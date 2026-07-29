NEET UG Counselling : MCC ने नीट यूजी काउंसलिंग में किए 3 बड़े बदलाव, छात्रों को होगा फायदा
नीट यूजी काउंसलिंग में बड़ा बदलाव हुआ है। अब यदि कोई उम्मीदवार अगले राउंड के लिए अपनी सीट अपग्रेड करना चाहता है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी काउंसलिंग 2026 की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) नीट यूजी और पीजी मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में कई तब्दीलियां करने जा रहा है। इन बदलावों का मकसद काउंसलिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, आसान और स्टूडेंट-फ्रेंडली बनाना है। सबसे पहला और अहम बदलाव उन कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग की जरूरत को खत्म करना है जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुनते हैं। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई है और जिन्होंने बाद के राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुना है, उन्हें एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अलॉटेड कॉलेज में खुद जाकर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। नोटिस में कहा गया है, "बाद के राउंड में हिस्सा लेने के दौरान काउंसलिंग सिस्टम में उनका एडमिशन वैलिड रहेगा।"
ऑनलाइन विड्रॉल ऑप्शन
एक और अहम बदलाव ऑनलाइन विड्रॉल ऑप्शन की शुरुआत है। उम्मीदवार अब तय समय-सीमा के अंदर MCC काउंसलिंग पोर्टल के जरिए अपनी अलॉटेड सीट से अपना नाम वापस ले सकते हैं, इसके लिए उन्हें अलॉटेड इंस्टिट्यूशन जाने की जरूरत नहीं होगी।
यह भी कहा गया है कि जो लोग डीम्ड यूनिवर्सिटीज में NRI रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं, वे काउंसलिंग पोर्टल के जरिए अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। इन बदलावों को आसानी से लागू करने के लिए, MCC सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स (जिनमें मेडिकल इंस्टिट्यूशन भी शामिल हैं) के लिए ओरिएंटेशन और कैपेसिटी-बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहा है।
तीन बड़े बदलाव
- ऑनलाइन अपग्रेडेशन- पहले राउंड में कॉलेज मिलने पर यदि आप बेहतर कॉलेज के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं, तो अब आपको कॉलेज जाकर फिजिकली रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए अब ऑनलाइन अपग्रेडेशन की सुविधा मिलेगी।
2. ऑनलाइन सीट रेजिग्नेशन: यदि आप आवंटित सीट छोड़ना या अपना एडमिशन रद्द कराना चाहते हैं, तो पहले की तरह दोबारा कॉलेज जाने के बजाय अब आप ऑनलाइन भी रिजाइन कर सकते हैं।
3. NRI छात्रों के लिए ऑनलाइन दस्तावेज जमा करना
NRI विद्यार्थियों को अपने दस्तावेज़ जमा करने के लिए कहीं व्यक्तिगत रूप से जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकेंगे।
एक MBBS सीट के 8 दावेदार
अब देश के लाखों विद्यार्थियों को मेडिकल दाखिले के लिए ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग के शुरू होने का इंतजार है। इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा करीब 11.21 लाख विद्यार्थियों ने पास की है। इनके लिए देश में एमबीबीएस की महज 136939 सीटें हैं। यानी एक सीट के करीब 8 दावेदार हैं। नए मेडिकल कॉलेजों के खुलने और मौजूदा कॉलेजों में सीट बढ़ने से वर्ष 2026-27 के शिक्षण सत्र के लिए देश में एमबीबीएस की 9911 नई सीटें बढ़ी हैं। 25 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। बढ़ाई गई सीटों में 2111 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों और 7800 सीटें निजी मेडिकल कॉलेजों में जोड़ी गई हैं। कुल मिलाकर अब देश में 823 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी, जिनमें 441 सरकारी और 382 निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। आयोग ने मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया कि वे केवल उतनी ही सीट पर दाखिला लें जितने की मंजूरी प्राप्त है।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 2,111 सीटें बढ़ी हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कुल 7,800 सीटें बढ़ी हैं। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पूरे भारत में कुल मिलाकर 9,911 MBBS सीटों की वृद्धि हुई है। इनमें 25 नए स्थापित मेडिकल कॉलेजों की 2,400 सीटें भी शामिल हैं (सरकारी में 400 सीटें और प्राइवेट में 2,000 सीटें)।
कैसे होगा एमबीबीएस में दाखिला, समझें पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया
देश के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस दाखिले के समय दो समानांतर प्रणालियां राष्ट्रीय और राज्य कोटा काम करती हैं। परीक्षा के उलट, काउंसलिंग की कोई एक प्रक्रिया नहीं होती है। एडमिशन अलग-अलग नेशनल और स्टेट-लेवल सिस्टम के जरिए होते हैं, और अलग-अलग अथॉरिटीज सीटों की अलग-अलग कैटेगरीज को संभालती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज़ (DGHS) के अधीन काम करने वाली मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC), सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15 प्रतिशत 'ऑल इंडिया कोटा' सीटों के लिए काउंसलिंग कराती है। यह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़ (AIIMS), जवाहरलाल इंस्टिट्यूट ऑफ़ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (JIPMER), डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, एम्प्लॉईज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) के संस्थानों और आर्म्ड फोर्सेज़ मेडिकल कॉलेज (AFMC), पुणे में 100 प्रतिशत सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया भी संभालती है।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बाकी बची 85 प्रतिशत 'स्टेट कोटा' सीटों को संबंधित राज्यों की काउंसलिंग अथॉरिटीज भरती हैं। ये अथॉरिटीज अपने-अपने राज्यों के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी एडमिशन की प्रक्रिया कराती हैं। नतीजतन, जो उम्मीदवार 'ऑल इंडिया कोटा' और 'स्टेट कोटा' दोनों तरह की सीटों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आमतौर पर MCC पोर्टल के साथ-साथ अपने संबंधित राज्य के काउंसलिंग पोर्टल पर भी अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है।
कौन ले सकेगा नीट काउंसलिंग में हिस्सा
उम्मीदवारों को अपनी कैटगरी के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग परसेंटाइल प्राप्त करके नीट यूजी पास करना अनिवार्य है। आमतौर पर जनरल और ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए 50वां परसेंटाइल और एससी/एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए 40वां परसेंटाइल होता है।
किस तरह काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी होगी
1. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करती है। यह केंद्रीय विश्वविद्यालयों, एम्स, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, डीम्ड विश्वविद्यालयों आदि की 100 प्रतिशत सीटों पर दाखिले संभालती है।
2. सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शेष 85 प्रतिशत राज्य कोटा सीटें राज्य काउंसलिंग अधिकारियों द्वारा भरी जाती हैं। ये अधिकारी अपने संबंधित राज्यों के तहत आने वाले निजी (प्राइवेट) मेडिकल कॉलेजों के लिए भी दाखिले आयोजित करते हैं। यानी जो उम्मीदवार ऑल इंडिया कोटा और राज्य कोटा दोनों सीटों के लिए प्रयास कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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