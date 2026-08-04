NEET UG : 650 अंक बन रहे, OMR में दिए उत्तर हमारे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 6 छात्रों का चौंकाने वाला दावा
छह छात्रों ने दावा किया है कि उन्हें NEET में 600 से 650 से अधिक अंक हासिल होने थे। उनका कहना है कि OMR शीट में कथित गड़बड़ी के कारण उनके अंक प्रभावित हुए हैं, जिससे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की संभावना पर सीधा असर पड़ सकता है।
नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग शुरू होने को है लेकिन परीक्षा की ओएमआर शीट से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा देने वाले छह छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी ओएमआर आंसरशीट में जो उत्तर भरे थे, वे बदल गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने वेबसाइट पर जो ओएमआर शीट अपलोड की है, उनमें उत्तर अलग दिखाई दे रहे हैं। ये वे उत्तर नहीं जो उन्होंने मार्क किए थे।
मंगलवार को मामले का जिक्र करते हुए छात्रों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि नीट काउंसलिंग प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए मामले की तत्काल सुनवाई जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि यह मामला केवल छह छात्रों से जुड़ा है। छात्रों के वकील ने कहा, 'यह अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट पिटीशन है। ये वे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 600 और 650 से अधिक मार्क्स मिल रहे हैं। हमने एनटीए को कई ईमेल भेजे हैं। हम NTA ऑफिस भी गए थे। ऑफिसर ने सीधे कहा, "सुप्रीम कोर्ट जाओ। हमें इसकी परवाह नहीं है।"
जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सवाल किया कि जब ऑब्जेक्शन के लिए OMR शीट लगाई गई थी, तब आपने क्या किया था? छात्रों के वकील ने कहा हां, सर। कोर्ट ने कहा कि क्या OMR शीट अपलोड की गई थी? वकील ने कहा, 'हां पर उस समय कोई गड़बड़ी नहीं थी। यह NTA की गलती है।'
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम इस मामले को सूचीबद्ध करेंगे।"
नीट यूजी : पहले राउंड की काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 5 से
नीट यूजी के पहले राउंड की काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी। पहले राउंड के लिए 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग 6 से 13 अगस्त तक कर सकेंगे। सीट आवंटन की प्रक्रिया 13 से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को जारी होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 18 से 22 अगस्त तक रिपोर्ट करनी होगी। मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एमसीसी) ने यह शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के अनुसार, दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 25 से 29 अगस्त तक किया जा सकेगा।
च्वाइस फिलिंग 25 से 30 अगस्त तक होगा, जबकि सीट आवंटन का परिणाम 2 सितंबर को जारी तीसरे राउंड की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 से 15 सितंबर तक चलेगी। च्वाइस फिलिंग 11 सितंबर से 16 सितंबर तक कर सकेंगे। सी अलॉटमेंट रिजल्ट 18 सितंबर को जारी होगा। ऑल इंडिया कोटा के साथ राज्य कोटा के 85 प्रतिशत सीटों पर भी नामांकन के लिए पहले राउंड की काउंसिलिंग 13 अगस्त से 22 अगस्त तक होगी। दूसरे चरण की काउंसिलिंग 31 अगस्त से 8 सितंबर, तीसरे चरण की काउंसिलिंग 16 सितंबर से 26 सितंबर तथा स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 अक्टूबर से 5 अक्तूबर तक आयोजित की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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