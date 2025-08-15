NEET UG Counseling 2025 When round 2 registration to start for MBBS and BDS admission NEET UG Counselling 2025: MBBS और BDS दाखिले के लिए राउंड 2 रजिस्ट्रेशन कब से हो सकता है शुरू, Career Hindi News - Hindustan
NEET UG Counselling 2025: MBBS और BDS दाखिले के लिए राउंड 2 रजिस्ट्रेशन कब से हो सकता है शुरू

NEET UG Counseling 2025: NEET UG 2025 काउंसलिंग का पहला राउंड तय तारीख से 12 दिन देर से खत्म हुआ। अब मेडिकल छात्रों की नजरें दूसरे राउंड की रजिस्ट्रेशन डेट पर टिकी हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 03:06 PM
NEET UG Counseling 2025: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) अंडरग्रेजुएट 2025 के पहले राउंड का काउंसलिंग रिज़ल्ट मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने 12 अगस्त को जारी किया, जो तय शेड्यूल से पूरे 12 दिन देरी से आया। यह देरी उम्मीदवारों की मांग पर रिज़ल्ट और चॉइस-लॉकिंग की तारीख कई बार बढ़ाने की वजह से हुई।

पहले राउंड का रिज़ल्ट 12 अगस्त को आने के बाद रिपोर्टिंग की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हुई, जो छह दिन चलेगी। इसके बाद दो दिन संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए गए उम्मीदवारों का वेरिफिकेशन होगा। इस गणना से राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 22 अगस्त 2025 से शुरू होने की संभावना है। छात्र mcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

NEET UG Counseling 2025: कौन कर सकता है राउंड 2 में भागीदारी

पहले राउंड में रजिस्टर हुए लेकिन सीट नहीं मिली।

वेरिफिकेशन में सीट कैंसल हुई।

अपग्रेड का विकल्प चुना।

सीट मिली लेकिन जॉइन नहीं किया।

तय समय में सीट सरेंडर की।

इन सभी को दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। बाकी नए उम्मीदवारों को पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फीस भरनी होगी।

NEET UG Counseling 2025: काउंसलिंग के चरण

1. रजिस्ट्रेशन - लागू होने पर नए उम्मीदवार रजिस्टर कर फीस जमा करेंगे।

2. चॉइस फिलिंग और लॉकिंग - पसंदीदा कॉलेज व कोर्स का चुनाव।

3. सीट अलॉटमेंट - रैंक, पसंद और आरक्षण नियमों के आधार पर सीट मिलेगी।

4. रिज़ल्ट जारी - MCC वेबसाइट पर सूची जारी होगी।

5. फिजिकल रिपोर्टिंग - अलॉटमेंट लेटर, सभी मूल दस्तावेज़ व फीस के साथ कॉलेज में रिपोर्टिंग।

6. अपग्रेड का विकल्प - राउंड 2 में जॉइन करने के बाद भी अगले राउंड में अपग्रेड की सुविधा।

MCC ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे राउंड 2 से जुड़ी आधिकारिक घोषणाओं के लिए नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट को मिस न करें।

