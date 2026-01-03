NEET: नीट में 3.61 लाख रैंक को BDS और 6.46 लाख रैंक वालों को BSc नर्सिंग, देखें खाली सीटों की फाइनल कटऑफ
NEET UG BDS BSc Nursing Cut off : एमसीसी यानी मेडिकल कॉउंसलिंग कमिटी ने बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की खाली बचीं सीटों पर दाखिले के लिए राउंड 5 काउंसलिंग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
NEET UG BDS BSc Nursing Cut off : एमसीसी यानी मेडिकल कॉउंसलिंग कमिटी ने बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की खाली बचीं सीटों पर दाखिले के लिए राउंड 5 काउंसलिंग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस राउंड में हिस्सा लिया था, वे रिजल्ट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नीचे बीडीएस व बीएससी नर्सिंग दाखिले की फाइनल कटऑफ देखी जा सकती है। अगर बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 96,496 तक रैंक वालों को दाखिला मिला है। बीडीएस में ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 75671 रैंक वाले को दाखिला मिला है।
बीडीएस कटऑफ ( BDS Final Cut off )
कोर्स, कोटा, कैटेगरी , क्लोजिंग रैंक (कटऑफ)
बीडीएस ऑल इंडिया कोटा (AIQ)
अनारक्षित (जनरल ) 70,846
ओबीसी 72,138
ईडब्ल्यूएस 75,671
एससी 2,42,438
एसटी 3,61,901
बीडीएस ईएसआई कोटा , अनारक्षित 72,214
बीडीएस आईपीयू कोटा , अनारक्षित 66,493
डीम्ड यूनिवर्सिटी - 696226
सेंट्रल यूनिवर्सिटी - ओपन सीट कोटा - 46017
बीएससी नर्सिंग ( BSc Nursing Final Cut off )
ऑल इंडिया कोटा (AIQ)
अनारक्षित 1,05,672
ईडब्ल्यूएस 96,496
ओबीसी - 1,14,967
एसी - 2,27,058
बीएससी नर्सिंग ,
ईएसआई कोटा - ओबीसी - 3,25,819
ईडब्ल्यूएस - 92,489
एससी - 6,46,166
जिन अभ्यर्थियों को स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट होगी और अगर वे उस सीट को जॉइन नहीं करेंगे, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर मूल दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्थान में रिपोर्ट कर सीट जॉइन करनी होगी। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों की सूची राज्य काउंसलिंग प्राधिकरणों के साथ साझा की जाएगी, और ऐसे अभ्यर्थियों को राज्य काउंसलिंग के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में प्रवेश से डिबार कर दिया जाएगा।
एमबीबीएस
ऑल इंडिया कोटा - EWS कैटेगरी - 30921
ऑल इंडिया कोटा -OBC कैटेगरी -27421
ऑल इंडिया कोटा - जनरल कैटेगरी - 27360
ऑल इंडिया कोटा - एससी कैटेगरी - 139123
डीम्ड यूनिवर्सिटी पेड सीट्स कोटा - ओपन - 870603
ईएसआईसी कोटा एसटी कोटा - 661333
एनआरआई कोटा - 1143895
ओपन सीट कोटा - ओबीसी दिव्यांग - 1227396
ओपन सीट कोटा - एससी - 135568
MBBS सीटों में फिर से बंपर इजाफा होना तय, नए मेडिकल कॉलेजों के लिए आबादी का फॉर्मूला हटा
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मेडिकल कॉलेजों की स्थापना में आबादी का फॉर्मूला हटा दिया है। आयोग ने 22 दिसंबर को जारी सूचना में कहा था मेडिकल सीटों पर आबादी का फार्मूला सत्र 2026-27 में लागू नहीं होगा। एनएमसी ने 2023 से प्रावधान किया था कि नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देते समय 10 लाख की आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटों का नियम लागू होगा। इससे दक्षिणी राज्यों में नए मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता साफ हो गया है। एनएमसी ने 22 दिसंबर को सत्र 2026-27 के लिए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसमें कहा गया है कि मेडिकल सीटों पर आबादी वाला यह फार्मूला सत्र 2026-27 के दौरान किए जाने वाले आवेदनों पर लागू नहीं होगा।