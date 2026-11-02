कंप्यूटर के साथ पेन-पेपर से भी परीक्षा देने का मिल सकता है मौका, नीट को लेकर क्या प्लान
नीट यूजी 2027 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार सीबीटी के साथ पेन-पेपर मोड भी ला सकती है।
मेडिकल की पढ़ाई करने का सपना देखने वाले लाखों छात्र हर साल नीट का इम्तिहान देते हैं। पिछले कुछ वक्त से इस बात की खूब चर्चा थी कि 2027 से नीट का पेपर पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित हो जाएगा। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जो बच्चे स्क्रीन और माउस से ज्यादा ओएमआर शीट और पेन पर भरोसा करते हैं, उनके लिए यह एक बड़ी राहत वाली खबर है। ऐसा बताया जा रहा है कि नीट एग्जाम पेन और पेपर के साथ एक और विकल्प के तौर पर मौजूद रहेगा। दरअसल, केंद्र सरकार इस इम्तिहान के तरीके में बड़ा बदलाव करने जा रही थी लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने इस पर गहरी चिंता जताई है जिसके बाद सरकार को अपने कदम थोड़े पीछे खींचने पड़े हैं।
हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर विचार
खबर है कि सरकार अब एकदम से सबकुछ ऑनलाइन करने के बजाय हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर विचार कर रही है। हाइब्रिड का सीधा सा मतलब है कि बच्चों को यह छूट मिल सकती है कि वो चाहें तो कंप्यूटर पर एग्जाम दें या फिर पुराने तरीके से ओएमआर (OMR) शीट और पेन का इस्तेमाल करें। केंद्र सरकार चाहती है कि बदलाव धीरे-धीरे हो। अचानक से सब कुछ कंप्यूटर पर कर देने से उन बच्चों को खासी परेशानी हो सकती है जिन्होंने कभी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया है। सरकार का मकसद है कि छात्रों को इस नए सिस्टम को समझने और इसके हिसाब से खुद को ढालने का पूरा वक्त मिले। साथ ही, राज्यों को भी कंप्यूटर लैब और तेज इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं तैयार करने का समय मिल जाएगा।
कंप्यूटर आधारित टेस्ट का कड़ा विरोध
अब सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक से यह कदम क्यों उठाया जा रहा है? दरअसल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित टेस्ट का कड़ा विरोध किया है। इन राज्यों का साफ कहना है कि हमारे देश में आज भी डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। आसान लफ्जों में कहें तो शहरों और गांवों के बीच सुविधाओं का एक बहुत बड़ा फासला है। बड़े शहरों के बच्चों के पास तो कंप्यूटर, लैपटॉप और वाई-फाई की बेहतरीन सुविधा होती है, लेकिन दूर-दराज के गांवों और कस्बों में रहने वाले गरीब और पिछड़े तबके के बच्चों के लिए यह सब आज भी किसी सपने जैसा है। अगर अचानक से परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई तो इन ग्रामीण बच्चों का बड़ा नुकसान होगा। उनके पास ना तो प्रैक्टिस करने के लिए गैजेट्स हैं और ना ही उनके इलाकों में हाई-टेक एग्जाम सेंटर मौजूद हैं।
तमिलनाडु सरकार ने इस मुद्दे पर 2021 की जस्टिस ए.के. राजन कमेटी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया था कि नीट के मौजूदा सिस्टम का सरकारी स्कूलों, तमिल मीडियम में पढ़ने वाले और पिछड़े समाज से आने वाले बच्चों पर कितना गहरा और बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा, राज्यों ने केंद्र के सामने एक और बड़ी मांग रखी है। उनका कहना है कि स्कूल बोर्ड परीक्षा के नंबरों को भी नीट में कुछ अहमियत (वेटेज) मिलनी चाहिए। अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नीट का सिलेबस काफी हद तक सीबीएसई बोर्ड पर आधारित होता है। ऐसे में जो बच्चे अलग-अलग राज्य बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, उन्हें रेस में बराबरी का मौका नहीं मिल पाता। राज्यों का तर्क है कि इस फर्क को मिटाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था बननी चाहिए ताकि हर बच्चे को इंसाफ मिल सके और किसी के साथ भेदभाव न हो।
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हाई-पावर टास्क फोर्स का गठन
आपको बता दें कि हाल ही में पेपर लीक और परीक्षा में हुई बड़ी गड़बड़ियों के बाद सरकार ने एक हाई-पावर टास्क फोर्स का गठन किया था। इस अहम पैनल की कमान इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणि के हाथों में है। यह पैनल भारत के पूरे एग्जाम सिस्टम में सुधार करने के तरीकों पर गहराई से काम कर रहा है। पैनल ने अपने सुझावों को दो हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में वो फौरी कदम शामिल हैं जो 2027 के नीट एग्जाम में लागू किए जा सकते हैं, जबकि दूसरे हिस्से में वो बड़े और दूरगामी सुधार हैं जो 2028-29 के सेशन से देखने को मिल सकते हैं। नंदन नीलेकणि की अगुवाई वाले इस पैनल को अब तक देश भर के छात्रों, अभिभावकों और बाकी लोगों से 54,000 से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं।
आगे का रास्ता क्या होगा इस पर भी पैनल नजर बनाए हुए है। सरकार का लंबा प्लान यही है कि धीरे-धीरे जेईई की तरह नीट को भी पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड कर दिया जाए और उसके बाद इसे कंप्यूटर-अडैप्टिव टेस्टिंग की तरफ ले जाया जाए। जेईई की ही तर्ज पर, भविष्य में नीट भी कई शिफ्ट में करवाया जा सकता है। फिलहाल, केंद्र सरकार ने नीलेकणि टास्क फोर्स का कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया है। इससे पैनल को राज्य सरकारों और बाकी स्टेकहोल्डर्स के साथ तसल्ली से बातचीत करके अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने का पूरा वक्त मिल जाएगा। कुल मिलाकर, मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए फिलहाल यही संदेश है कि वो बिना किसी कन्फ्यूजन के अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें, क्योंकि सिस्टम में बदलाव भले ही हो, लेकिन उनके हितों का पूरा खयाल रखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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