NEET UG Counselling 2026: AIIMS दिल्ली में लेना चाहते हैं MBBS एडमिशन? जानें देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों की लिस्ट
NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी 2026 के नतीजों के बाद मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (MCC) जल्द काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी करेगी। एम्स दिल्ली देश का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज बना हुआ है।
MCC NEET UG Counselling 2026: नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद अब लाखों सफल अभ्यर्थी मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (MCC) द्वारा काउंसिलिंग शेड्यूल जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश के 823 मेडिकल कॉलेजों में 1.36 लाख से ज्यादा एमबीबीएस सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है।
जो छात्र देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं, उनकी लिस्ट में एम्स नई दिल्ली (AIIMS New Delhi) हमेशा की तरह पहली पसंद बना हुआ है। भारत सरकार की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार एम्स दिल्ली देश में लगातार टॉप स्थान पर बरकरार है।
देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज
यदि आप भी काउंसिलिंग के दौरान अपनी पसंद के कॉलेजों की च्वाइस फिलिंग करने जा रहे हैं, तो देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजों की यह लिस्ट आपके बहुत काम आ सकती है:
- एम्स नई दिल्ली (AIIMS New Delhi) — प्रथम स्थान (दिल्ली)
2. पीजीआईएमईआर (PGIMER) — दूसरी स्थान (चंडीगढ़)
3. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (CMC) — तीसरा स्थान (वेल्लोर, तमिलनाडु)
4. जिपमर (JIPMER) — चौथा स्थान (पुडुचेरी)
5. संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) — पांचवां स्थान (उत्तर प्रदेश)
6. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) — छठा स्थान (वाराणसी, उत्तर प्रदेश)
7. निमहंस (NIMHANS) — सातवां स्थान (बेंगलुरु, कर्नाटक)
8. जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) — आठवां स्थान (लखनऊ, उत्तर प्रदेश)
9. अमृता विश्व विद्यापीठम — नौवां स्थान (तमिलनाडु)
10. कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज (KMC) — दसवां स्थान (मणिपाल, कर्नाटक)
सरकारी और प्राइवेट MBBS सीटों का पूरा गणित
देशभर के मेडिकल कॉलेजों में इस साल कुल 1,36,939 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। इनमें से 63,296 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हैं, जहां की फीस काफी कम होती है। वहीं, 73,643 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में हैं। इसके अलावा बीडीएस (डेंटल) कोर्स के लिए 319 कॉलेजों में 27,868 सीटें भरी जाएंगी।
एमसीसी (MCC) ऑल इंडिया कोटा (15% AIQ) के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स (100% सीटें), जिपमर और बीएचयू जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए काउंसिलिंग आयोजित करेगा, जबकि राज्यों की 85% सीटों के लिए संबंधित राज्य काउंसिलिंग अथॉरिटी प्रक्रिया पूरी करेगी।
एम्स दिल्ली ही पहली पसंद क्यों?
एम्स दिल्ली में एडमिशन पाना हर नीट एस्पिरेंट का सपना होता है। ऑल इंडिया रैंक (AIR) के टॉप 50 में जगह बनाने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को ही यहां दाखिला मिल पाता है। यहां की बेहद कम सालाना फीस (मात्र ₹1,600 से ₹2,000 के आसपास), अंतरराष्ट्रीय स्तर का रिसर्च और बेहतरीन पेशेंट केयर इसे देश का सबसे पसंदीदा संस्थान बनाता है।
काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है?
एमसीसी द्वारा काउंसलिंग का आयोजन मुख्य रूप से चार चरणों में किया जाता है: राउंड 1, राउंड 2, मॉप-अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। प्रक्रिया में सबसे पहले छात्रों को mcc.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद वे अपनी पसंद के कॉलेजों का चयन करते हैं और अपनी पसंद को लॉक करते हैं। सीट आवंटित होने के बाद, आवंटित कॉलेज में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट की जांच करानी होती है और प्रवेश शुल्क जमा कर सीट पक्की करनी होती है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फर्जी खबर से बचने के लिए केवल एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
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