NEET UG 2026: किस राज्य में सबसे ज्यादा छात्र हुए क्वालिफाई? देखें टॉप-10 राज्यों की लिस्ट
उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 3,28,847 उम्मीदवारों ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा दी। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा, जहां से 2,01,100 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा, जहां 1,92,023 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी।
NEET Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बीते गुरुवार देर रात को नीट परीक्षा (neet UG 2026) का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.ic.in पर घोषित किया। इस परीक्षा में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने टॉप किया है। दोनों के 720 में से 715 अंक रहे। इस बार कुल 11.21 लाख अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। क्वालिफाई करने वालों में 58 फीसदी से अधिक महिलाएं हैं। नीट में 19 अभ्यर्थियों ने 700 अंक और 138 अभ्यर्थियों ने 690 अंक प्राप्त किए इसके अलावा कुल 1,492 अभ्यर्थियों ने 650 या उससे अधिक अंक अर्जित किए, जबकि 10,160 अभ्यर्थियों ने 600 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने स्टेट वाइज भी रिजल्ट घोषित किए, जिसमे बताया गया है कि किस राज्य में कितने लोग क्वालिफाई हुए।
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक छात्र हुए क्वालिफाई
एनटीए के आंकडों के मुताबिक इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1.70 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी नीट-यूजी परीक्षा में सफल हुए, जबकि लक्षद्वीप के 43 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता हासिल की। चलिए आज हम आपको उन टॉप 10 राज्यों के बारे में बताएंगे जहां सबसे अधिक छात्र क्वालिफाई हुए।
राज्य- क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार
1. उत्तर प्रदेश- 1,70,770
2.राजस्थान - 1,33,140
3.महाराष्ट्र- 1,07,304
4.बिहार- 68,968
5.कर्नाटक- 65,901
6. तमिलनाडु- 61,306
7. पश्चिम बंगाल- 52,746
8. केरल- 51,782
9. गुजरात- 38,146
10. तेलंगाना- 38,026
20 लाख लोगों ने दी थी परीक्षा
बता दें कि नीट यूजी 2026 की री-एग्जाम में लगभग 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। यह परीक्षा 21 जून को भारत के 551 शहरों में स्थित 5,440 परीक्षा केंद्रों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। परीक्षा 13 भाषाओं में कराई गई थी।
किस राज्य में दी सबसे ज्यादा परीक्षा
बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 3,28,847 उम्मीदवारों ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा दी। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा, जहां से 2,01,100 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा, जहां 1,92,023 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के अनुसार, देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल हुए। इस बार 720 में से 690 से अधिक अंक हासिल करने वाले 138 उम्मीदवार रहे। इनमें 93 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवार ऐसे थे, जिन्होंने पहली बार NEET UG परीक्षा दी थी। वहीं, 690 से ज्यादा अंक पाने वाले करीब 99 प्रतिशत उम्मीदवारों की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच थी। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे NEET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NTA ने समय पर परिणाम जारी किए हैं, ताकि मेडिकल काउंसलिंग और MBBS, BDS समेत अन्य मेडिकल कोर्सों में दाखिले की प्रक्रिया बिना किसी देरी के शुरू हो सके।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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