NEET में AIR 267 और 701 ने छोड़ी सरकारी MBBS सीट, 80 लाख फीस वाला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चुना
नीट यूजी में धाकड़ रैंक और मार्क्स के बावजूद कई विद्यार्थी सरकारी मेडिकल सीट छोड़ निजी कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं। AIR 267 और 701 की पसंद 80 लाख रुपये फीस वाली सीट बनी।
नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग के दौरान इस बार चौंकाने वाला ट्रेंड दिखा है। इस बार बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने नीट में शानदार मार्क्स और रैंक आने के बावजूद सरकारी छोड़ प्राइवेट मेडिकल को चुना है। आमतौर पर विद्यार्थी सरकारी एमबीबीएस सीट पर नजरें गढ़ाए रखते हैं। बहुत से तो सरकारी सीट पाने के लिए ईयर ड्रॉप करते हैं और फिर से नीट यूजी परीक्षा देते हैं। इस बार नीट यूजी 2026 में ऑल इंडिया रैंक 267 हासिल करने वाले अभ्यर्थी ने करीब 80 लाख रुपये फीस वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है। जबकि ऑल इंडिया रैंक 701 वाले अभ्यर्थी ने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट को ही चुना है। नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के तीसरे राउंड के सीट अलॉटमेंट लिस्ट में एक हैराने वाला रुझान सामने आया।
लिस्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि 720 में से 680 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले और ऑल इंडिया रैंकिंग में अच्छी जगह बनाने वाले कई अभ्यर्थियों ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों की मुफ्त सीटों के बजाय महंगी फीस वाले निजी संस्थानों को चुना है।
सरकारी छोड़ किस प्राइवेट कॉलेज को चुन रहे छात्र
इस लिस्ट में सबसे अहम नाम कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल का है। यहां AIR 267 हासिल करने वाले अभ्यर्थी ने सेल्फ-फाइनेंस्ड सीट स्वीकार की। इसके अलावा AIR 701, 1328, 1362 और 1780 रैंक वाले अभ्यर्थियों ने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज छोड़कर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल में दाखिला चुना। वहीं रैंक 2780 पाने वाले अभ्यर्थी ने चेन्नई स्थित श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की मेरिट सीट में दाखिला लिया।
सरकारी फीस जहां 6000 से, वहां प्राइवेट की करीब 20 सालाना
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल ट्यूशन फीस लगभग 6000 से 50000 रुपये के बीच हो सकती है। इसके उलट नामी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सालाना ट्यूशन फीस 18 से 22 लाख रुपये तक है। पूरे कोर्स का खर्च करीब 75 से 85 लाख रुपये पहुंच सकता है। इसके बावजूद छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहतर क्लिनिकल ट्रेनिंग, इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट और बिना रुकावट करियर बनाने की संभावनाएं अहम होती जा रही हैं।
नीट यूजी में इन अच्छी रैंक वालों ने ठुकराई सरकारी मेडिकल सीट
नीट में 267 रैंक वाले ने कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल की सेल्फ-फाइनेंस्ड सीट चुनी । उसे एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर मिल सकता था।
नीट में 701 रैंक वाले अभ्यर्थी ने कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल की सेल्फ-फाइनेंस्ड सीट चुनी। उन्हें एम्स रायपुर, एम्स पटना और एम्स ऋषिकेश मिल सकते थे।
- नीट में 1328 रैंक वाले अभ्यर्थी ने कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल की सेल्फ-फाइनेंस्ड सीट चुनी। उन्हें एम्स नागपुर, एम्स बठिंडा और एम्स कल्याणी मिल सकते थे।
- नीट में 1362 रैंक वाले अभ्यर्थी ने कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल की सेल्फ-फाइनेंस्ड सीट चुनी। उन्हें एम्स पटना, एम्स गोरखपुर और एम्स मंगलगिरी मिल सकते थे।
- नीट में 1780 रैंक वाले अभ्यर्थी ने कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल की सेल्फ-फाइनेंस्ड सीट चुनी। उन्हें एम्स बिलासपुर, एम्स राजकोट और एम्स बीबीनगर मिल सकते थे।
- नीट में 2780 रैंक वाले अभ्यर्थी ने श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज, चेन्नई की सेल्फ-फाइनेंस्ड सीट चुनी। उन्हें एम्स देवघर, एम्स जम्मू और एम्स गुवाहाटी मिल सकते थे।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
कुछ करियर काउंसलर और नीट एडमिशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकारी कॉलेजों मं होने वाले बॉन्ड की वजह से बहुत से विद्यार्थी यहां नहीं दाखिला लेते। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के बाद दो से पांच साल तक अनिवार्य सरकारी या ग्रामीण सेवा का बॉन्ड भरना पड़ता है। बॉन्ड पूरा नहीं करने पर 25 लाख से 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। जबकि मणिपाल और श्री रामचंद्र जैसे डीम्ड संस्थानों में ऐसा कोई सर्विस बॉन्ड नहीं होता। ऐसे में एमबीबीएस के तुरंत बाद वह कही भी जाने के लिए आजाद होंगे।
mbbs
इसके अलावा पीजी आसानी से हो जाए, इसके लिए भी ऐसा किया जाता है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल और श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज, चेन्नई जैसे संस्थानों के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छे संपर्क और व्यापक पूर्व छात्र नेटवर्क हैं। अमेरिका या ब्रिटेन में पोस्ट-ग्रेजुएशन (रेजिडेंसी) करने का लक्ष्य रखने वाले छात्रों को यहां से विदेशी अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रेनिंग और सिफारिश पत्र हासिल करने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा नए खुले कई एम्स या अन्य नए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भी इनडोर पेशेंट विभाग और सुपर-स्पेशियलिटी सुविधाएं पूरी तरह विकसित नहीं हुई हैं। जबकि नामी निजी संस्थानों में रोबोटिक सर्जरी, आधुनिक सिमुलेशन लैब और विश्वस्तरीय अस्पताल परिसर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीखने के नजरिए से प्राइवेट में ज्यादा साधन हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी