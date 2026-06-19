NEET UG Dress Code : क्या है नीट यूजी ड्रेस कोड, जूते जूलरी बैन, 3 बदलाव रखें ध्यान, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लाएं, 10 नियम

NEET UG Re Exam : नीट विद्यार्थियों को पेन लेकर नहीं जाना है। उन्हें सेंटर पर ही पेन दिया जायेगा। परीक्षार्थी को ओरिजिनल आइडी जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड अथवा सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आईडी जिसमें कैंडिडेट की फोटो आ रही हो, इनमें से कोई भी एक आइडी साथ लाना है

NEET UG Dress Code : राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) 21 जून को नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आयोजित करेगी। 22.7 लाख विद्यार्थी इसमें बैठेंगे। एनटीए ने अभ्यर्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे अफवाहों, सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट सूचनाओं से दूर रहें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5:15 बजे तक होगी, लेकिन केंद्रों पर प्रवेश और सुरक्षा जांच सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। 1.30 के बाद एंट्री नहीं जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है। पांच लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी, छह हजार से अधिक पर्यवेक्षक और 674 शहर समन्वयक पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। ज्ञात हो कि लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत पेपर लीक और नकल के मामलों में 10 वर्ष तक की जेल और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

अभ्यर्थियों का आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस पहचान और लाइव फोटो ली जाएगी। परीक्षा से लगभग 45 मिनट पहले ही अधिकारियों की मौजूदगी में सीलबंद ट्रंक खोले जाएंगे।

प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों को इंटरनेट और मोबाइल से अलग सुरक्षित कमरों में रखा गया है।

विद्यार्थियों को पेन लेकर नहीं जाना है। उन्हें सेंटर पर ही पेन दिया जायेगा। परीक्षार्थी को ओरिजिनल आइडी जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड अथवा सरकार द्वारा जारी कोई अन्य आईडी जिसमें कैंडिडेट की फोटो आ रही हो, इनमें से कोई भी एक आइडी साथ लाना है।

नीट के जरिए ही देश के तमाम मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमस, बीएचएमस, बीयूएमस ( MBBS, BDS, BSMS, BAMS, BHMS, BUMS ) और अन्य विभिन्न अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिला होता है।

इस बार हुए तीन बदलाव, रखें ध्यान अभ्यर्थियों को प्रश्न हल करने के लिए 195 मिनट का समय दिया जाएगा।

रफ कार्य के लिए पन्नों की संख्या दो से बढ़ाकर चार कर दी गई है।

रफ पेज आगे और पीछे दोनों ओर दिए गए हैं, जिससे बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों को भी सुविधा होगी।

यहां जानें नीट परीक्षा से जुड़े सभी नियम और गाइडलाइंस 1. नीट ड्रेस कोड ( NEET Dress Code ) - नीट देने जा रहे लड़के आधी बाजू की शर्ट या फिर टीशर्ट पहनकर आएं। लंबी बाजू वाले कपड़े और ऊनी कपड़े पहनकर आने की अनुमति तो है पर उसके लिए पहले रिपोर्ट करना होगा। फ्रिस्किंग में लंबा समय लग सकता है इसलिए पूरी बाजू वाले कपड़े पहनने से बचें।

- ट्राउजर या सिंपल पैंट पहनकर आएं। पैंट में जेब हो सकती है। कई चेनों वाले और बड़े बड़े बटनों वाले कपड़े न पहनें। मैटेलिक आइटम लाने की अनुमति नहीं है इसलिए मेटल बटन वाली जींस पहनकर आने से बचें। किसी भी ड्रेस में मेटल के बटन नहीं होने चाहिए।

- महिलाएं आधी बाजू की कुर्ती या टॉप पहन सकती हैं। महिलाओं को भी लंबी बाजू वाले कपड़े और ऊनी कपड़े पहनकर आने की अनुमति तो है पर उसके लिए पहले रिपोर्ट करना होगा। फ्रिस्किंग में लंबा समय लग सकता है इसलिए पूरी बाजू वाले कपड़े पहनने से बचें।

- स्टूडेंट्स को जूते पहनने की अनुमति नहीं है। उन्हें चप्पल या कम हील वाली सैंडल पहनने की ही अनुमति है। महिलाएं कम हील वाली सैंडल पहनकर आ सकती हैं।

- जूलरी पहनकर आना भी मना है। सन ग्लासेस, हाथ वाली घड़ी, टोपी पहनकर एग्जाम देने की अनुमति नहीं है।

- हेयर बैंड, कड़ा, ताबीज, बेल्ट, स्कार्फ, अंगूठी, कड़ा, कान के बूंदे, नाक की लौंग, गले का हार, बिल्ला, कलाई घड़ी, ब्रेसलेट, कमैरी, मेटेलिक आइटम अपने साथ न लाएं।

