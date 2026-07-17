शिपराक गोयल ने NEET UG में गाड़े सफलता के झंडे, AIR 117 के साथ बने छत्तीसगढ़ टॉपर
छत्तीसगढ़ के नीट-यूजी टॉपर शिपराक गोयल ने 690 अंक और ऑल इंडिया 117वीं रैंक हासिल कर राज्य में पहला स्थान पाया है।
कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों और मंजिल को पाने का तरीका बिल्कुल सही हो, तो देश की सबसे कठिन परीक्षा भी आसान लगने लगती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहने वाले शिपराक गोयल ने। शिपराक ने NEET-UG परीक्षा में 690 अंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि ऑल इंडिया रैंक 117 और छत्तीसगढ़ में पहली रैंक हासिल कर पूरे राज्य का मान बढ़ाया है। आजकल जहां परीक्षाओं को लेकर छात्रों के सिर पर एक भारी दबाव रहता है, वहीं शिपराक की यह कामयाबी उनकी शांत और सुलझी हुई सोच का नतीजा है। आइए जानते हैं कि इस बड़ी परीक्षा को उन्होंने इतनी सहजता से कैसे पास किया।
अक्सर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर यह माहौल बना दिया जाता है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है या नीट जैसी परीक्षा पास करनी है, तो आपको अपनी नींद और चैन सबकुछ त्याग देना होगा। लेकिन शिपराक इस सोच से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। अपनी तैयारी के दिनों को याद करते हुए उन्होंने बेहद व्यावहारिक बात कही, "इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जो दावे किए जाते हैं कि आपको दिन में 16-16 घंटे पढ़ना होगा या खुद को बिल्कुल थका देना होगा, वे सब केवल एक ढर्रे पर बनी बातें हैं। मेरा मानना है कि अगर आप रोजाना नियम से 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं, तो यह काफी है। बस शर्त यह है कि यह पढ़ाई पूरे दो साल तक बिना किसी नागा (कंसिस्टेंसी के साथ) होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको आगे चलकर किसी भी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा।"
'परीक्षा को हौवा न बनाएं'
शिपराक का मानना है कि पढ़ाई से ज्यादा खेल आपके दिमाग के शांत रहने का है। उन्होंने नीट की परीक्षा को किसी बड़ी जंग की तरह देखने के बजाय एक सामान्य टेस्ट की तरह लिया। उनका कहना है, तनाव से बचें, अगर आप किसी परीक्षा को जरूरत से ज्यादा खास या बड़ा मान लेंगे, तो आप खुद-ब-खुद भारी तनाव के शिकार हो जाएंगे। गलतियों से सीखें, जरूरत से ज्यादा तनाव लेने पर छात्र परीक्षा हॉल में आते हुए सवाल भी गलत कर बैठते हैं। खुद पर भरोसा रखें, परीक्षा को केवल एक सामान्य टेस्ट की तरह देखें और पूरे आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब दें।
नीट पेपर लीक और दोबारा परीक्षा पर क्या बोले छत्तीसगढ़ टॉपर?
इस साल नीट परीक्षा को लेकर देश भर में काफी विवाद रहा। पेपर लीक की खबरें और फिर दोबारा परीक्षा के फैसले ने लाखों छात्रों को मानसिक रूप से परेशान किया। शिपराक के लिए भी यह समय आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इस चुनौती का सामना बेहद परिपक्वता से किया। शिपराक ने बताया, "नीट की दोबारा परीक्षा देना वाकई एक दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव था। लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होतीं। हमें सच को स्वीकार करना ही पड़ता है और दोबारा अपने काम पर लगना पड़ता है। इस मुश्किल घड़ी में मेरे परिवार और शिक्षकों ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरा हौसला बढ़ाया।" उन्होंने आगे बताया कि जब वे दोबारा तैयारी में जुटे, तो पढ़ाई के साथ-साथ दोस्तों से मिलना-जुलना और बातें करना उनके लिए एक 'एनर्जी बूस्टर' की तरह काम कर गया। इससे उनकी थकान दूर होती थी और वे फिर से तरोताजा महसूस करते थे।
'कर्म करो, फल की चिंता मत करो'
अपनी बात को खत्म करते हुए शिपराक ने एक बहुत ही प्यारी और गहरी बात कही, जो हर उस छात्र के काम आ सकती है जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मन में परीक्षा को लेकर डर होना स्वाभाविक है, लेकिन डरकर बैठ जाने से या चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। शिपराक का मानना है कि परीक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत से कोशिश करना ही हमारे हाथ में है। परीक्षा का अंतिम परिणाम क्या होगा, यह पूरी तरह से ऊपरवाले के हाथ में है। इसी निष्काम कर्म की भावना ने आज शिपराक को छत्तीसगढ़ का सबसे चमकता हुआ सितारा बना दिया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव