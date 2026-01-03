Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़NEET UG : BDS and BSc Nursing Cut Off MCC Round 5 AIQ Category Wise cutoff rank vacancy seats result
NEET: नीट में 3.61 लाख रैंक को BDS और 6.46 लाख रैंक वालों को BSc नर्सिंग, देखें खाली सीटों की फाइनल कटऑफ

NEET: नीट में 3.61 लाख रैंक को BDS और 6.46 लाख रैंक वालों को BSc नर्सिंग, देखें खाली सीटों की फाइनल कटऑफ

संक्षेप:

NEET UG BDS BSc Nursing Cut off : एमसीसी यानी मेडिकल कॉउंसलिंग कमिटी ने बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की खाली बचीं सीटों पर दाखिले के लिए राउंड 5 काउंसलिंग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Jan 03, 2026 10:23 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
NEET UG BDS BSc Nursing Cut off : एमसीसी यानी मेडिकल कॉउंसलिंग कमिटी ने बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की खाली बचीं सीटों पर दाखिले के लिए राउंड 5 काउंसलिंग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस राउंड में हिस्सा लिया था, वे रिजल्ट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नीचे बीडीएस व बीएससी नर्सिंग दाखिले की फाइनल कटऑफ देखी जा सकती है। अगर बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 96,496 तक रैंक वालों को दाखिला मिला है। बीडीएस में ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 75671 रैंक वाले को दाखिला मिला है।

बीडीएस कटऑफ ( BDS Final Cut off )

कोर्स, कोटा, कैटेगरी , क्लोजिंग रैंक (कटऑफ)

बीडीएस ऑल इंडिया कोटा (AIQ)

अनारक्षित (जनरल ) 70,846

ओबीसी 72,138

ईडब्ल्यूएस 75,671

एससी 2,42,438

एसटी 3,61,901

बीडीएस ईएसआई कोटा , अनारक्षित 72,214

बीडीएस आईपीयू कोटा , अनारक्षित 66,493

डीम्ड यूनिवर्सिटी - 696226

सेंट्रल यूनिवर्सिटी - ओपन सीट कोटा - 46017

बीएससी नर्सिंग ( BSc Nursing Final Cut off )

ऑल इंडिया कोटा (AIQ)

अनारक्षित 1,05,672

ईडब्ल्यूएस 96,496

ओबीसी - 1,14,967

एसी - 2,27,058

बीएससी नर्सिंग ,

ईएसआई कोटा - ओबीसी - 3,25,819

ईडब्ल्यूएस - 92,489

एससी - 6,46,166

जिन अभ्यर्थियों को स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होगी और अगर वे उस सीट को जॉइन नहीं करेंगे, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्थान में रिपोर्ट कर सीट जॉइन करनी होगी। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची राज्य काउंसलिंग प्राधिकरणों के साथ साझा की जाएगी, और ऐसे अभ्यर्थियों को राज्य काउंसलिंग के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में प्रवेश से डिबार कर दिया जाएगा।

देखें पूरी कटऑफ

एमसीसी ने कुछ दिनों पहले स्पेशल स्ट्रे राउंड का रिजल्ट जारी किया था। देखें एमबीबीएस की फाइनल कटऑफ क्या रही थी

एमबीबीएस

ऑल इंडिया कोटा - EWS कैटेगरी - 30921

ऑल इंडिया कोटा -OBC कैटेगरी -27421

ऑल इंडिया कोटा - जनरल कैटेगरी - 27360

ऑल इंडिया कोटा - एससी कैटेगरी - 139123

डीम्ड यूनिवर्सिटी पेड सीट्स कोटा - ओपन - 870603

ईएसआईसी कोटा एसटी कोटा - 661333

एनआरआई कोटा - 1143895

ओपन सीट कोटा - ओबीसी दिव्यांग - 1227396

ओपन सीट कोटा - एससी - 135568

MBBS सीटों में फिर से बंपर इजाफा होना तय, नए मेडिकल कॉलेजों के लिए आबादी का फॉर्मूला हटा

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मेडिकल कॉलेजों की स्थापना में आबादी का फॉर्मूला हटा दिया है। आयोग ने 22 दिसंबर को जारी सूचना में कहा था मेडिकल सीटों पर आबादी का फार्मूला सत्र 2026-27 में लागू नहीं होगा। एनएमसी ने 2023 से प्रावधान किया था कि नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देते समय 10 लाख की आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटों का नियम लागू होगा। इससे दक्षिणी राज्यों में नए मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता साफ हो गया है। एनएमसी ने 22 दिसंबर को सत्र 2026-27 के लिए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसमें कहा गया है कि मेडिकल सीटों पर आबादी वाला यह फार्मूला सत्र 2026-27 के दौरान किए जाने वाले आवेदनों पर लागू नहीं होगा।

