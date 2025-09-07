neet ug counselling 2025 round 2 registration choice filling seat matrix dates NEET UG Counselling 2025: राउंड-2 शुरू, सीट मैट्रिक्स जारी; जानिए कितने सीटों पर एडमिशन का मौका, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़neet ug counselling 2025 round 2 registration choice filling seat matrix dates

NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG 2025 की राउंड-2 काउंसलिंग शुरू कर दी है। उम्मीदवार 9 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 03:15 PM
NEET UG Counselling 2025: मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिला चाहने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG 2025 काउंसलिंग के राउंड-2 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार छात्रों के पास 13,501 ओपन सीटें, 7,088 वर्चुअल खाली सीटें, और 1,134 नई एमबीबीएस और बीडीएस सीटें उपलब्ध होंगी।

कब तक करना होगा आवेदन?

नीट यूजी राउंड-2 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 4 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, और उम्मीदवार 9 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी अवधि में वे अपनी पसंदीदा कॉलेज और कोर्स की चॉइस भरकर लॉक भी कर पाएंगे।

राउंड-2 का पूरा शेड्यूल

सीट मैट्रिक्स जारी: 3 सितंबर 2025

रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान: 4 से 9 सितंबर 2025

चॉइस फिलिंग और लॉकिंग: 5 से 9 सितंबर 2025

सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग: 10 से 11 सितंबर 2025

प्रोविजनल रिजल्ट: 12 सितंबर 2025

रिपोर्टिंग टू कॉलेज: 13 से 19 सितंबर 2025

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

1. रजिस्ट्रेशन करें और फीस (सिक्योरिटी डिपॉजिट सहित) भरें।

2. अपनी चॉइस भरें और उसे लॉक करें।

3. सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का इंतजार करें।

4. अलॉटेड मेडिकल/डेंटल कॉलेज में रिपोर्ट करें।

5. वैकेंट सीट्स की लिस्ट जारी होगी।

किन सीटों के लिए होती है यह काउंसलिंग?

एमसीसी, नीट यूजी के जरिए 15% ऑल इंडिया कोटा सीटों पर एडमिशन कराता है। इसमें देश के सभी टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज शामिल होते हैं। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU), बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU), जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) और ESIC की सभी सीटों पर एडमिशन MCC काउंसलिंग से होता है। वहीं, राज्य सरकारें अलग से अपनी काउंसलिंग कराती हैं, जिसके जरिए 85% सरकारी सीटें और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सभी सीटें भरी जाती हैं।

