नीट यूजी से MBBS दाखिलों में 12वीं के अंक भी गिने जाएं, राज्यों ने सुधार समिति को दिए अहम सुझाव
नीट यूजी के साथ साथ 12वीं के अंकों को भी वेटेज दिया जाए। नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली परीक्षा सुधार टास्क फोर्स के साथ हुई बैठकों में कई राज्यों ने यह सुझाव दिया है।
एमबीबीएस बीडीएस आयुष कोर्सेज में दाखिला देने में नीट यूजी के साथ साथ 12वीं के अंकों को भी वेटेज दिया जा सकता है। नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली परीक्षा सुधार टास्क फोर्स के साथ हुई बैठकों में कई राज्यों ने यह सुझाव दिया है। इसके अलावा राज्यों की तरफ से आए अन्य सुझावों में वर्ष में दो बार NEET कराने और पेन-पेपर की जगह कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) शुरू करना शामिल है। आपको बता दें कि नीट परीक्षा के जरिए ही देश के एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, बीवीएससी एंड एएच कोर्सेज में दाखिला मिलता है।
कोचिंग कल्चर कम हो, डमी स्कूलों पर लगाम लगे
राज्यों ने सुधार समिति से कहा है कि दाखिले पूरी तरह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी बेस्ड होने के चलते विद्यार्थियों का फोकस स्कूली पढ़ाई से हट रहा है। वो बोर्ड परीक्षा के बजाय नीट यूजी की तैयारी करते हैं। डमी स्कूलों का सहारा लेकर कोचिंग संस्थानों को अधिक समय देते हैं। राज्यों ने कहा कि 10वीं के बाद विद्यार्थी डमी स्कूल में दाखिला ले रहे रहे हैं। ऐसे स्कूलों में 11वीं 12वीं के दौरान उनकी फर्जी अटेंडेंस लगा दी जाती है। उन्हें न आकर भी उपस्थित दिखा दिया जाता है। वे कोचिंग संस्थान में अपना ज्यादातर समय बिताते हैं।
नीट यूजी साल में एक से ज्यादा बार हो
नीलेकणि सुधार समिति के सामने नीट यूजी को साल में एक से ज्यादा बार आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। राज्यों का कहना है कि इससे छात्रों पर तनाव कम होगा। अपनी तैयारी और प्रदर्शन सुधारने के अतिरिक्त मौके मिलेंगे।
सीबीटी मोड में परीक्षा कराने का सुझाव
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को सीबीटी मोड में कराने पर भी चर्चा हुई है। अधिकारियों के अनुसार तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों ने इस बदलाव का समर्थन किया है। हालांकि शुरुआत में छात्रों को कंप्यूटर बेस्ड और पेन-पेपर दोनों मोड में परीक्षा देने का ऑप्शन देने पर भी विचार किया गया है। जो छात्र पेन पेपर मोड में तैयारी करते आ रहे हैं, उन्हें समय देने का सुझाव है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन को सीबीटी मोड में बदलते समय भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी। परीक्षा के फॉर्मेट पर अंतिम फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करेगा।
अब उत्तरी राज्यों से सलाह मशविरा करेगी समिति
नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद जुलाई 2026 में छह सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टास्क फोर्स दक्षिणी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के साथ चर्चा पूरी कर चुकी है। अब उत्तरी राज्यों के साथ परामर्श होना है। पहले समिति को अक्टूबर 2026 तक रिपोर्ट देनी थी लेकिन अब समयसीमा बढ़ाकर जनवरी 2027 कर दी गई है।
एनटीए देश के हर जिले में स्थायी परीक्षा केंद्र बनाएगी
प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) देश के हर जिले में कम से कम दो स्थायी परीक्षा केंद्र विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इनमें एक मुख्य परीक्षा केंद्र होगा, जबकि दूसरा वैकल्पिक केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा। एनटीए की तैयारी के अनुसार परीक्षा के दौरान किसी तकनीकी समस्या, अव्यवस्था या अन्य गड़बड़ी की स्थिति में वैकल्पिक केंद्र का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस पहल के तहत एनटीए ने उच्च शिक्षण संस्थानों और तकनीकी संस्थानों से प्रस्ताव मांगे हैं। इसके लिए ऐसे संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हों और एक पाली में कम से कम 250 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जा सके। सूत्रों के मुताबिक, जिन जिलों में पर्याप्त सुविधाओं वाले संस्थान उपलब्ध नहीं होंगे, वहां जरूरी तकनीकी ढांचा विकसित करने के विकल्प पर विचार किया जाएगा।
पीएमके ने नीट को खत्म करने की मांग दोहराई
उधर पट्टाली मक्कल काच्ची (पीएमके) के अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदास ने नीट की समीक्षा करने और इसे पूरी तरह से समाप्त करने की मांग एक बार फिर दोहराई है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पहले ही प्रयास में एमबीबीएस में दाखिला पाने वाले छात्रों का प्रतिशत गिरकर पांच रह गया है। राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग के जरिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों के प्रयासों की संख्या को लेकर आई रिपोर्टों ने नीट के असर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कोचिंग केंद्रों की बाढ़ आने से मेडिकल शिक्षा का व्यावसायिकरण हो गया है। डॉ. रामदास ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीट का मूल उद्देश्य ही विफल तो नहीं हो गया है, जब मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले 95 प्रतिशत से अधिक छात्रों को अपना सपना पूरा करने के लिए एक से अधिक बार और कई बार तो कई-कई बार परीक्षा देनी पड़ रही है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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