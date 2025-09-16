NEET UG : बिहार के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 430 सीटें बढ़ीं, कितनी सरकारी और प्राइवेट

बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में शैक्षणिक सत्र वर्ष 2025-26 से एमबीबीएस की 430 अतिरिक्त सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आइजीआइएमएस को एमबीबीएस की 30 अतिरिक्त सीटें मिली हैं।

बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में शैक्षणिक सत्र वर्ष 2025-26 से एमबीबीएस की 430 अतिरिक्त सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन हो सकेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के द्वारा राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए सीटों की वृद्धि पर स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आइजीआइएमएस को एमबीबीएस की 30 अतिरिक्त सीटें मिली हैं। इस तरह नये सत्र से इस संस्थान में अब 150 एमबीबीएस सीटों पर विद्यार्थियों का नामांकन हो सकेगा।

इसके अलावा अन्य सीटों की बढ़ोतरी निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए की गई हैं। उक्त बढ़ोतरी से बिहार में कुल 3170 सीटों पर एमबीबीएस छात्र-छात्राओं का नामांकन नये सत्र से हो सकेगा। इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1420 तथा निजी में 1750 सीटें हो जाएंगी।

नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा पर्षद (BCECEB) की ओर से बिहार नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। 18 सितंबर तक अपने कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग और लॉक कर सकते हैं। राउंड 2 रिवाइज्ड शेड्यूल चेक करने के लिए, छात्र आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जा सकते हैं।

बिहार नीट काउंसलिंग के लिए अहम डॉक्यूमेंट प्रत्येक उम्मीदवार को निर्धारित तिथि पर अपनी काउंसलिंग/आवंटन के समय ऑरिजनल जमा करने होंगे- (i) नीट यूजी 2025 का प्रवेश पत्र

(ii) नीट यूजी 2025 का स्कोर कार्ड

(iii) मैट्रिक/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक पत्र/प्रवेश पत्र।

(iv) इंटरमीडिएट/10+2/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक पत्र/प्रवेश पत्र।

(v) आवासीय प्रमाण पत्र।

(vi) जाति प्रमाण पत्र।

(vii) निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज मूल रूप में।

(viii) पासपोर्ट आकार के फोटो की छह प्रतियां, जिन्हें NEET (UG)-2025 के प्रवेश पत्र पर चिपकाया गया था।

(ix) UGMAC-2025 के ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र (पुष्टिकरण पेद) का डाउनलोड किया हुआ प्रिंट।

(x) आधार कार्ड।

(xi) बायोमेट्रिक पहचान रिपोर्ट फॉर्म 1 (एक) प्रति के साथ डाउनलोड की गई चेक स्लिप।