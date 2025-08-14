NEET UG Counselling 2025: Result of first round released how you can secure medical seat in second round NEET UG Counselling 2025: पहले राउंड का रिजल्ट जारी, दूसरे राउंड में ऐसे करें मेडिकल सीट पक्की, Career Hindi News - Hindustan
NEET UG Counselling 2025: नीट काउंसलिंग का पहला राउंड पूरा हो चुका है। अब दूसरे राउंड में मेडिकल सीट पाने का सुनहरा मौका है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 02:33 PM
NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG 2025 काउंसलिंग के पहले राउंड का फाइनल रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित हुई है, वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने-अपने मेडिकल या डेंटल कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं।

जो उम्मीदवार पहले राउंड में सीट पाने से चूक गए हैं या अपनी मौजूदा सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए अब दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। MCC जल्द ही राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की तारीखें घोषित करेगा।

NEET UG Counselling 2025 पहले राउंड में सीट नहीं मिली तो क्या करें?

अगर आपका नाम पहले राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं है, तो आप राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हिस्सा ले सकते हैं।

NEET UG Counselling 2025 राउंड 2 में कौन-कौन अप्लाई कर सकता है?

  • जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन सीट नहीं मिली।
  • जिनकी राउंड 1 की सीट वेरिफिकेशन में कैंसिल हो गई।
  • जिन्होंने राउंड 1 की सीट जॉइन की और अपग्रेड का ऑप्शन चुना।
  • जिन्हें सीट मिली लेकिन उन्होंने जॉइन नहीं किया।
  • जिन्होंने तय समय में राउंड 1 की सीट रिजाइन कर दी।

NEET UG Counselling 2025: क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन जरूरी है?

अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था और ऊपर बताई शर्तों में आते हैं, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत केवल उन्हीं को है जिन्होंने पहले राउंड में आवेदन नहीं किया था।

NEET UG Counselling 2025 राउंड 2 काउंसलिंग की प्रक्रिया

1. रजिस्ट्रेशन: (अगर जरूरी हो) और पूरी फीस जमा करना।

2. चॉइस फिलिंग और लॉकिंग: अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुनना।

3. सीट अलॉटमेंट: रैंक, पसंद और आरक्षण नियमों के आधार पर सीट आवंटन।

4. रिजल्ट जारी: MCC वेबसाइट पर लिस्ट प्रकाशित होगी।

5. फिजिकल रिपोर्टिंग: मूल दस्तावेज और फीस के साथ कॉलेज में रिपोर्ट करना।

6. अपग्रेड ऑप्शन: राउंड 2 जॉइन करने के बाद भी राउंड 3 में अपग्रेड का विकल्प।

NEET UG Counselling 2025 के जरूरी नियमों पर ध्यान रखें

  • राउंड 2 के बाद रिपोर्ट नहीं करने पर डिपॉज़िट जब्त हो जाएगा।
  • अपग्रेड होने पर पिछली सीट का दावा खत्म हो जाएगा।

राउंड 2 में सीट न मिलने वालों को सीधे राउंड 3 में जाने की अनुमति होगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी।

