NEET UG : MCC ने आसान किए नियम, बिना सिक्योरिटी जब्ती के छोड़ सकते हैं MBBS, BDS सीट

NEET UG Counselling : एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने नीट यूजी के उन अभ्यर्थियों को बिना सिक्योरिटी राशि जब्त कराए सीट छोड़ने की अनुमति दे दी है जिन्हें काउंसलिंग राउंड 1 में सीट अलॉट की गई है।

NEET UG Counselling : एमबीबीएस व बीडीएस कोर्सेज में दाखिले को लेकर एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। इस बीच एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने नीट यूजी के उन अभ्यर्थियों को बिना सिक्योरिटी राशि जब्त कराए सीट छोड़ने की अनुमति दे दी है जिन्हें काउंसलिंग राउंड 1 में सीट अलॉट की गई है। एमसीसी नीट यूजी सीट अलॉटमेंट 2025 में अलॉट किए गए मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करने वाले छात्र 21 अगस्त को सुबह 11 बजे से 25 अगस्त की शाम 5 बजे के बीच अपनी सीट को छोड़ सकते हैं। काउंसलिंग कमिटी ने यह निर्णय विभिन्न एमबीबीएस, बीडीएस अभ्यर्थियों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के बाद लिया, जिन्होंने एडमिशन प्रक्रिया से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की थी।

समिति ने ताजा नोटिस में कहा, 'एमसीसी को यूजी उम्मीदवारों से कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं जो विभिन्न कारणों से अपनी राउंड-1 की अलॉट की गई सीटों से रिजाइन करना चाहते हैं। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए सिक्योरिटी राशि जब्त किए बिना इस्तीफे की अनुमति देने का निर्णय लिया है।'

एमसीसी ने उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि उन्हें अपनी सीट से रिजाइन देने के लिए आवंटित कॉलेज में स्वयं उपस्थित होना होगा। एमसीसी ने उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका त्यागपत्र आवंटित कॉलेज द्वारा ऑनलाइन (प्रदान किए गए पोर्टल के माध्यम से) तैयार किया गया हो, अन्यथा त्यागपत्र को अमान्य माना जाएगा।

एमबीबीएस व नीट पीजी की 8000 सीटें बढ़ेंगी देश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और मेडिकल पीजी की 8000 सीटें इसी शैक्षणिक सत्र में बढ़ेंगी। देश में मेडिकल एजुकेशन की निगरानी करने वाली संस्थान नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) के प्रमुख डॉ. अभिजात शेठ ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों का मूल्यांकन कार्य अभी चल रहा है और इस साल यूजी, पीजी की करीब 8000 सीटें बढ़ने की उम्मीद है। नीट यूजी 2025 के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और पहला राउंड पूरा हो चुका है। काउंसलिंग का दूसरा राउंड 25 अगस्त तक शुरू होने की उम्मीद है।

इस वर्ष जुलाई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, एनएमसी के अधिकारियों, बिचौलियों और निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किए जाने के बाद आशंका जताई जा रही थी कि इस शैक्षणिक सत्र में मेडिकल कोर्स की सीटों की संख्या में कमी आएगी। ये अधिकारी कथित तौर पर भ्रष्टाचार और मेडिकल कॉलेजों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे में गैर कानूनी तरीके से हेरफेर सहित कई ‘गंभीर’ कृत्यों में संलिप्त थे। सीबीआई द्वारा जांच शुरू किये जाने के बाद एनएमसी ने सीट की संख्या बढ़ाने या नए कोर्स शुरू करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।