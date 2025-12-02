NEET UG , CUET 2026 : NTA ने शिक्षा मंत्रालय को भेजा नीट व सीयूईटी शेड्यूल, जानें एग्जाम कब होने के आसार

संक्षेप: NTA NEET UG 2026 , CUET UG 2026 : एनटीए ने नीट और सीयूईटी-यूजी को लेकर संभावित शेड्यूल तैयार कर शिक्षा मंत्रालय को भेजा है। नीट यूजी तीन मई 2026 को आयोजित की जा सकती है, जबकि सीयूईटी-यूजी मई के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट और सीयूईटी-यूजी को लेकर संभावित शेड्यूल तैयार कर शिक्षा मंत्रालय को भेजा है। नीट यूजी तीन मई 2026 को आयोजित की जा सकती है, जबकि सीयूईटी-यूजी मई के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। एनटीए के अधिकारियों ने कहा कि शैक्षणिक सत्र को समय पर पूरा कराने के लिए परीक्षाओं का कैलेंडर पहले से तैयार कर लिया गया है, ताकि समय पर पूरा हो सके। नीट के लिए फरवरी के पहले हफ्ते से पंजीयन शुरू हो सकता है। करीब एक महीने का समय आवेदन के लिए मिलेगा। सीयूईटी-यूजी का रजिस्ट्रेशन मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। सीयूईटी परीक्षा मई के दूसरे सप्ताह से सीबीटी मोड में आयोजित होगी और मई के अंत तक पूरी हो सकती है। सीयूइटी पीजी के लिए भी आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने जेईई मेन के पहले सत्र की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। जेईई मेन पहले सत्र की परीक्षा 21 से 30 जनवरी तक आयोजित की जायेगी। वहीं, जेईई मेन अप्रैल सत्र के लिए फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस वर्ष नीट यूजी और सीयूईटी यूजी परीक्षा पैटर्न में बदलाव नहीं किया जाएगा। नीट यूजी व सीयूईटी यूजी व पीजी पहले से तय पैटर्न पर आयोजित की जाएगी।

परीक्षा केंद्र चयन का मिलेगा विकल्प इस बार भी उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान अपनी पसंद के परीक्षा शहर चुनने का विकल्प मिलेगा।

क्या आने वाले वर्षों में 11वीं में हो जाएगी नीट, जेईई मेन व सीयूईटी कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम करने और डमी स्कूलों की समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार आगामी वर्षों में जेईई मेन, नीट और सीयूईटी प्रवेश परीक्षाओं के तौर तरीकों में बड़े बदलाव कर सकती है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से बनाई गई समिति कई सुझावों पर मंथन कर रही है जिसमें 11वीं कक्षा में ही जेईई मेन, नीट और सीयूईटी यूजी जैसी प्रवेश परीक्षाएं कराना, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई 2-3 घंटे तक सीमित करना और बोर्ड परीक्षा के अंकों को प्रवेश परीक्षा के नतीजों के साथ जोड़ने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। गौरतलब है कि जून माह में शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों पर बढ़ती निर्भरता और डमी स्कूलों की समस्या के मद्देनजर 11 सदस्यों की एक समिति गठित की थी। 15 नवंबर को हुई समिति की बैठक में इन्हीं सुझावों पर चर्चा की गई। समिति ने उन कारणों पर मंथन किया जो स्टूडेंट्स को स्कूल के बाद बहुत ज्यादा कोचिंग लेने पर मजबूर करते हैं।