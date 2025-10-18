NEET UG : MBBS की 147 सीटें फिर बढ़ाई गईं, नीट काउंसलिंग राउंड 3 के लिए आज रात तक करें चॉइस फिलिंग
नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने एक बार फिर नीट-यूजी 2025 सीट मैट्रिक्स में संशोधन किया है। शुक्रवार को एनएमसी ने तीसरे दौर के तहत 147 सरकारी एमबीबीएस सीटों को शामिल किया है। देशभर के मेडिकल कॉलेजों में 11,500 नई एमबीबीएस और बीडीएस सीटें जोड़ी गई हैं। इनमें एमबीबीएस की 147 नई सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण की चॉइस लॉकिंग विंडो आज 18 अक्टूबर रात 11:55 तक चलेगी। इस दौरान छात्र पुनः विकल्प चुन सकेंगे। एनएमसी द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार, देशभर में 16 कॉलेजों की सीटें जोड़ी गई हैं। इसमें बिहार के भी दो कॉलेज शामिल हैं।
देश में MBBS की सीटें 1.26 लाख के पार, 9200 बढ़ीं, 456 घटीं, देखें राज्यवार ब्योरा
देश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 813 मेडिकल कॉलेजों में 126725 पहुंच गई है। इससे पहले 812 मेडिकल कॉलेजों में कुल 126600 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध बताई गई थीं, जिसमें एनएमसी द्वारा मंज़ूर की गई 9075 MBBS सीटें शामिल हैं। इस सप्ताह जारी रिवाइज्ड एनएमसी सीट मैट्रिक्स 2025 में मेडिकल की 9200 सीटें जोड़ी गई हैं। फाइनल सीट मैट्रिक्स की डिटेल्स के मुताबिक भारत में एमबीबीएस सीटों की संख्या पिछले वर्ष 117750 से बढ़कर 126725 हो गई है। मंजूर की गई एक्स्ट्रा एमबीबीएस सीटों के साथ-साथ मौजूदा मेडिकल स्नातक सीटों के रिन्यूअल को दी गई स्वीकृति के बाद अंतिम एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जारी किया गया है। रिन्यूअल के समय 456 सीटों में कटौती की गईं क्योंकि उनका नवीनीकरण नहीं हो सका।
राज्य, वर्ष 2024-25, वर्ष 2025-26
1 , अंडमान और निकोबार , 114 , 114
2 , आंध्र प्रदेश , 6899 , 7065
3 , अरुणाचल प्रदेश , 100 , 100
4 , असम , 1650 , 1875
5 , बिहार , 2995 , 3395
6 , चंडीगढ़ , 150 , 150
7 , छत्तीसगढ़ , 2255 , 2455
8 , दादरा और नगर हवेली , 177 , 177
9 , दिल्ली , 1497 , 1396
10 , गोवा , 200 , 200
11 , गुजरात , 7250 , 7425
12 , हरियाणा , 2185 , 2710
13 , हिमाचल प्रदेश , 920 , 970
14 , जम्मू और कश्मीर , 1285 , 1675
15 , झारखंड , 1055 , 1205
16 , कर्नाटक , 12395 , 13644
17 , केरल , 4755 , 5304
18 , मध्य प्रदेश , 5200 , 5675
19 , महाराष्ट्र , 11845 , 12674
20 , मणिपुर , 525 , 525
21 , मेघालय , 200 , 200
22 , मिजोरम , 100 , 100
23 , नागालैंड , 100 , 100
24 , ओडिशा , 2725 , 3025
25 , पांडिचेरी , 1830 , 1873
27 , राजस्थान , 6505 , 7330
28 , सिक्किम , 150 , 150
29 , तमिलनाडु , 12050 , 12650
30 , तेलंगाना , 9065 , 9340
31 , त्रिपुरा , 400 , 400
32 , उत्तर प्रदेश , 12475 , 13275
33 , उत्तराखंड , 1350 , 1450
34 , पश्चिम बंगाल , 5700 , 6199