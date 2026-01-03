NEET: नीट में 3.61 लाख रैंक को BDS और 6.46 लाख रैंक वालों को BSc नर्सिंग, देखें खाली सीटों की फाइनल कटऑफ

संक्षेप: NEET UG BDS BSc Nursing Cut off : एमसीसी यानी मेडिकल कॉउंसलिंग कमिटी ने बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की खाली बचीं सीटों पर दाखिले के लिए राउंड 5 काउंसलिंग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Jan 03, 2026 10:23 am IST

NEET UG BDS BSc Nursing Cut off : एमसीसी यानी मेडिकल कॉउंसलिंग कमिटी ने बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की खाली बचीं सीटों पर दाखिले के लिए राउंड 5 काउंसलिंग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस राउंड में हिस्सा लिया था, वे रिजल्ट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नीचे बीडीएस व बीएससी नर्सिंग दाखिले की फाइनल कटऑफ देखी जा सकती है। अगर बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 96,496 तक रैंक वालों को दाखिला मिला है। बीडीएस में ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 75671 रैंक वाले को दाखिला मिला है।

बीडीएस कटऑफ ( BDS Final Cut off ) कोर्स, कोटा, कैटेगरी , क्लोजिंग रैंक (कटऑफ) बीडीएस ऑल इंडिया कोटा (AIQ)

अनारक्षित (जनरल ) 70,846

ओबीसी 72,138

ईडब्ल्यूएस 75,671

एससी 2,42,438

एसटी 3,61,901

बीडीएस ईएसआई कोटा , अनारक्षित 72,214

बीडीएस आईपीयू कोटा , अनारक्षित 66,493

डीम्ड यूनिवर्सिटी - 696226

सेंट्रल यूनिवर्सिटी - ओपन सीट कोटा - 46017

बीएससी नर्सिंग ( BSc Nursing Final Cut off ) ऑल इंडिया कोटा (AIQ)

अनारक्षित 1,05,672

ईडब्ल्यूएस 96,496

ओबीसी - 1,14,967

एसी - 2,27,058

बीएससी नर्सिंग ,

ईएसआई कोटा - ओबीसी - 3,25,819

ईडब्ल्यूएस - 92,489

एससी - 6,46,166

जिन अभ्यर्थियों को स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होगी और अगर वे उस सीट को जॉइन नहीं करेंगे, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्थान में रिपोर्ट कर सीट जॉइन करनी होगी। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची राज्य काउंसलिंग प्राधिकरणों के साथ साझा की जाएगी, और ऐसे अभ्यर्थियों को राज्य काउंसलिंग के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में प्रवेश से डिबार कर दिया जाएगा।

देखें पूरी कटऑफ एमसीसी ने कुछ दिनों पहले स्पेशल स्ट्रे राउंड का रिजल्ट जारी किया था। देखें एमबीबीएस की फाइनल कटऑफ क्या रही थी एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा - EWS कैटेगरी - 30921

ऑल इंडिया कोटा -OBC कैटेगरी -27421

ऑल इंडिया कोटा - जनरल कैटेगरी - 27360

ऑल इंडिया कोटा - एससी कैटेगरी - 139123

डीम्ड यूनिवर्सिटी पेड सीट्स कोटा - ओपन - 870603

ईएसआईसी कोटा एसटी कोटा - 661333

एनआरआई कोटा - 1143895

ओपन सीट कोटा - ओबीसी दिव्यांग - 1227396

ओपन सीट कोटा - एससी - 135568