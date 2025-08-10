NEET UG Counseling 2025 : MCC extends choice locking deadline know full details how to check NEET UG Counselling 2025 : MBBS और BDS में दाखिले के लिए MCC ने बढ़ाई चॉइस लॉकिंग की डेडलाइन, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़NEET UG Counseling 2025 : MCC extends choice locking deadline know full details how to check

NEET UG Counselling 2025 : MBBS और BDS में दाखिले के लिए MCC ने बढ़ाई चॉइस लॉकिंग की डेडलाइन

NEET UG Counseling 2025 : मेडिकल कॉलेज में दाखिले की राह देख रहे NEET UG उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। MCC ने चॉइस लॉकिंग की आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 11 अगस्त कर दी है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 06:01 PM
share Share
Follow Us on
NEET UG Counselling 2025 : MBBS और BDS में दाखिले के लिए MCC ने बढ़ाई चॉइस लॉकिंग की डेडलाइन

NEET UG Counselling 2025 : भारत के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों दाखिले की राह देख रहे उम्मीदवारों के लिए अहम खबर सामने आई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) अंडरग्रेजुएट 2025 के लिए चॉइस लॉकिंग की सुविधा 11 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी है। उम्मीदवार MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपनी पसंदीदा कॉलेज और कोर्स विकल्प भर सकते हैं।

MCC का यह फैसला कई उम्मीदवारों की अपील के बाद लिया गया है। पहले राउंड-1 का काउंसलिंग रिजल्ट 9 अगस्त को आना था, जिसे 11 अगस्त तक टाल दिया गया था। अब चॉइस लॉकिंग की समय सीमा बढ़ने के चलते रिजल्ट 11 अगस्त के बाद घोषित होने की उम्मीद है।

NEET UG Counselling 2025 का रिजल्ट ऐसे डाउनलोड करें

1. आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर “NEET UG Round 1 2025 Result” लिंक पर क्लिक करें।

3. स्क्रीन पर आपका सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट दिखाई देगा।

4. इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

राउंड-1 में जिन उम्मीदवारों को सीट मिलेगी, उन्हें संबंधित कॉलेज में जाकर दाख़िले की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं, जो उम्मीदवार अपने नतीजे से संतुष्ट नहीं हैं या जिन्हें सीट नहीं मिली, वे अगले काउंसलिंग फेज का इंतजार कर सकते हैं।

NEET
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।