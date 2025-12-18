Hindustan Hindi News
NEET UG : खाली रह गईं MBBS सीटें, नीट में कम अंक वालों के पास चांस, MCC स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के रजिस्ट्रेशन शुरू

NEET UG Counselling 2025: एमसीसी नीट यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी देश में एमबीबीएस की सीटें खाली रह गई हैं। अभ्यर्थियों के सीट जॉइन न करने या रिपोर्ट न करने के कारण यह सीटें रिक्त रह गई हैं।

Dec 18, 2025 04:27 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
NEET UG Counselling 2025: एमसीसी नीट यूजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी देश में एमबीबीएस की सीटें खाली रह गई हैं। अभ्यर्थियों के सीट जॉइन न करने या रिपोर्ट न करने के कारण यह सीटें रिक्त रह गई हैं। ऐसे में अब एमसीसी यानी मेडिकल काउंसिलिंग कमिटी अब इन्हें भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड आयोजित करने जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जो बहुत मामूली अंक से एमबीबीएस सीट पाने से चूक गए हैं तो उनके पास यह अच्छा मौका है। एमसीसी ने स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज 18 दिसंबर 2025 से शुरू कर दी है। अभ्यर्थी mcc.nic.in पर जाकर 20 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सभी को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी।

यह राउंड बीडीएस व बीएससी नर्सिंग के लिए भी है। बीएससी व बीडीएस के लिए 9 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच जो चॉइस भरी गई थी, उसे रद्द माना जाएगा। 18 दिसंबर 2025 से MBBS/BDS एवं BSc नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के तहत NEET UG काउंसलिंग पंजीकरण शुरू कर दिया है।

खाली सीटें

एमसीसी के सीट मैट्रिक्स के मुताबिक कुल 44 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। इनमें एनआरआई कोटे की 5 सीटें हैं। बाकी सीटें डीम्ड / पेड यूनिवर्सिटी कोटा की हैं।

कौन ले सकता है इस काउंसलिंग राउंड में हिस्सा, क्या हैं नियम

- जिन अभ्यर्थियों को ऑल इंडिया कोटा (AIQ) और स्टेट कोटा की पिछली राउंड्स में कभी कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, वे ही इस राउंड में भाग लेने के पात्र हैं।

- जिन अभ्यर्थियों को ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा की पिछली राउंड्स में किसी भी कोर्स (MBBS/BDS/BSc नर्सिंग) की सीट अलॉट हो चुकी है, वे इस राउंड में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

- स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अभ्यर्थियों को नई चॉइस फिलिंग करनी होगी। पहले भरी गई सभी चॉइस अमान्य मानी जाएंगी।

- जिन अभ्यर्थियों को स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होगी और अगर वे उस सीट को जॉइन नहीं करेंगे, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी।

सीट अलॉटमेंट के बाद:

- स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्थान में रिपोर्ट कर सीट जॉइन करनी होगी।

- स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची राज्य काउंसलिंग प्राधिकरणों के साथ साझा की जाएगी, और ऐसे अभ्यर्थियों को राज्य काउंसलिंग के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में प्रवेश से डिबार कर दिया जाएगा।

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
