नीट यूजी काउंसलिंग का स्पेशल स्ट्रे राउंड आज से शुरू, एमबीबीएस की 2000 खाली सीटों पर मिलेगा एडमिशन,देखें पूरा शेड्यूल

अगर आप भी नीट यूजी 2026 क्वालिफाइड हैं और अब तक सीट पाने से चूक गए हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि, आज यानी 2 नवंबर से शुरू हो रही नीट यूजी काउंसलिंग का स्पेशल स्ट्रे राउंड की प्रक्रिया आपके लिए एक और मौका साबित हो सकती है।

अगर आप भी नीट यूजी 2026 क्वालिफाइड हैं और अब तक सीट पाने से चूक गए हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि, आज यानी 2 नवंबर से शुरू हो रही नीट यूजी काउंसलिंग का स्पेशल स्ट्रे राउंड की प्रक्रिया आपके लिए एक और मौका साबित हो सकती है। बता दें कि नीट यूजी काउंसलिंग के कई राउंड के बाद भी देश भर में एमबीबीएस की करीब 2000 सीटें खाली रह गई थीं। इन्हें भरने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने नीट यूजी स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग कराने का ऐलान किया था। इसके लिए एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने नीट यूजी स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://mcc.nic.in पर जारी किया था।

7 नवंबर से कॉलेज में करना होगा रिपोर्ट एमसीसी की शेड्यूल के मुताबिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 2 नवंबर से शुरू होगी और 4 नवंबर दोपहर 3 बजे तक चलेगी। उम्मीदवार 2 नवंबर से 5 नवंबर के बीच अपनी चॉइस भर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया 4 नवंबर को शाम 4 बजे शुरू होगी और 5 नवंबर को सुबह 11 बजे बंद हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 5 और 6 नवंबर को होगी और नतीजे 7 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें मिलेंगी उन्हें 7 नवंबर से 16 नवंबर शाम 5 बजे तक के बीच अपने संबंधित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा।

क्यों खाली रह गई सीटें? बता दें कि देशभर के दो अलग-अलग राज्यों जैसे कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के कई चरण पूरे होने के बाद भी सीटें खाली रह गई है। इनमें से अधिकांश सीटे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, जहां सालाना फीस काफी ज्यादा होती है। जबकि कुछ सरकारी सीटें भी खाली पड़ी रह गई। ऐसे में संस्थाओं और राज्य सरकारों के अनुरोध के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन की अनुमति से एमसीसी ने इस विशेष राउंड की घोषणा की है।

इसके अलावा डीजीएचएस ने बीडीएस और बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के पांचवें राउंड, और साथ ही बीडीएस और बीएससी नर्सिंग सीटों के लिए छठे राउंड की भी घोषणा की थी।

स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउंड (MBBS) और 5वां राउंड बीडीएस / बीएससी नर्सिंग) 2026 पंजीकरण एवं शुल्क भुगतान - 2 नवंबर 2026 से 4 नवंबर 2026 (4 नवंबर दोपहर 03:00 बजे तक)

भुगतान : 2 नवंबर सुबह 10:00 बजे से 4 नवंबर शाम 06:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग -2 नवंबर 2026 से 5 नवंबर 2026

चॉइस लॉकिंग: 4 नवंबर शाम 04:00 बजे से 5 नवंबर सुबह 11:00 बजे तक

सीट आवंटन प्रक्रिया - 5 नवंबर 2026 से 6 नवंबर 2026

रिजल्ट - 7 नवंबर 2026

आबंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग- 7 नवंबर 2026 से 16 नवंबर 2026 (शाम 05:00 बजे तक)।

छठा राउंड (केवल BDS / B.Sc. नर्सिंग सीटों के लिए) पंजीकरण एवं शुल्क भुगतान - 17 नवंबर 2026 से 19 नवंबर 2026

भुगतान : 17 नवंबर सुबह 10:00 बजे से 19 नवंबर शाम 06:00 बजे तक।

चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग - 17 नवंबर 2026 से 19 नवंबर 2026

चॉइस लॉकिंग: 18 नवंबर शाम 04:00 बजे से 19 नवंबर सुबह 09:00 बजे तक।

सीट आवंटन प्रक्रिया - 19 नवंबर 2026।

परिणाम - 20 नवंबर 2026