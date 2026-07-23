NEET UG Counselling: नीट यूजी काउंसलिंग जल्द होगी शुरू, पहले से तैयार रखें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स
MCC NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द mcc.nic.in पर जारी होगा। 15% AIQ और केंद्रीय संस्थानों में दाखिले के लिए उम्मीदवार 10वीं-12वीं की मार्कशीट और नीट स्कोरकार्ड समेत जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखें।
NEET UG Counselling 2026 Date: देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी (NEET UG) पास कर चुके लाखों अभ्यर्थी इस समय देश के टॉप मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिला पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) बहुत जल्द अपनी आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करने जा रही है। ऐसे में जो छात्र ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS) और बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज में एडमिशन पाना चाहते हैं, उन्हें काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही अपने सभी शैक्षणिक व व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित कर लेना चाहिए।
किन-किन सीटों पर एमसीसी कराता है काउंसलिंग?
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय काउंसलिंग आयोजित करती है। इसके तहत निम्नलिखित सीटों का आवंटन किया जाता है:
15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटें: देश के सभी राज्यों के सरकारी मेडिकल व डेंटल कॉलेजों की 15 प्रतिशत सीटें। सभी एम्स (AIIMS), जिपमर (JIPMER), डिम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (जैसे BHU, AMU, DU), और ESIC/AFMS संस्थान।
बची हुई 85% राज्य कोटा सीटों के लिए संबंधित राज्यों की काउंसलिंग अथॉरिटी अलग से अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया और शेड्यूल जारी करती हैं।
कई स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही लेवल की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते है, जिससे उनके सीटे मिलने के अवसर कम हो जाते हैं, इसलिए नेशनल और स्टेट दोनों काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करें।
नीट यूजी काउंसलिंग और एडमिशन के समय जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट-
1. नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड और रिजल्ट स्कोरकार्ड
2. कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट
3. जन्म प्रमाण पत्र
4. कैटेगरी प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/EWS/PwD, अगर लागू हो तो)
5. निवास प्रमाणपत्र (राज्य कोटा के लिए)
6. पासपोर्ट साइज फोटो
7. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
8. माइग्रेशन सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)
काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है?
एमसीसी द्वारा काउंसलिंग का आयोजन मुख्य रूप से चार चरणों में किया जाता है: राउंड 1, राउंड 2, मॉप-अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। प्रक्रिया में सबसे पहले छात्रों को mcc.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद वे अपनी पसंद के कॉलेजों का चयन करते हैं और अपनी पसंद को लॉक करते हैं। सीट आवंटित होने के बाद, आवंटित कॉलेज में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट की जांच करानी होती है और प्रवेश शुल्क जमा कर सीट पक्की करनी होती है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फर्जी खबर से बचने के लिए केवल एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही नजर बनाए रखें।
हमारे देश में कितनी मेडिकल सीटें हैं?
हमारे देश में 823 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 1,36,939 सीटें उपलब्ध हैं। देश में मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशनल्स, संस्थान व रिसर्च की निगरानी करने वाली संस्थान एनएमसी के मुताबिक देश में सर्वाधिक 15,395 एमबीबीएस सीटें कर्नाटक और उसके बाद 14000 यूपी में हैं। तमिलनाडु में 13,999 और महाराष्ट्र में 13,099 एमबीबीएस सीटें हैं। इसके बाद तेलंगाना में 10,250, राजस्थान में 8080, गुजरात में 7750, आंध्र प्रदेश में 7465, पश्चिम बंगाल में 7200, मध्य प्रदेश में 6020 और केरल में 5704 एमबीबीएस सीटें हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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