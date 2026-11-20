छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो कैसे एग्जाम बोर्ड के साथ-साथ नीट यूजी की तैयारी करें। साथ ही उनकी कोशिश यही रहती है कि वो बोर्ड और नीट परीक्षा में टॉप करें। इससे उनका 1 साल बर्बाद होने से बच जाता है।

डॉक्टर बनने का सपना लिए हर साल लाखों छात्र और छात्राएं नीट यूजी की परीक्षा में बैठते हैं। कई छात्र 9वीं-10वीं से ही इस परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं, तो कई 12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ इसकी तैयारी करते हैं। ऐसे में छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो कैसे एग्जाम बोर्ड के साथ-साथ नीट यूजी की तैयारी करें। साथ ही उनकी कोशिश यही रहती है कि वो बोर्ड और नीट परीक्षा में टॉप करें। इससे उनका 1 साल बर्बाद होने से बच जाता है। हालांकि यह असंभव नहीं है। पहले भी कई छात्र अपनी पहली ही कोशिश में नीट परीक्षा पास कर चुके हैं। लेकिन इसके लिए डेडिकेशन और स्मार्ट प्लानिंग के साथ-साथ ईमानदारी से मेहनत की जरूरत होती है। फिलहाल, छात्र नीट यूजी 2027 की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ नीट यूजी में अच्छे अंक हासिल करने के लिए किस तरह का स्मार्ट स्टडी प्लान बनाया जा सकता है।

NCERT की किताबों को दें सबसे ज्यादा महत्व अच्छी तैयारी के लिए सबसे पहले हर सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी मजबूत करें। ऐसे में बोर्ड और NEET की तैयारी के लिए NCERT की किताबों को अच्छी तरह पढ़ें। खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में दिए गए टॉपिक, परिभाषाएं, पिक्चर्स और उदाहरण ध्यान से समझें। सिर्फ सवालों के जवाब याद करने के बजाय उनके पीछे दिए गए कॉन्सेप्ट को समझें। पढ़ते समय जरूरी बातों के नोट्स बनाएं और महत्वपूर्ण टॉपिक को हाइलाइट करें। इससे बोर्ड परीक्षा और NEET दोनों की तैयारी बेहतर होगी।

बोर्ड और नीट परीक्षा की तैयारी का अलग समय रखें छात्रों को सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देने की जरुरत है। बोर्ड और नीट परीक्षा की तैयारी का समय अलग-अलग रखें। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार दिन का समय बांट सकते हैं। जैसे, सुबह का समय कठिन विषयों और कॉन्सेप्ट समझने के लिए रखें। इसके बाद बोर्ड परीक्षा के लिए लिखित अभ्यास करें और दिन के आखिरी हिस्से में NEET के MCQ हल करें।

हर हफ्ते दें टेस्ट और गलतियां सुधारें केवल पढ़ाई करते रहना ही सही नहीं है, बल्कि समय-समय पर ये परखना भी जरूरी है कि आपने कितना सीखा और किन विषयों में अभी सुधार की जरूरत है। इसके लिए हर सप्ताह एक टेस्ट जरूर दें। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र तय समय सीमा में लिखित प्रश्नपत्र हल करें और NEET की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी MCQ सवालों का अभ्यास करें। टेस्ट पूरा होने के बाद अपने गलत उत्तरों का एनालिसस करें और समझें कि गलती कहां हुई। यदि किसी चैप्टर में बार-बार गलतियां हो रही हैं, तो उस विषय को दोबारा पढ़ें और उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें।

नीट यूजी मॉक टेस्ट दें नीट यूजी परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट में 180 सवाल हल करने होते हैं। ऐसे में कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल सही हल करना जरूरी है। इसके लिए नियमित मॉक टेस्ट देना फायदेमंद हो सकता है। हर रविवार को पूरा नीट यूजी मॉक टेस्ट हल करें। साथ ही देखें कि किन टॉपिक्स में बार-बार गलती हो रही है।

OMR का करें अभ्यास बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखने की प्रैक्टिस जरूरी है साथ ही नीट यूजी की परीक्षा के लिए घर पर ही ओएमआर (OMR) शीट भरने का अभ्यास करें। इससे परीक्षा के दिन शीट भरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

मुफ्त ऑनलाइन संसाधनों का भी उठा सकते हैं लाभ छात्र अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए SATHEE (Self-Assessment, Test and Help for Entrance Exams) प्लेटफॉर्म की मदद ले सकते हैं। इसे IIT कानपुर और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर डेवलप किया है। इस प्लेटफॉर्म पर NEET की तैयारी के लिए मुफ्त स्टडी मटेरियल उपलब्ध हैं। छात्र इसके मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

नीट यूजी की तैयारी में इन गलतियों से बचें - बहुत सारी किताबें न पढ़ें: हर विषय के लिए कई किताबें पढ़ने के बजाय NCERT पर अच्छी पकड़ बनाएं। जरूरत पड़ने पर ही दूसरी किताबों की मदद लें।

- रिवीजन करना न भूलें: सिर्फ नए चैप्टर पढ़ने पर ध्यान न दें। पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स को भी हर सप्ताह दोहराएं, ताकि वे याद रहें।

- नींद जरूरी: अच्छी तैयारी के लिए रोज 6-7 घंटे की नींद लें।

- परीक्षा में तुक्के से बचें: नीट यूजी में गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए जिस सवाल का जवाब बिल्कुल समझ में न आ रहा हो, उस पर तुक्का लगाने से बचें।

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