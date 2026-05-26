NEET UG : नीट लीक पर CBI चार्जशीट में होंगे 3 टीचरों के नाम, NTA अधिकारी फिलहाल शिकंजे से बाहर
सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में इसी हफ्ते चार्जशीट दायर कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, इसमें तीन शिक्षकों - पीवी कुलकर्णी को केमिस्ट्री, मनीषा गुरुनाथ मांधरे को बायोलॉजी और मनीषा हवलदार को फिजिक्स के सवालों के लीक होने के पीछे मुख्य व्यक्ति के तौर पर नामजद किया जाएगा।
सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में इसी हफ्ते चार्जशीट दायर कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, इसमें तीन शिक्षकों - पीवी कुलकर्णी को केमिस्ट्री, मनीषा गुरुनाथ मांधरे को बायोलॉजी और मनीषा हवलदार को फिजिक्स के सवालों के लीक होने के पीछे मुख्य व्यक्ति के तौर पर नामजद किया जाएगा। चार्जशीट में अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के किसी भी अधिकारी का नाम नहीं होगा, लेकिन सूत्रों ने कहा कि आगे जांच के सभी पहलुओं को खुला रखा जाएगा। यह चार्जशीट केंद्रीय एजेंसी द्वारा केस अपने हाथ में लेने (12 मई को) के 20 दिनों के अंदर दायर की जा रही है।
अदालत ने आरोपी मनीषा हवलदार को छह दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा
दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे स्थित भौतिकी की व्याख्याता मनीषा संजय हवलदार को सोमवार को छह दिन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने आरोपी को छह दिन हिरासत में रखकर पूछताछ करने संबंधी सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया। सुनवाई के दौरान एजेंसी ने कहा कि हवलदार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के लिए अनुवादक के रूप में काम कर रही थी। हवलदार ने अनुवाद के लिए आए भौतिकी के प्रश्नों को अन्य आरोपियों के साथ मिलकर प्रसारित किया।
सीबीआई ने हवलदार को 22 मई को पुणे में गिरफ्तार किया और उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाया। सीबीआई के अनुसार, पुणे के सेठ हीरालाल सर्राफ प्रशाला में कार्यरत हवलदार एक अन्य प्रमुख आरोपी है, जिसे नीट-यूजी 2026 के भौतिकी के प्रश्नों के लीक का स्रोत माना जा रहा है।
कुल 11 लोग गिरफ्तार
इस मामले में अब तक हवलदार को मिलाकर कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य आरोपियों में नासिक से गिरफ्तार शुभम खैरनार, मांगीलाल खटीक, विकास और दिनेश बिवाल शामिल हैं, तीनों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। यश यादव को गुरुग्राम से और धनंजय लोखंडे को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से गिरफ्तार किया गया।
अन्य आरोपियों में कथित सरगना प्रहलाद विट्ठलराव कुलकर्णी और मनीषा संजय वाघमारे शामिल हैं, जिन्हें 16 मई को सीबीआई की 10 दिन की हिरासत में भेजा गया था। सीबीआई ने उसी दिन जीव विज्ञान की व्याख्याता मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की परीक्षा-निर्धारण समिति की सदस्य थीं। उन्हें 17 मई को सीबीआई की 14 दिन की हिरासत में भेजा गया। लातूर में गिरफ्तार किए गए रेणुकाई करियर सेंटर (आरसीसी) के संस्थापक शिवराज रघुनाथ को 18 मई को सीबीआई की नौ दिन की हिरासत में भेज दिया गया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों को लिखा खत
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी रीज एग्जाम के सुगम और निष्पक्ष आयोजन के लिए उनका सहयोग मांगा है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मौजूदा भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए प्रधान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अभ्यर्थियों की सुविधा तथा सेहत के लिए परीक्षा केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने पत्र में लिखा, ''मौजूदा हीटवेव की स्थिति को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में परीक्षा आयोजित करने वाले जिले के अधिकारियों और सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा दूसरे संस्थानों को अभ्यर्थियों की सुविधा के लिहाज से जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित निर्देश जारी करें।''
पंखे, कूलर, छायादार वेटिंग की जगह हो
मंत्री ने बताया कि इन सुविधाओं में स्वच्छ पेयजल, उचित बैठक व्यवस्था, चालू पंखे और कूलर, साफ वॉशरूम, छायादार प्रतीक्षा स्थल, बिना रुकावट बिजली आपूर्ति और जहां भी जरूरत हो पोर्टेबल टॉयलेट शामिल हो सकते हैं।
विद्यार्थियों की सेहत को सबसे जरूरी बताते हुए, प्रधान ने राज्य सरकारों से कहा कि वे परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों के लिए आने-जाने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएं। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करने में पूरा सहयोग करेंगे कि नीट-यूजी 2026 री परीक्षा सुगमता से, पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाए।
स्नातक स्तरीय मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए 3 मई को हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) को प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने 12 मई को निरस्त कर दिया था। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है और 21 जून को री एग्जाम होनी है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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