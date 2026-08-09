NEET UG Counselling 2026: MBBS एडमिशन; नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा के लिए चॉइस फिलिंग शुरू
NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी 2026 ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है। अभ्यर्थी MCC पोर्टल पर पसंदीदा कॉलेज चुन सकते हैं। जानिए केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और पंजाब का ताजा स्टेटस!
NEET UG Counselling 2026: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के पहले राउंड की ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए 'चॉइस फिलिंग' प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है, वे अब MCC के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी पसंद के कोर्स और मेडिकल या डेंटल कॉलेजों का चयन कर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें लॉक कर सकते हैं।
ऑल इंडिया कोटा (AIQ) राउंड-1 की मुख्य बातें और समय-सीमा
नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 5 अगस्त 2026 को हुई थी। इसके बाद 7 अगस्त से चॉइस फिलिंग का विकल्प ओपन कर दिया गया। अगर किसी छात्र ने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी थी या गलत कॉलेज-कोर्स चुन लिया था, तो उनके लिए राहत की बात यह है कि MCC ने 'रिसेट रजिस्ट्रेशन' की सुविधा भी दी है। इस अनलॉकिंग सुविधा का उपयोग छात्र 12 अगस्त 2026 की सुबह 11 बजे तक कर सकते हैं। इसके अलावा, MCC ने 7 अगस्त को बेंचमार्क दिव्यांगजनों (PwBD) के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस भी जारी किए हैं, हालांकि इससे काउंसलिंग की तिथियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
ऑल इंडिया कोटा और राज्य काउंसलिंग का अंतर
छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऑल इंडिया कोटा (15% सीटें) की काउंसलिंग MCC कराती है, जबकि 85% राज्य कोटा सीटों की काउंसलिंग संबंधित राज्यों की प्रवेश समितियां अपने-अपने नियमों और टाइमटेबल के अनुसार करती हैं।
जानिए अपने राज्य की काउंसलिंग का क्या है अपडेट?
केरल: एंट्रेंस एग्जामिनेशन कमिश्नर (CEE) केरल वर्तमान में KEAM 2026 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से नीट यूजी 2026 के प्राप्तांक प्राप्त कर रहा है। छात्र अपने नीट रिजल्ट डिटेल्स 10 अगस्त की दोपहर 12 बजे तक जमा कर सकते हैं और आवेदन की कमियां सुधार सकते हैं। केरल में चॉइस फिलिंग का चरण इसके बाद शुरू होगा।
आंध्र प्रदेश: डॉ. एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने एमबीबीएस और बीडीएस प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2026 की रात 9 बजे तक है। प्रमाण-पत्रों के वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट जारी की जाएगी।
तेलंगाना: कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (KNRUHS) ने भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है और राज्य के योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। यहां आवेदन की अंतिम तिथि 12 अगस्त की शाम 6 बजे तक निर्धारित है।
कर्नाटक: कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) अन्य राज्यों की तुलना में काफी आगे चल रहा है। यहां राउंड 1 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस एंट्री और सीट आवंटन की प्रक्रिया पहले से ही जारी है।
पंजाब: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने एमबीबीएस/बीडीएस एडमिशन के लिए अपना पोर्टल एक्टिव कर दिया है और आवेदन स्वीकार कर रहा है। राउंड 1 के चॉइस फिलिंग का शेड्यूल जल्द जारी होगा।
छात्रों के लिए काम की सलाह
काउंसलिंग में थोड़ी सी लापरवाही भी आपके मनपसंद कॉलेज को हाथ से निकाल सकती है। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपने ऑप्शन ध्यान से भरें, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और MCC तथा अपने राज्य के काउंसलिंग पोर्टल पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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