NEET UG : ESIC में स्पेशल कोटे से MBBS , BDS व BSc नर्सिंग के एडमिशन शुरू, 783 सीटें, फीस 24000 रुपये
NEET UG ESIC MBBS BDS BSc Admission 2026: ESIC ने वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन (वार्ड ऑफ IP) कोटा के तहत एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी (MBBS, BDS , BSc ) नर्सिंग कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन मांगे हैं।
NEET UG ESIC MBBS BDS BSc Admission 2026: केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन (वार्ड ऑफ IP) कोटा के तहत एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी (MBBS, BDS , BSc ) नर्सिंग कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन मांगे हैं। यह एडमिशन स्कीम 'एम्प्लॉईज स्टेट इंश्योरेंस' (ESI) स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए है और इसका मकसद कम फीस पर प्रोफेशनल मेडिकल एजुकेशन उपलब्ध कराना है। भारत में 22 मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग संस्थानों में कुल 783 सीटें तय की गई हैं। इनमें 695 एमबीबीएस सीटें, 28 बीडीएस सीटें और 60 बीएससी नर्सिंग सीटें शामिल हैं। ये सीटें ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों और कुछ राज्य सरकार के संस्थानों में उपलब्ध हैं, जहां इस कोटे के तहत सीटें आरक्षित की गई हैं।
इन कोर्सेज में दाखिला नीट यूजी स्कोर ( NEET UG Score ) से होगा। एडमिशन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज' (DGHS) की सेंट्रलाइड काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए किए जाएंगे। इस कोटे के तहत छात्र कम खर्च पर मेडिकल एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इस कोट के तहत एमबीबीएस ( MBBS ) और बीडीएस ( BDS ) कोर्स के लिए सालाना ट्यूशन फीस 24,000 रुपये तय की गई है, जबकि बीएससी (BSc) नर्सिंग के उम्मीदवार हर साल 10,000 रुपये देंगे।
ईएसआईसी एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग नर्सिंग कोर्स के लिए आवेदन कैसे करें
- आवेदन करने के लिए, माता-पिता का ESI एक्ट के तहत रजिस्टर्ड 'इंश्योर्ड पर्सन' (बीमित व्यक्ति) होना जरूरी है और 30 सितंबर 2025 तक उनका एक्टिव योगदानकर्ता होना चाहिए।
- आवेदक एक आश्रित बच्चा होना चाहिए जिसने NEET (UG) 2026 की परीक्षा दी हो और उसे नेशनल मेडिकल कमीशन, डेंटल काउंसिल ऑफ़ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा तय योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा।
क्या हो आयु सीमा
- नियमों के अनुसार पुरुष उम्मीदवारों की उम्र 8 मार्च 2026 को 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ईएसआई एक्ट 1948 के प्रावधानों के अनुसार बीमित व्यक्तियों की आश्रित अविवाहित महिला बच्चों (वार्ड) पर उम्र की सीमा लागू नहीं होती है।
- योग्य उम्मीदवारों को ESIC द्वारा जारी 'वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट' प्राप्त करना होगा, जो एडमिशन के लिए जरूरी है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ESIC पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। आवेदकों को फोटो, उम्र का सबूत, नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 जून 2026 है।
इंश्योर्ड व्यक्ति का मोबाइल नंबर उनके डेटाबेस में अपडेटेड हो
ईएसआईसी ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे यह पक्का कर लें कि इंश्योर्ड व्यक्ति का मोबाइल नंबर उनके डेटाबेस में अपडेटेड हो, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान OTP वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) पोर्टल पर अलग से रजिस्टर करना होगा।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट www.esic.gov.in और एमसीसी पोर्टल www.mcc.nic.in पर जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी