NEET: नीट में सेंधमारी के बाद पीएमसीएच के 88 MBBS विद्यार्थी जांच के दायरे में
नीट में स्कॉलर गैंग की सेंधमारी के बाद पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमबीबीएस के 88 छात्र जांच के घेरे में हैं। इन छात्रों पर अब स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर है। अब नीट के दिन क्लास में गैरहाजिर थे।
नीट में स्कॉलर गैंग की सेंधमारी के बाद पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) के एमबीबीएस के 88 छात्र जांच के घेरे में हैं। इन छात्रों पर अब स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर है। विभाग ने पीएमसीएच प्रशासन से इन छात्रों की पूरी जानकारी मांगी है जो उपलब्ध करा दी है। इस सूची में एमबीबीएस के वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 सत्र के छात्र शामिल हैं। सभी छात्रों के सत्र के अनुसार रोल नंबर भी विभाग को भेज दिए गए हैं।
ये छात्र 21 जून को आयोजित नीट-यूजी 2026 के दौरान कॉलेज परिसर में उपस्थित नहीं थे। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर कॉलेज प्रशासन ने सभी सत्रों के छात्रों को नीट के दौरान दो से पांच बजे तक कॉलेज परिसर में ही रहने का आदेश दिया था। इसके लिए कॉलेज प्राचार्य द्वारा एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया था। इसके बावजूद कई मेडिकल छात्र अनुपस्थित रहे।
पीएमसीएच सूत्रों के अनुसार नीट के दिन सबसे अधिक 2024 बैच के 39 मेडिकल के छात्र अनुपस्थित थे। इसके अलावा 2023 बैच के 19 छात्र भी कॉलेज परिसर में मौजूद नहीं थे। इन छात्रों ने अनुपस्थिति का कोई कारण भी नहीं बताया है। पीएमसीएच प्रशासन द्वारा इन छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। इनमें से तीन-चार छात्रों को छोड़कर अब तक किसी ने भी नोटिस का जवाब नहीं दिया है।
- नीट के दौरान दो से पांच बजे तक कॉलेज परिसर में रहने का आदेश दिया गया था
- कॉलेज प्राचार्य ने सेमिनार का आयोजन भी किया था, फिर भी गैरहाजिर रहे छात्र
- पीएमसीएच प्रशासन इन छात्रों को जारी कर चुका है कारण बताओ नोटिस
अभिभावकों को भेजा जाएगा नोटिस
पीएमसीएच प्रशासन इन सभी छात्रों के अभिभावकों से संपर्क करेगा। सभी अभिभावकों को छात्रों की अनुपस्थिति की सूचना दी जाएगी और उन्हें नोटिस भी भेजा जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पीएमसीएच से सभी छात्रों के नामांकन से जुड़ी पीडीएफ फाइल और अनुपस्थिति से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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