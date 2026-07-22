वर्ष 2027 से NEET पूरी तरह ऑनलाइन, OMR शीट का इस्तेमाल होगा बंद, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान
NEET UG 2027 से पूरी CBT परीक्षा होगी और OMR शीट का इस्तेमाल खत्म कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी अगले साल यानी 2027 से पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी। यानी जेईई मेन की तरह यह भी कंप्यूटर (Computer Based Test - CBT) पर ली जाएगी। नीट में ओएमआर शीट का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को यह ऐलान किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा में गड़बड़ियों की जांच जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
नीट यूजी परीक्षा का सिलेबस, प्रश्नों की संख्या और मार्किंग सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा। यह पहले की तरह 720 अंकों की होगी और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे।
छात्रों की करनी होगी सीबीटी की प्रैक्टिस
CBT मोड लागू होने के बाद NEET 2027 के अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर परीक्षा देने की आदत डालनी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार छात्रों को अब ऑनलाइन मॉक टेस्ट के जरिए अपनी स्पीड, सटीकता और स्क्रीन पर प्रश्न हल करने की क्षमता विकसित करनी होगी। इस बदलाव के साथ OMR शीट पर अभ्यास की जगह डिजिटल टेस्ट प्रैक्टिस अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी।
परीक्षा में गड़बड़ियों पर CBI करेगी गहराई से जांच
परीक्षाओं में अनियमितताओं पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में पूरी सख्ती बरतेगी। उन्होंने कहा, "CBI गहराई से जांच करेगी और इस बार किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पिछली बार भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें लागू होने के बाद भी घटना हुई है।"
परीक्षा सुरक्षा पर सरकार का फोकस
सरकार का मानना है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा लागू होने से परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी।
आपको बता दें कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी। लेकिन पेपर लीक के चलते इसे रद्द कर दिया गया था। इसके बाद यह सेना की मदद से 21 जून को आयोजित की गई थी। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नीट में 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। नीट से ही देश में एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस समेत विभिन्न कोर्सेज में दाखिला मिलता है। कई राज्यों में बीएससी नर्सिंग के लिए भी नीट यूजी का स्कोर लिया जाता है।
NDA बैठक के दौरान पीएम का बड़ा बयान
नीट पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने का भरोसा दिया। राजग सांसदों के साथ 'मंगल मिलन' बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने नीट पेपर लीक मामले में की जा रही कड़ी कार्रवाई की जानकारी देते हुए केंद्र के साथ-साथ सभी राज्यों को एकजुट होकर लीकप्रूफ परीक्षा का ढांचा खड़ा करने की अपील की।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी