NEET UG Counselling 2025 : MBBS-BDS में दाखिले के लिए मौका, तीसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू; जानें डिटेल

NEET UG counselling 2025 : एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। नीट यूजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

NEET UG counselling 2025 : एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में दालिखा लेने के लिए मेडिकल उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होने के है। NEET UG 2025 के माध्यम से देश के सर्वोच्च मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए राउंड 3 काउंसलिंग (Round 3 Counselling) का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अगर आप अब तक अपनी मनचाही सीट नहीं पा सके हैं, तो यह आखिरी मौका है, जिसका लाभ मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की आधिकारिक वेबसाइट यानी mcc.nic.in पर लिया जा सकता है।

MCC ने ऑल इंडिया कोटा (AIQ), डीम्ड (Deemed) और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीटों के लिए राउंड 3 की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपनी पसंद भर दें।

कब तक चलेगा रजिस्ट्रेशन और चॉइस लॉकिंग? राउंड 3 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की समय-सीमा बहुत सीमित है, इसलिए उम्मीदवारों को इन तारीखों को नोट करना चाहिए:

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: पंजीकरण प्रक्रिया अक्टूबर 5, 2025 को समाप्त होगी।

चॉइस फिलिंग की समय-सीमा: चॉइस फिलिंग की सुविधा सितंबर 30 को शुरू हुई और अक्टूबर 5, 2025 को रात 11:55 बजे तक सक्रिय रहेगी।

चॉइस लॉकिंग: चॉइस लॉकिंग अक्टूबर 5 को शाम 4 बजे शुरू होगी और उसी दिन रात 11:55 बजे समाप्त हो जाएगी। कैसे करें NEET UG राउंड 3 काउंसलिंग के लिए आवेदन? राउंड 3 के लिए आवेदन प्रक्रिया सीधी है-

1. सबसे पहले, कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर जाकर "New Registration 2025" पर क्लिक करें और अपने NEET UG रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके साइन इन करें।

3. राउंड 3 के लिए अपनी पसंदीदा सीटों की चॉइस भरें और उन्हें अक्टूबर 5 को लॉक कर दें।

4. इन चरणों को पूरा करने के बाद, आपको राउंड 3 सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया के लिए सफलतापूर्वक विचार किया जाएगा।

कब है सीट अलॉटमेंट, रिजल्ट और कॉलेज रिपोर्टिंग MCC द्वारा सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया अक्टूबर 6 से अक्टूबर 7, 2025 के बीच की जाएगी। इसके परिणाम अक्टूबर 8, 2025 को घोषित किए जाएंगे।