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NEET UG : 6 दिन चलेगी नीट परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड होगी, NTA में ऊपर से नीचे तक होंगे बड़े बदलाव

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NEET UG : नीट यूजी कंप्यूटर आधारित होगी। इसे 6 दिनों में करीब 1000 केंद्रों पर आयोजित करने की योजना है। मुख्य रूप से केंद्रीय विद्यालयों जैसे सरकारी संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा

NEET UG : 6 दिन चलेगी नीट परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड होगी, NTA में ऊपर से नीचे तक होंगे बड़े बदलाव

मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अगले साल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) कंप्यूटर आधारित होगी। इसे 6 दिनों में करीब 1000 केंद्रों पर आयोजित करने की योजना है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट सबसे बड़ी परीक्षा है और इसमें करीब 25 लाख अभ्यार्थी शामिल होते हैं। प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अगले साल से नीट परीक्षा पारंपरिक कागज-कलम के बजाय कंप्यूटर-आधारित (सीबीटी) होगी। नीट के जरिए ही देश भर के मेडिकल, डेंटल व आयुष कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीए व बीएएमएस, बीएचएमस समेत विभिन्न मेडिकल कोर्सेज में दाखिला होता है।

सूत्रों ने बताया कि इसपर शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच कई वर्षों से विचार-विमर्श चल रहा था। एक सूत्र ने बताया कि जेईई की तरह ही यह परीक्षा भी कम से कम छह दिनों तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों का चुनाव उनकी विश्वसनीयता और वहां मौजूद आधारभूत संरचना की जांच-पड़ताल के बाद किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी विस्तृत योजना अभी तैयार की जा रही है।

केंद्रीय विद्यालयों जैसे सरकारी संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नीट यूजी में मुख्य रूप से केंद्रीय विद्यालयों जैसे सरकारी संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जहां हर दिन लगभग 5 लाख उम्मीदवार परीक्षा दे सकेंगे।

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NTA में बड़े बदलाव की तैयारी

सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में भी बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। NTA एक ​​स्वायत्त संस्था है जो NEET-UG के अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए अन्य प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित करती है। सूत्रों ने अखबार को बताया कि इस बदलाव में एजेंसी का संगठन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और कामकाज के तरीके शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा, "हम NTA के पूरे संगठन को ऊपर से नीचे तक बदलने जा रहे हैं।" उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अक्टूबर से पहले पूरी होने की उम्मीद है। NTA में लगभग 150 पद स्वीकृत हैं।

शिक्षा मंत्रालय के ये प्रस्ताव पेपर लीक की घटना के बाद आए हैं। इस साल 3 मई को हुई NEET-UG परीक्षा में लगभग 22 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द करना पड़ा, जिससे काफी विरोध प्रदर्शन हुआ और CBI जांच की मांग उठी। इसके बाद परीक्षा दोबारा आयोजित की गई।

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सूत्रों ने बताया कि यह कदम सात सदस्यों वाली एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इस समिति के प्रमुख इसरो (ISRO) के पूर्व चेयरमैन के. राधाकृष्णन थे और केंद्र सरकार ने 2024 में पेपर लीक की घटना के बाद इसका गठन किया था। 15 मई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को NEET-UG की दोबारा परीक्षा की घोषणा करते हुए कहा था कि जो परीक्षा अब तक पेन-और-पेपर (ऑफलाइन) तरीके से होती रही है, वह अगले साल से कंप्यूटर-आधारित (ऑनलाइन) होगी। प्रधान ने कहा था कि यह बदलाव राधाकृष्णन समिति की सिफारिश पर किया जा रहा है, लेकिन इस सुझाव को अब तक लागू नहीं किया गया था।

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हर दिन लगभग 500 उम्मीदवार परीक्षा दे सकेंगे

सूत्रों के अनुसार अगले साल की NEET-UG परीक्षा के लिए जिन केंद्रों की पहचान की जा रही है, उनमें से ज़्यादातर सरकारी संस्थान हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, जबकि कुछ नामी प्राइवेट संस्थानों को भी केंद्र बनाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि इनमें से हर केंद्र पर हर दिन लगभग 500 उम्मीदवार परीक्षा दे सकेंगे। NTA में प्रस्तावित बदलाव पूरे होने के बाद एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है, जिसमें शिफ्ट का समय, परीक्षा शहरों की सूची और अन्य जानकारी शामिल होगी। हाल ही में हुए पेपर लीक मामले में अब तक सिर्फ़ निचले स्तर के लोगों - जैसे प्रश्न-पत्र सेट करने वालों और अनुवादकों- को ही गिरफ़्तार किया गया है, न कि मुख्य लोगों को, इस बारे में सूत्रों ने कहा: "जहां तक ​​आपराधिक कार्रवाई की बात है, जांच चल रही है और अगर किसी ने अपराध किया है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।"

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और NTA के वरिष्ठ अधिकारी शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश हुए थे। उन्होंने समिति के सदस्यों को प्रवेश परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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