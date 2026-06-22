Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NEET UG: गुजरात में हिजाब और कंठी को लेकर हुआ विवाद, अजमेर में बुर्के को लेकर विवाद

Prachi हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, एजेंसी
Follow us on Google News
share

NEET-UG 2026: नीट परीक्षा के दौरान देश भर से कई विवाद देखने को मिले। कहीं ड्रेस कोड को लेकर विवाद और हंगामा हुआ, तो कहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक छात्रा का साल बर्बाद होने से बचा लिया।

NEET UG: गुजरात में हिजाब और कंठी को लेकर हुआ विवाद, अजमेर में बुर्के को लेकर विवाद

21 जून को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा जहां एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कड़ी निगरानी और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई, वहीं दूसरी तरफ देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित परीक्षा केंद्रों से कई चौंकाने वाली और विवादित खबरें भी सामने आईं। नियमों की कड़ाई का असर ऐसा था कि परीक्षा केंद्रों के बाहर कहीं सुरक्षाकर्मियों और अभिभावकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली, तो कहीं पुलिस की इंसानियत ने एक छात्रा का भविष्य बचा लिया।

अहमदाबाद में 'कंठी' पर हंगामा, हिंदू संगठन के दो सदस्य हिरासत में

गुजरात के अहमदाबाद में परीक्षा के दौरान उस समय स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई, जब वस्त्रपुर इलाके में स्थित एक परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ अभिभावकों ने सुरक्षा चेकिंग के नियमों पर कड़ी आपत्ति जताई। दरअसल, चेकिंग के दौरान केंद्र के कर्मचारियों ने कुछ छात्रों की 'कंठी' (गले में पहने जाने वाले पवित्र धागे) को हटाने के लिए कहा। इस पर अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की और उनका तर्क था कि जब हिजाब पहनी हुई छात्राओं को नियमानुसार अंदर जाने की अनुमति दी गई है, तो कंठी हटाने पर इतनी सख्ती क्यों? विवाद बढ़ते ही एक हिंदू संगठन के दो सदस्य वहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और हंगामा कर रहे दोनों सदस्यों को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जिन्हें बाद में समझा-बुझाकर छोड़ दिया गया।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर में NEET परीक्षा में छात्राओं की बालियां उतरवा जांचकर्मी फरार

अजमेर में बुर्के को लेकर विवाद, बाद में मिली एंट्री

ड्रेस कोड और धार्मिक पोशाक को लेकर ऐसा ही एक वाकया राजस्थान के अजमेर में भी देखने को मिला। यहां एक अभ्यर्थी कुलसुम बानो ने आरोप लगाया कि उन्हें बुर्का पहने होने के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। कुलसुम का दावा था कि वह पहले भी नीट की परीक्षा में शामिल हो चुकी हैं और तब ऐसी समस्या नहीं आई थी। उन्होंने बताया, "सुरक्षाकर्मियों ने पहले मुझसे कहा कि अंदर जाने के लिए दुपट्टा हटाना होगा, और फिर कहने लगे कि बुर्का भी उतारना पड़ेगा।" इस बात पर केंद्र के बाहर काफी देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही, लेकिन बाद में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मामले में स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि आवश्यक जांच के बाद नियमों के तहत अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई थी।

ये भी पढ़ें:देना था NEET का एग्जान, कीटनाशक पीकर 19 वर्षीय छात्रा ने खत्म की अपनी जिंदगी

दो अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं

भोपाल में दो अभ्यर्थियों को देर से पहुंचने के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। अभ्यर्थियों में से एक के चाचा आमिर कादरी ने कहा कि मैं अपने भतीजे के साथ उसकी परीक्षा के लिए यहां आया था। परीक्षा केंद्र जाते समय हम दुर्घटना का शिकार हो गए और हमें थोड़ी सी देर हो गई।

ये भी पढ़ें:नीट एग्जाम से पहले की खुदकुशी, हैदराबाद और गाजियाबाद में भी छात्रों ने दी जान

छात्रा को पुलिस वाहन से पहुंचाया

लखनऊ में एक छात्रा गलती से दूसरे परीक्षा केंद्र पहुंच गई थी। जब उसे अपनी गलती का अहसास हुआ, तो उसके पास सही केंद्र पर जाने के लिए बहुत कम समय बचा था और वह रोने लगी। मौके पर मुस्तैद लखनऊ पुलिस के जवानों ने बिना एक पल गंवाए स्थिति को संभाला। पुलिसकर्मियों ने छात्रा को अपनी पीसीआर वैन पुलिस वाहन में बिठाया और उसे सही समय पर उसके निर्धारित परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाया।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
NEET Neet Ug
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।