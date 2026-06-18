NEET UG : अब बिना बैंक डिटेल्स के डाउनलोड करें नीट एडमिट कार्ड, NTA ने दी राहत, दिए 2 विकल्प, गुस्सा भी फूटा
एनटीए ने कहा है कि नीट यूजी 2026 री-एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अब बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कई छात्रों को आ रही दिक्कत के बाद यह फैसला लिया है।
NEET UG Admit Card : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट यूजी 2026 री एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। परीक्षा एजेंसी ने छात्रों को बिना बैंक अकाउंट डिटेल्स डाले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की इजाजत दे दी है। पहले बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने की शर्त से काफी छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही थी। बुधवार को नोटिस जारी कर एनटीए ने साफ किया कि उम्मीदवार neet.nta.nic.in पर जाकर अब पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क रिफंड प्रक्रिया के लिए जरूरी बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन बाद में पूरा कर सकते हैं। उम्मीदवार कभी भी यह वेरिफिकेशन पूरा करें, वे शुल्क रिफंड के लिए पूरी तरह योग्य रहेंगे।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों को सलाह दी कि वे जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम से पहले अपने परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और अन्य विवरणों को ध्यान से देख लें। डाउनलोड करने के बाद छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और व्यक्तिगत जानकारी सहित सभी विवरणों को ध्यान से जांच लें और परीक्षा के दिन के लिए एडमिट कार्ड की दो प्रिंटेड कॉपी तैयार रखें।
अब दिखेंगो दो विकल्प
एनटीए ने नोटिस में लिखा - छात्रों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए NTA ने सभी उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मौका देने का फैसला किया है। उम्मीदवार NTA की आधिकारिक वेबसाइट https://neet.nta.nic.in पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके और नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक को चुनकर ऐसा कर सकते हैं:
1- मैं अभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहता हूं और बाद में परीक्षा फीस रिफंड के लिए अपनी बैंक डिटेल्स रिव्यू और कंफर्म करूंगा।
2- मैं अभी परीक्षा फीस रिफंड के लिए अपनी बैंक डिटेल्स रिव्यू और कंफर्म करना चाहता हूं और उसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहता हूं।
अगर बैंक की जानकारी पेंडिंग होने की वजह से आप पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए थे, तो अब आप ये कर सकते हैं:
- अपना एडमिट कार्ड तुरंत डाउनलोड करें
- बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन बाद में पूरा करें
- परीक्षा शुल्क रिफंड प्रोसेस के लिए पात्र बने रहें
एडमिट कार्ड की दो कॉपियां रखें तैयारी
एनटीए ने कहा, 'आज ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए दोनों प्रिंटेड कॉपी तैयार रखें। सभी NEET 2026 उम्मीदवारों को शुभकामनाएं।' पेपर लीक के चलते 3 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब यह 21 जून को एक ही शिफ्ट में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
कइयों ने दागा सवाल
- कई अभ्यर्थियों ने कहा है कि उन्होंने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड कर लिया है, लेकिन उसमें बैंक डिटेल्स नहीं डाली है। अब रिफंड पाने के लिए वे आगे क्या कर सकते हैं।
- सोशल मीडिया पर काफी यूजर्स यह भी कह रहे हैं कि उनकी स्क्रीन पर लिखा आया कि उन्होंने फीस रिफंड का विकल्प नहीं चुना। जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी