NEET UG : खाली रह गईं MBBS सीटें, नीट में कम अंक वालों के पास चांस, MCC स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के रजिस्ट्रेशन शुरू

संक्षेप: NEET UG Counselling 2025: एमसीसी नीट यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी देश में एमबीबीएस की सीटें खाली रह गई हैं। अभ्यर्थियों के सीट जॉइन न करने या रिपोर्ट न करने के कारण यह सीटें रिक्त रह गई हैं।

NEET UG Counselling 2025: एमसीसी नीट यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी देश में एमबीबीएस की सीटें खाली रह गई हैं। अभ्यर्थियों के सीट जॉइन न करने या रिपोर्ट न करने के कारण यह सीटें रिक्त रह गई हैं। ऐसे में अब एमसीसी यानी मेडिकल काउंसिलिंग कमिटी अब इन्हें भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड आयोजित करने जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जो बहुत मामूली अंक से एमबीबीएस सीट पाने से चूक गए हैं तो उनके पास यह अच्छा मौका है। एमसीसी ने स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज 18 दिसंबर 2025 से शुरू कर दी है। अभ्यर्थी mcc.nic.in पर जाकर 20 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सभी को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी।

यह राउंड बीडीएस व बीएससी नर्सिंग के लिए भी है। बीएससी व बीडीएस के लिए 9 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच जो चॉइस भरी गई थी, उसे रद्द माना जाएगा। 18 दिसंबर 2025 से MBBS/BDS एवं BSc नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के तहत NEET UG काउंसलिंग पंजीकरण शुरू कर दिया है।

खाली सीटें एमसीसी के सीट मैट्रिक्स के मुताबिक कुल 44 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। इनमें एनआरआई कोटे की 5 सीटें हैं। बाकी सीटें डीम्ड / पेड यूनिवर्सिटी कोटा की हैं।

कौन ले सकता है इस काउंसलिंग राउंड में हिस्सा, क्या हैं नियम

- जिन अभ्यर्थियों को ऑल इंडिया कोटा (AIQ) और स्टेट कोटा की पिछली राउंड्स में कभी कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, वे ही इस राउंड में भाग लेने के पात्र हैं।

- जिन अभ्यर्थियों को ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा की पिछली राउंड्स में किसी भी कोर्स (MBBS/BDS/BSc नर्सिंग) की सीट अलॉट हो चुकी है, वे इस राउंड में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

- स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अभ्यर्थियों को नई चॉइस फिलिंग करनी होगी। पहले भरी गई सभी चॉइस अमान्य मानी जाएंगी।

- जिन अभ्यर्थियों को स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होगी और अगर वे उस सीट को जॉइन नहीं करेंगे, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी।

सीट अलॉटमेंट के बाद: - स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्थान में रिपोर्ट कर सीट जॉइन करनी होगी।