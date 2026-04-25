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NEET UG Admit Card : नीट एडमिट कार्ड कल, NTA ने फोटो जारी कर दी ड्रेस कोड व बैन चीजों की जानकारी

Apr 25, 2026 02:07 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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NEET UG Admit Card : नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कल 26 अप्रैल 2026 को जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे।

NEET UG Admit Card : नीट एडमिट कार्ड कल, NTA ने फोटो जारी कर दी ड्रेस कोड व बैन चीजों की जानकारी

NEET UG Admit Card : नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कल 26 अप्रैल 2026 को जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। नीट यूजी 2026 की परीक्षा अपने निर्धारित समय पर 3 मई 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी। यह सिंगल शिफ्ट में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ऑफलाइन (पेन और पेपर मोड) में होगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय का विशेष ध्यान रखें। केंद्र में प्रवेश की प्रक्रिया सुबह 11:00 बजे से ही शुरू हो जाएगी, और दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

नीट में क्या क्या बैन, एनटीए ने जारी की फोटो

एडमिट कार्ड के इंतजार के बीच एनटीए ने उन प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्वीरें जारी की है जो कि परीक्षा में प्रतिबंधित है। अगर कोई छात्र इन वस्तुओं के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे अनफेयर मीन्स (UFM) के तहत बुक किया जा सकता है और परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

फोटो में इन चीजों का जिक्र

1. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स

मोबाइल फोन और टैबलेट

स्मार्टवॉच, डिजिटल घड़ियाँ या फिटनेस बैंड।

ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन या पेजर।

कैमरा और किसी भी प्रकार का रिकॉर्डिंग डिवाइस।

कैलकुलेटर और स्टोरेज डिवाइस जैसे पेन ड्राइव।

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2. स्टेशनरी और अन्य सामग्री

किताबें, नोट्स या कागज के टुकड़े।

ज्यामिति या पेंसिल बॉक्स।

किसी भी प्रकार का लॉग टेबल या इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर।

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3. व्यक्तिगत वस्तुएं और एक्सेसरीज

वॉलेट (बटुआ) या हैंडबैग।

बेल्ट, टोपी और बड़े बटन वाले कपड़े।

गहने: जैसे गले का हार, अंगूठी, झुमके या कंगन।

चश्मा: सनग्लासेस (धूप के चश्मे) की अनुमति नहीं है (नजर का चश्मा मान्य है)।

4. खाने-पीने की चीजें

किसी भी प्रकार का खुला या पैक किया हुआ खाना।

कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतलें (आमतौर पर परीक्षा केंद्र द्वारा पारदर्शी पानी की बोतल की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन नियमों को एडमिट कार्ड पर दोबारा चेक कर लेना चाहिए)।

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इससे पहले एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दिन पहनावा बहुत ही साधारण होना चाहिए। ड्रेस कोड को लेकर नियम कुछ इस प्रकार हैं:

कपड़े: छात्रों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। ध्यान रहे कि कपड़ों में बड़े बटन, फूल, ब्रोच या बहुत अधिक डिजाइन नहीं होने चाहिए। पूरी बाजू वाली शर्ट या टी-शर्ट की अनुमति नहीं है; केवल आधी बाजू के कपड़े ही पहनें।

जूते-चप्पल: परीक्षा केंद्र के भीतर जूतों की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को साधारण चप्पल या कम हील वाले सैंडल पहनकर ही आना होगा। यदि आप जूते पहनकर जाते हैं, तो आपको उन्हें केंद्र के बाहर ही उतारना पड़ सकता है।

धार्मिक पहनावा: यदि कोई अभ्यर्थी अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार विशेष पोशाक (जैसे हिजाब या कृपाण) पहनकर आना चाहता है, तो उन्हें रिपोर्टिंग समय से कम से कम 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा ताकि उनकी गहन जांच की जा सके।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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