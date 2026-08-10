NEET UG Counselling 2026: MCC ने खोली चॉइस फिलिंग, आपके राज्य में क्या चल रहा है दाखिले का हाल
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी 2026 राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग शुरू कर दी है। इसके अलावा कई राज्यों में स्टेट मेडिकल काउंसलिंग की प्रक्रिया भी तेज हो गई है।
नीट यूजी 2026 की परीक्षा देने वाले लाखों छात्र और उनके माता-पिता इन दिनों काउंसलिंग के दौरा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वह घड़ी आ गई है जब सपनों के मेडिकल कॉलेज की ओर कदम बढ़ाने का असली और सबसे अहम काम शुरू हो रहा है। अगर आपने भी इस साल डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा है और अच्छी रैंक हासिल की है, तो आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है। दरअसल, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के पहले राउंड की 'चॉइस फिलिंग' की शुरुआत कर दी है। यह वो अहम पड़ाव है जहां आपको बहुत ही सोच-समझकर अपने पसंदीदा कोर्स और कॉलेज चुनने होते हैं।
आपको बता दें कि इस साल पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 अगस्त को ही शुरू हो गई थी। इसके ठीक दो दिन बाद यानी 7 अगस्त से चॉइस फिलिंग का लिंक भी एक्टिव हो चुका है। जिन भी कैंडिडेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है, वो अब एमसीसी के तय किए गए शेड्यूल के हिसाब से अपनी पसंद के कॉलेज भर सकते हैं और उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से ऊपर-नीचे अरेंज कर सकते हैं।
इंसान होने के नाते फॉर्म भरते वक्त गलतियां होना बहुत आम बात है। कई बार हम जल्दबाजी में या घबराहट में कुछ ऐसी जानकारी भर देते हैं जो सही नहीं होती। एमसीसी इस बात को बखूबी समझता है। इसी वजह से उन्होंने पहले राउंड के लिए 'रिसेट रजिस्ट्रेशन' (Reset Registration) का विकल्प भी खोल दिया है। कमेटी ने अपने आधिकारिक नोटिस में साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी छात्र से फॉर्म भरते वक्त अनजाने में कोई गलत जानकारी दर्ज हो गई है या फिर उसने गलती से कोई गलत ऑप्शन चुन लिया है, तो घबराने की बिलकुल जरूरत नहीं है। आप 'अनलॉक' या 'रिसेट' ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपनी डिटेल्स ठीक कर सकते हैं। हां, बस इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि यह सुधारने का मौका आपको सिर्फ 12 अगस्त 2026 की सुबह 11 बजे तक ही मिलेगा। इसके बाद कोई बदलाव नहीं हो सकेगा।
स्टेट कोटा काउंसलिंग का क्या है हाल?
मेडिकल की दुनिया में दाखिले के दो मुख्य रास्ते होते हैं। एक तरफ जहां ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अलग-अलग राज्यों ने भी अपने यहां की सीटों के लिए स्टेट लेवल की नीट यूजी काउंसलिंग की रफ्तार बढ़ा दी है। राज्य स्तरीय काउंसलिंग अथॉरिटी अपने-अपने शेड्यूल के हिसाब से मेरिट लिस्ट, चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट का काम देख रही हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि देश के कुछ प्रमुख राज्यों में इस वक्त दाखिले की क्या स्थिति है -
केरल: यहां के कमिश्नर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस (सीईई) ने उन छात्रों से नीट यूजी 2026 के नतीजे मांगे हैं जिन्होंने केईएएम 2026 के जरिए मेडिकल कोर्सेज में अप्लाई किया था। आप 10 अगस्त की दोपहर 12 बजे तक अपनी डिटेल्स जमा कर सकते हैं और अगर फॉर्म में कोई कमी रह गई है, तो उसे सुधार सकते हैं। फिलहाल केरल में चॉइस फिलिंग शुरू नहीं हुई है, यह प्रक्रिया नीट स्कोर जमा होने और फॉर्म वेरीफाई होने के बाद ही चालू होगी।
आंध्र प्रदेश: डॉ. एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 2026-27 के लिए एमबीबीएस और बीडीएस दाखिले की ऑनलाइन खिड़की खोल दी है। बिना किसी लेट फीस के आप 12 अगस्त की रात 9 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
तेलंगाना: पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (केएनआरयूएचएस) ने दाखिले की प्रक्रिया तेज कर दी है। यहां आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 अगस्त शाम 6 बजे तक रखी गई है और स्टेट-क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इसके बाद मेरिट लिस्ट और वेब ऑप्शन्स का काम शुरू होगा।
कर्नाटक: इस राज्य की बात करें, तो यहां की प्रक्रिया बाकी जगहों से थोड़ी आगे चल रही है। कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (केईए) के पोर्टल पर यूजी नीट 2026 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चॉइस एंट्री का काम जोरों पर है और यहां पहले राउंड की प्रक्रिया अभी चालू है।
तमिलनाडु: मेडिकल सिलेक्शन कमिटी ने एप्लीकेशन वाला हिस्सा पूरा कर लिया है। फिलहाल वहां योग्यता और छात्रों की शिकायतों से जुड़े मामलों को निपटाया जा रहा है। सरकार जल्द ही चॉइस फिलिंग का शेड्यूल जारी कर सकती है।
पंजाब: उत्तर भारत की तरफ चलें, तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (बीएफयूएचएस) ने पंजाब के लिए अपना एडमिशन पोर्टल एक्टिव कर दिया है। यहां छात्र आवेदन के चरण में हैं। हालांकि, अभी तक पहले राउंड की चॉइस फिलिंग का पक्का शेड्यूल आना बाकी है, इसलिए छात्रों को पोर्टल पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।
दिव्यांग छात्रों के नियमों में बदलाव
इन सब के बीच एक और अहम अपडेट दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी आया है। एमसीसी ने 7 अगस्त को एक नोटिस जारी किया था जिसमें दिव्यांग छात्रों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) की नई गाइडलाइंस के हिसाब से मेडिकल असेसमेंट के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। राज्यों ने भी इसे मानना शुरू कर दिया है। मसलन, तेलंगाना ने शारीरिक जांच को लेकर नया नोटिस निकाला है, तो तमिलनाडु ने ऐसे छात्रों के लिए अपना अलग सर्टिफिकेट अपलोड करने का पोर्टल खोल दिया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव