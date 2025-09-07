NEET UG Counselling 2025: राउंड-2 शुरू, सीट मैट्रिक्स जारी; जानिए कितने सीटों पर एडमिशन का मौका

NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG 2025 की राउंड-2 काउंसलिंग शुरू कर दी है। उम्मीदवार 9 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं।

Sun, 7 Sep 2025 03:15 PM

NEET UG Counselling 2025: मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिला चाहने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG 2025 काउंसलिंग के राउंड-2 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार छात्रों के पास 13,501 ओपन सीटें, 7,088 वर्चुअल खाली सीटें, और 1,134 नई एमबीबीएस और बीडीएस सीटें उपलब्ध होंगी।

कब तक करना होगा आवेदन? नीट यूजी राउंड-2 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 4 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, और उम्मीदवार 9 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी अवधि में वे अपनी पसंदीदा कॉलेज और कोर्स की चॉइस भरकर लॉक भी कर पाएंगे।

राउंड-2 का पूरा शेड्यूल सीट मैट्रिक्स जारी: 3 सितंबर 2025

रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान: 4 से 9 सितंबर 2025

चॉइस फिलिंग और लॉकिंग: 5 से 9 सितंबर 2025

सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग: 10 से 11 सितंबर 2025

प्रोविजनल रिजल्ट: 12 सितंबर 2025

रिपोर्टिंग टू कॉलेज: 13 से 19 सितंबर 2025

कैसे करें रजिस्ट्रेशन? 1. रजिस्ट्रेशन करें और फीस (सिक्योरिटी डिपॉजिट सहित) भरें।

2. अपनी चॉइस भरें और उसे लॉक करें।

3. सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का इंतजार करें।

4. अलॉटेड मेडिकल/डेंटल कॉलेज में रिपोर्ट करें।

5. वैकेंट सीट्स की लिस्ट जारी होगी।