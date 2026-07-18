NEET UG 2026: किस राज्य में सबसे ज्यादा छात्र हुए क्वालिफाई? देखें टॉप-10 राज्यों की लिस्ट

उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 3,28,847 उम्मीदवारों ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा दी। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा, जहां से 2,01,100 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा, जहां 1,92,023 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी।

NEET Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बीते गुरुवार देर रात को नीट परीक्षा (neet UG 2026) का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.ic.in पर घोषित किया। इस परीक्षा में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने टॉप किया है। दोनों के 720 में से 715 अंक रहे। इस बार कुल 11.21 लाख अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। क्वालिफाई करने वालों में 58 फीसदी से अधिक महिलाएं हैं। नीट में 19 अभ्यर्थियों ने 700 अंक और 138 अभ्यर्थियों ने 690 अंक प्राप्त किए इसके अलावा कुल 1,492 अभ्यर्थियों ने 650 या उससे अधिक अंक अर्जित किए, जबकि 10,160 अभ्यर्थियों ने 600 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने स्टेट वाइज भी रिजल्ट घोषित किए, जिसमे बताया गया है कि किस राज्य में कितने लोग क्वालिफाई हुए।

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक छात्र हुए क्वालिफाई एनटीए के आंकडों के मुताबिक इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1.70 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी नीट-यूजी परीक्षा में सफल हुए, जबकि लक्षद्वीप के 43 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता हासिल की। चलिए आज हम आपको उन टॉप 10 राज्यों के बारे में बताएंगे जहां सबसे अधिक छात्र क्वालिफाई हुए।

राज्य- क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार 1. उत्तर प्रदेश- 1,70,770

2.राजस्थान - 1,33,140

3.महाराष्ट्र- 1,07,304

4.बिहार- 68,968

5.कर्नाटक- 65,901

6. तमिलनाडु- 61,306

7. पश्चिम बंगाल- 52,746

8. केरल- 51,782

9. गुजरात- 38,146

10. तेलंगाना- 38,026

20 लाख लोगों ने दी थी परीक्षा बता दें कि नीट यूजी 2026 की री-एग्जाम में लगभग 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। यह परीक्षा 21 जून को भारत के 551 शहरों में स्थित 5,440 परीक्षा केंद्रों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। परीक्षा 13 भाषाओं में कराई गई थी।

किस राज्य में दी सबसे ज्यादा परीक्षा बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 3,28,847 उम्मीदवारों ने नीट यूजी 2026 की परीक्षा दी। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा, जहां से 2,01,100 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा, जहां 1,92,023 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी।