी की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हरिवंश राय बच्चन कल्चरल सेंटर में होना प्रस्तावित था।
NEET UG Exam : नीट परीक्षा से दो दिन पहले एनटीए ने कुछ परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र में बदलाव किया है। ये वे विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम सेंटर यूपी की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हरिवंश राय बच्चन कल्चरल सेंटर में होना प्रस्तावित था। निर्माण कार्य के चलते अब इनका एग्जाम बदलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीनेट हाउस कैंपस में मीडिवल मॉडर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट कर दिया गया है। एनटीए ने ऐसे सभी कैंडिडेट्स को नए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। हालांकि पुराने सेंटर के एडमिट कार्ड वाले कैंडिडेट्स को भी वेरिफिकेशन के साथ नए सेंटर पर एग्जाम देने की इजाजत दी जाएगी।
एनटीए ने कहा, 'जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि प्रशासनिक कारणों (जैसे चल रहा निर्माण कार्य, बिजली न होना) से परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पास की ही एक दूसरी बिल्डिंग में आयोजित की जाएगी। इसी के अनुसार जिला स्तरीय समिति और जिला प्रशासन की सिफारिशों के आधार पर, प्रशासनिक कारणों से परीक्षा केंद्र में निम्नलिखित बदलाव किया गया है:
पुराना केंद्र
हरिवंश राय बच्चन कल्चरल सेंटर; इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
इंडियन प्रेस चौराहा के पास, चंद्रशेखर आजाद पार्क गेट नंबर 3 के सामने
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-211002
नया केंद्र
मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विभाग, सीनेट हाउस कैंपस,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश -211002
एनटीए WhatsApp, SMS और Email से दे रहा एग्जाम अपडेट
एनटीए अब अभ्यर्थियों को परीक्षा से जुड़ी जानकारी और परीक्षा केंद्र की डिटेल्स और एडमिट कार्ड संबंधी अपडेट सीधे WhatsApp, SMS और Email के से भेज रहा है। ऐसे में परीक्षा एजेंसी द्वारा छात्रों को फर्जी संदेशों और साइबर ठगी से सावधान रहने की सलाह दी गई है। एनटीए ने बताया कि उसका आधिकारिक WhatsApp अकाउंट +91 78279 80287 नंबर से संचालित होता है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संदेश भेजने वाले अकाउंट के नाम के साथ ब्लू वेरिफाइड टिक और National Testing Agency लिखा हो। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी नंबर पर ब्लू टिक नहीं है, तो वह NTA का आधिकारिक अकाउंट नहीं माना जाएगा, भले ही उसमें NTA का नाम लिखा हो। एनटीए ने कहा कि यह सिर्फ ब्रॉडकास्ट वाला चैनल है। हम आपसे जवाब देने, OTP/पर्सनल जानकारी शेयर करने या पेमेंट करने के लिए नहीं कहेंगे।
SMS और Email के लिए भी जारी की एडवाइजरी
एनटीए के अनुसार उसकी ओर से भेजे गए आधिकारिक SMS केवल NICPEP सेंडर आईडी से भेजे जाएंगे। वहीं ईमेल केवल no-reply.NEET.nta@nic.in से प्राप्त होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अन्य नंबर या ईमेल से आए संदेशों पर भरोसा न करें और किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। एडमिट कार्ड सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी