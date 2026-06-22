NEET UG: गुजरात में हिजाब और कंठी को लेकर हुआ विवाद, अजमेर में बुर्के को लेकर विवाद
NEET-UG 2026: नीट परीक्षा के दौरान देश भर से कई विवाद देखने को मिले। कहीं ड्रेस कोड को लेकर विवाद और हंगामा हुआ, तो कहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक छात्रा का साल बर्बाद होने से बचा लिया।
21 जून को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा जहां एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कड़ी निगरानी और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई, वहीं दूसरी तरफ देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित परीक्षा केंद्रों से कई चौंकाने वाली और विवादित खबरें भी सामने आईं। नियमों की कड़ाई का असर ऐसा था कि परीक्षा केंद्रों के बाहर कहीं सुरक्षाकर्मियों और अभिभावकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली, तो कहीं पुलिस की इंसानियत ने एक छात्रा का भविष्य बचा लिया।
अहमदाबाद में 'कंठी' पर हंगामा, हिंदू संगठन के दो सदस्य हिरासत में
गुजरात के अहमदाबाद में परीक्षा के दौरान उस समय स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई, जब वस्त्रपुर इलाके में स्थित एक परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ अभिभावकों ने सुरक्षा चेकिंग के नियमों पर कड़ी आपत्ति जताई। दरअसल, चेकिंग के दौरान केंद्र के कर्मचारियों ने कुछ छात्रों की 'कंठी' (गले में पहने जाने वाले पवित्र धागे) को हटाने के लिए कहा। इस पर अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की और उनका तर्क था कि जब हिजाब पहनी हुई छात्राओं को नियमानुसार अंदर जाने की अनुमति दी गई है, तो कंठी हटाने पर इतनी सख्ती क्यों? विवाद बढ़ते ही एक हिंदू संगठन के दो सदस्य वहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और हंगामा कर रहे दोनों सदस्यों को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जिन्हें बाद में समझा-बुझाकर छोड़ दिया गया।
अजमेर में बुर्के को लेकर विवाद, बाद में मिली एंट्री
ड्रेस कोड और धार्मिक पोशाक को लेकर ऐसा ही एक वाकया राजस्थान के अजमेर में भी देखने को मिला। यहां एक अभ्यर्थी कुलसुम बानो ने आरोप लगाया कि उन्हें बुर्का पहने होने के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। कुलसुम का दावा था कि वह पहले भी नीट की परीक्षा में शामिल हो चुकी हैं और तब ऐसी समस्या नहीं आई थी। उन्होंने बताया, "सुरक्षाकर्मियों ने पहले मुझसे कहा कि अंदर जाने के लिए दुपट्टा हटाना होगा, और फिर कहने लगे कि बुर्का भी उतारना पड़ेगा।" इस बात पर केंद्र के बाहर काफी देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही, लेकिन बाद में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मामले में स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि आवश्यक जांच के बाद नियमों के तहत अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई थी।
दो अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं
भोपाल में दो अभ्यर्थियों को देर से पहुंचने के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। अभ्यर्थियों में से एक के चाचा आमिर कादरी ने कहा कि मैं अपने भतीजे के साथ उसकी परीक्षा के लिए यहां आया था। परीक्षा केंद्र जाते समय हम दुर्घटना का शिकार हो गए और हमें थोड़ी सी देर हो गई।
छात्रा को पुलिस वाहन से पहुंचाया
लखनऊ में एक छात्रा गलती से दूसरे परीक्षा केंद्र पहुंच गई थी। जब उसे अपनी गलती का अहसास हुआ, तो उसके पास सही केंद्र पर जाने के लिए बहुत कम समय बचा था और वह रोने लगी। मौके पर मुस्तैद लखनऊ पुलिस के जवानों ने बिना एक पल गंवाए स्थिति को संभाला। पुलिसकर्मियों ने छात्रा को अपनी पीसीआर वैन पुलिस वाहन में बिठाया और उसे सही समय पर उसके निर्धारित परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाया।
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