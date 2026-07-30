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NEET UG : 24 घंटे में 3 बार बदला नीट स्कोर, 620 से 135 हुए अंक, छात्र ने मांगी ऑरिजनल OMR शीट

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नीट के एक छात्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि NTA के रिजल्ट पोर्टल पर उसके अंक 24 घंटे के भीतर 650, 500 और फिर 135 दिखाए गए, जबकि उसे लगभग 620 अंक मिलने की उम्मीद थी।

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छात्र ने मांगी ओरिजिनल OMR शीट ( AI Image)

नीट यूजी 2026 री एग्जाम के रिजल्ट से जुड़े विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नीट अभ्यर्थी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओएमआर शीट चेकिंग की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के गंभीर आरोप लगाया है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थी का दावा है कि आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर दिखाए गए उसके स्कोर में 24 घंटे से भी कम समय में तीन बार बदलाव हुआ। वकील विनीत जिंदल के माध्यम से दायर इस याचिका में छात्र की ओरिजिनल फिजिकल OMR आंसर शीट और परीक्षा से जुड़े अन्य रिकॉर्ड पेश करने और उन्हें सुरक्षित रखने के निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि ओएमआर की मूल्यांकन प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच हो सके। हाईकोर्ट में इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है।

सबसे पहले 620 की जगह दिखे 650 अंक

याचिका के अनुसार, छात्र ने 21 जून को आयोजित नीट यूजी री एग्जाम दिया था। अपने दर्ज किए गए उत्तरों का मिलान प्रोविजनल और फाइनल आंसर-की से करने के बाद उसने अनुमान लगाया था कि उसे लगभग 620 अंक मिलेंगे। हालांकि जब 16 जुलाई को नतीजे घोषित किए गए, तो NTA पोर्टल पर कथित तौर पर पहले 650 अंक दिखाए गए।

इसके बाद घटकर 500 हुए और फिर 135

इसके बाद, जब पोर्टल से लॉग आउट होने के बाद उसने दोबारा लॉग इन किया, तो 500 अंक दिखाए गए और अगले दिन 135 अंक दिखाए गए।

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एनटीए ने नहीं दिया कोई जवाब

याचिका में दावा किया गया है कि दिखाए गए स्कोर में लगातार हुए इन बदलावों के बारे में अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि छात्र ने तुरंत NTA को कई ईमेल भेजे और सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत आवेदन भी दायर किया, जिसमें अपने मूल्यांकन और ओरिजिनल OMR शीट से संबंधित रिकॉर्ड का खुलासा करने की मांग की गई।

एनटीए ऑफिस जाना पड़ा, वहां जो OMR देखी वो मेरी नहीं

कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर, वह 20 जुलाई को नई दिल्ली में NTA कार्यालय गया। याचिका के अनुसार, अधिकारियों ने उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक OMR शीट दिखाई और दावा किया कि यह उसकी आंसर शीट है, लेकिन उसने इसकी प्रमाणिकता पर सवाल उठाए। उसका कहना था कि यह वह OMR शीट नहीं है जिसे उसने परीक्षा के दौरान भरा था। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके विरोध के बावजूद अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनके रिकॉर्ड में केवल यही OMR शीट उपलब्ध थी और यही दस्तावेज कोर्ट के सामने भी पेश किया जाएगा। बाद में उन्हें वही OMR शीट ईमेल की गई, जिस पर वे अभी भी सवाल उठा रहे हैं।

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कैलकुलेशन शीट में डेट गलत

याचिका में NTA द्वारा दी गई कैलकुलेशन शीट में एक गड़बड़ी की ओर भी इशारा किया गया है; इसमें परीक्षा की तारीख 21 जून 2026 (जिस दिन असल में NEET-UG 2026 हुई थी) के बजाय 21 जुलाई 2026 बताई गई है। याचिका के अनुसार, इस विसंगति से एजेंसी द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की प्रमाणिकता और विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है।

याचिका में पुनर्मूल्यांकन नहीं OMR के वेरिफिकेशन की मांग

यह स्पष्ट करते हुए कि छात्र अपने उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन नहीं चाहता है, याचिका में कहा गया है कि शिकायत केवल मूल फिजिकल OMR उत्तर पुस्तिका और उससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सत्यापन तक सीमित है।

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NEET काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति मांगी

इसमें NTA को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह कोर्ट के सामने मूल OMR शीट पेश करे, सर्वर लॉग, स्कैनिंग लॉग, ऑडिट ट्रेल और मेटाडेटा सहित सभी संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे, और छात्र को चल रही NEET-UG 2026 काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे।

स्वतंत्र विशेषज्ञ करे ओएमआर शीट की जांच

याचिका में मूल OMR शीट और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच करने और कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ, फोरेंसिक प्रयोगशाला या कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की भी मांग की गई है।

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Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


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पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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