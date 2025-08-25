neet ug counselling 2025 second round registration mbbs seats increased mcc schedule update august 29 official notice NEET UG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 : MBBS-BDS में दाखिले के लिए 29 अगस्त से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, Career Hindi News - Hindustan
NEET UG काउंसलिंग राउंड-2 में नई MBBS सीटों के साथ प्रतियोगिता और अवसर दोनों दूसरों से कहीं ज्यादा बढ़ेंगे। छात्रों को अलर्ट रहकर वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 02:54 PM
neet ug counselling 2025 second round: देशभर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए एक बार फिर से बड़ा मौका आने वाला है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड की शुरुआत 29 अगस्त से करने का ऐलान कर दिया है। राउंड-1 के एडमिशन प्रोसेस की आज ऐलान होते ही राउंड-2 की हलचलें और तेज हो गई हैं।

मेडिकल सीट की चाह रखने वाले उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जो पहली लिस्ट में एडमिशन से चूक गए थे। अब राउंड-2 में और नई MBBS सीटें शामिल की जाएंगी, जिससे हजारों मेडिकली उम्मीदवारों को फिर से अपना किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा।

MCC के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन 29 अगस्त 2025 से शुरू होंगे और सारी एक्टिविटी की विस्तृत तारीखें, सीट ऐलॉटमेंट, चॉइस फिलिंग और रिपोर्टिंग की पूरी जानकारी जल्द ही mcc.nic.in पर डाली जाएगी।

छात्र करें ये तैयारी: ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस, "Notice for revision of round 2 schedule" में शेड्यूल डाउनलोड करें और सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ताकि कोई डेडलाइन छूट न जाए।