2. किसी भी परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेयरेशन, फोटो आईडी प्रूफ, फ्रिस्किंग के बिना एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी।

3. अगर उम्मीदवार सांस्कृतिक, पारंपरिक ड्रेस, आस्था या धर्म से जुड़ी चीजें पहन रहे हैं, तो उन्हें रिपोर्टिंग समय से कम से कम डेढ़ घंटे पहले यानी दोपहर 12.30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर तलाशी के लिए रिपोर्ट करना होगा।

4. नीट में सिर्फ इन चीजों को ले जाने की अनुमति, जानें डॉक्यूमेंट लिस्ट - उम्मीदवार अपने नीट एडमिट कार्ड की दो कॉपियों के अलावा ऑरिजनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या अन्य सरकार द्वारा जारी कोई फोटो आईडी प्रूफ भी लाएं। एडमिट कार्ड पर पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर आएं।

- अटेडेंस शीट पर चिपकाने के लिए एक पासपोर्ट साइज का फोटो जरूर लाएं। फोटो का बैकग्राउंड सफेद हो। आवेदन पत्र में अपलोड

- एडमिट कार्ड के साथ डाउनलोड किए गए परफॉर्मा में पोस्ट कार्ड साइज 4*6 का फोटो लगाएं। इसे एग्जाम हॉल में इनविजिलेटर को देना होगा।

- जो उम्मीदवार एडमिट कार्ड के साथ डाउनलोड किए गए प्रोफार्मा पर पोस्टकार्ड आकार (4X6) का फोटो चिपकाया हुआ और एक अन्य पासपोर्ट आकार का फोटो साथ नहीं लाएंगे, उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए।

- उम्मीदवार अपनी एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जा सकते हैं।

5. नीट एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिकलेयरेशन फॉर्म व अंडरटेकिंग फॉर्म भी लाना होगा। यह भरा हुआ होना चाहिए।

6. 1.30 बजे के बाद एंट्री नहीं परीक्षा 2 बजे शुरू हो जाएगी। एंट्री आधा घंटा पहले तक यानी 1.30 बजे तक ही दी जाएगी। 1.30 बजे के बाद जो अभर्थी आएंगे, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

7. इन चीजों की है सख्त मनाही - किसी भी तरह की इलेक्ट्रानिक डिवाइस को लाने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स, घड़ी लाने की अनुमति नहीं है।

- कोई खाने की चीज भी परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है।

- एग्जाम हॉल में जूलरी पहनकर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

8. रफ कार्य उत्तर पुस्तिका में ही करना है। ऐसा न करने पर वो चेक नहीं होगी।

9- नीट OMR शीट को लेकर नियम नीट यूजी परीक्षा की OMR शीट पर छात्रों को अपना रोल नंबर, पेपर कोड, क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर तथा व्यक्तिगत विवरण को सबसे ज्यादा ध्यानपूर्वक भरना होगा। शीट के गोले को भरते समय पेन की इंक दूसरे ओवल को ओवरलेप नहीं करे। कटिंग व ओवरराइटिंग, इरेजिंग से भी बचें।

नीट ओएमआर शीट को लेकर क्या नियम हैं NTA ने OMR भरने के लिए 'क्या करें और क्या न करें' की एक लिस्ट भी जारी की है, और छात्रों को याद दिलाया है कि यह पक्का करना ज़रूरी है कि उनकी OMR शीट सही तरीके से भरी गई हो।

क्या करें - सेंटर पर दिए गए सिर्फ काले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें

- गोले को पूरी तरह और गहरा भरें

- हर सवाल के लिए सिर्फ़ एक ही ऑप्शन चुनें

- निशान लगाने से पहले सवाल नंबर को ध्यान से मिला लें

- अपनी OMR शीट को साफ-सुथरा और बिना किसी नुकसान के रखें

क्या न करें

टिक (✓) या क्रॉस (✗) के निशान न लगाएं

आधे-अधूरे भरे हुए गोले न छोड़ें

एक से ज़्यादा जवाबों पर निशान न लगाएं

शीट पर कुछ दोबारा न लिखें या उसे गंदा न करें

10. टॉयलेट ब्रेक टॉयलेट ब्रेक लेने पर फिर से फ्रिस्किंग की जाएगी। परीक्षा के पहले 30 मिनट और अंतिम 30 मिनट में टॉयलेट ब्रेक नहीं मिलेगा।

एनटीए ने यह भी कहा है कि देश के कई हिस्सों में बारिश और तूफान की संभावना को देखते हुए, कृपया अपनी यात्रा की योजना सावधानी से बनाएं।

- निकलने से पहले अपने इलाके के मौसम का हाल ज़रूर देख लें

- जल्दी निकलें और रास्ते में होने वाली संभावित देरी (ट्रैफ़िक, जलभराव, आदि) को ध्यान में रखें।