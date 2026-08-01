NEET UG 2026 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें हर जरूरी बात
MCC ने NEET UG 2026 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए सभी योग्य छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से कर सकते हैं।
neet ug counselling 2026 schedule out : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने NEET UG 2026 काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर आपने भी इस साल नीट की परीक्षा पास की है और अपना भविष्य मेडिकल के क्षेत्र में संवारना चाहते हैं, तो अब कमर कस लीजिए। 15% ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) और एमसीसी के दायरे में आने वाली अन्य सीटों के तहत एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में दाखिले की रेस अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग का ये पूरा सफर पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। आपका नीट यूजी 2026 का रैंक ही यहां आपकी किस्मत का फैसला करेगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे एमसीसी के पोर्टल पर मौजूद काउंसलिंग इंफॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार ठंडे दिमाग से जरूर पढ़ लें। ऐसा इसलिए क्योंकि एडमिशन की सारी शर्तें नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी), डेंटल काउंसिल और बाकी नियामक संस्थाओं के बनाए नियमों के इर्द-गिर्द ही घूमती हैं।
क्या है काउंसलिंग का शेड्यूल
नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के पहले राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 अगस्त निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी 6 अगस्त से अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग कर सकेंगे। इसके बाद पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 17 अगस्त को घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित होगी, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन सभी महत्वपूर्ण तारीखों का विशेष ध्यान रखें, ताकि काउंसलिंग की कोई भी प्रक्रिया छूट न जाए।
कौन ले सकता है इस काउंसलिंग में हिस्सा?
शर्तें बहुत सीधी और साफ हैं। इस काउंसलिंग में वही उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने आपने नीट यूजी 2026 की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की हो। एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग के लिए जो भी कटऑफ या परसेंटाइल तय किया गया है, आप उसके दायरे में आते हों। इसके अलावा एडमिशन की बाकी सभी बुनियादी शर्तों को आप पूरा करते हों। साथ ही तय समय सीमा के भीतर आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपने राज्य के कोटे (स्टेट कोटा) के तहत सीट हासिल करना चाहते हैं, तो वहां की राज्य काउंसलिंग अथॉरिटी के पास आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। बस आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है -
- सबसे पहले MCC की आधिकारिक काउंसलिंग वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर नजर आ रहे 'NEET UG Counselling 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
- अपने नीट एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए सुरक्षित तरीके से लॉग इन करें।
- रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पूरा करें और तय की गई काउंसलिंग फीस जमा करें।
- अपने एकेडमिक और पर्सनल डिटेल्स को ध्यान से भरें, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक न करें।
- अगर कोई जरूरी दस्तावेज मांगा गया है, तो उसे सही साइज में अपलोड करें।
- अब अपनी पसंद के मुताबिक कॉलेजों और कोर्सेज का चुनाव करें और उन्हें अपनी तरजीह यानी प्रेफरेंस के हिसाब से सेट करें।
- आखिरी तारीख से पहले अपनी चॉइस को 'लॉक' करना न भूलें और फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर दें।
कागजात जो आपके पास होने ही चाहिए
NEET UG 2026 काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास होना बेहद जरूरी है। इसलिए बेहतर होगा कि अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए आप अभी से सभी कागजात एक फाइल में व्यवस्थित करके रख लें। इनमें नीट यूजी 2026 का स्कोरकार्ड और एडमिट कार्ड, जन्म तिथि के प्रमाण के लिए 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, एक वैध फोटो आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड) तथा हाल ही की पासपोर्ट साइज तस्वीरें शामिल हैं। यदि आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, तो कैटेगरी (जाति) प्रमाण पत्र भी साथ रखें। वहीं, दिव्यांग उम्मीदवारों को अपना आवश्यक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यदि आपने किसी विशेष कोटे के तहत आवेदन किया है, तो निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) भी जरूरी हो सकता है। इसके अलावा, एमसीसी या जिस कॉलेज में सीट आवंटित हुई है, उसके द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज भी साथ रखने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रवेश के समय इन सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां कॉलेज में सत्यापन के लिए प्रस्तुत करनी होंगी, इसलिए सभी ओरिजिनल दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखें।
सीट अलॉटमेंट से पहले क्या होता है और कैसे मिलती है सीट?
कई बच्चों और उनके माता पिता के मन में ये सवाल होता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद और रिजल्ट आने के बीच आखिर पर्दे के पीछे होता क्या है? दरअसल, जब रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है, तो आपको अपने पसंदीदा कॉलेजों को चुनने और उन्हें लॉक करने का वक्त मिलता है। आपकी यही चॉइस सबसे ज्यादा मायने रखती है, इसलिए इसे बहुत ही सोच समझकर भरना चाहिए। एक बार जब चॉइस फिलिंग की विंडो बंद हो जाती है, तो एमसीसी कई पैमानों पर कसकर सीटें बांटने का काम शुरू करती है। इसमें आपका नीट रैंक, आपकी कैटेगरी, आरक्षण के नियम, अलग अलग कॉलेजों में उपलब्ध खाली सीटें और आपके द्वारा भरी गई प्राथमिकताओं का बारीकी से हिसाब किताब लगाया जाता है। सीट अलॉटमेंट की फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले अथॉरिटी आपके सारे डेटा की जांच करती है, हिस्सा लेने वाले संस्थानों से मिली सीट मैट्रिक्स को वैलिडेट करती है और सीट आवंटन की पूरी तकनीकी प्रक्रिया को अंजाम देती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव