NEET UG 2026 Toppers Full List : नीट यूजी के 138 टॉपरों की पूरी लिस्ट, रैंक और मार्क्स, 690 से अधिक मिले अंक
एनटीए ने रीज नीट यूजी का रिजल्ट जारी कर दिया है। पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा हुई परीक्षा में 20 लाख छात्र बैठे थे जिसमें 11.21 लाख (करीब 56%) ने क्वालिफाई किया। लुधियाना के आर्यन गुप्ता व हरियाणा के पंशुल बंसल संयुक्त टॉपर हैं। दोनों ने 720 में से 715 अंक हासिल किए।
एनटीए ने रीज नीट यूजी का रिजल्ट जारी कर दिया है। पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा हुई परीक्षा में 20 लाख छात्र बैठे थे जिसमें 11.21 लाख (करीब 56%) ने क्वालिफाई किया। लुधियाना के आर्यन गुप्ता व हरियाणा के पंशुल बंसल संयुक्त टॉपर हैं। दोनों ने 720 में से 715 अंक हासिल किए। ड़कियों का प्रदर्शन इस बार भी लड़कों से बेहतर रहा। 58 फीसदी लड़कियां और 42 फीसदी लड़के सफल हुए। इस बार 700 से अधिक अंक 19 छात्रों के आए। वहीं 690 से अधिक अंक 138 छात्रों को मिले। 690 से अधिक अंक पाने वाले 138 अभ्यर्थियों में से 93% से अधिक पहली बार नीट देने वाले हैं। 99% की उम्र भी 17 से 19 वर्ष के बीच ही है।
किसी के भी पूरे 720 अंक नहीं, पर टॉपर के अंक बढ़े
नीट यूजी में इस बार भी कोई छात्र 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल नहीं कर पाया। दो टॉपर्स के 720 में से 715 अंक रहे। ये पिछले साल के टॉपर से 29 अंक ज्यादा हैं। पिछले साल 686 अंक वाला टॉपर था। 2024 में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 17 छात्रों ने परफेक्ट 720 स्कोर किया था। 2019, 2022, 2025 में भी कोई परफेक्ट स्कोर नहीं था।
सभी 138 टॉपरों के नाम, AIR रैंक , पर्सेंटाइल, राज्य और कैटेगरी की पूरी लिस्ट
| रैंक | नाम | पर्सेंटाइल | राज्य | कैटेगरी |
| 1 | आर्यन गुप्ता | 99.9999 | पंजाब | जनरल |
| 2 | पंशुल बंसल | 99.9999 | हरियाणा | जनरल |
| 3 | उपलक्ष्य गोयल | 99.99985 | राजस्थान | जनरल |
| 4 | आयुष भलोटिया | 99.99965 | बिहार | जनरल |
| 5 | कुडाले श्रावणी कृष्णा | 99.99965 | महाराष्ट्र | ओबीसी-एनसीएल |
| 6 | रिया रंजन | 99.99965 | बिहार | ओबीसी-एनसीएल |
| 7 | आर्यन दुबे | 99.99965 | उत्तर प्रदेश | जनरल |
| 8 | गीतांश सरीन | 99.99915 | पंजाब | जनरल |
| 9 | गौरव सिंह | 99.99915 | राजस्थान | ओबीसी-एनसीएल |
| 10 | मोहनीश मारुति भोसले | 99.99915 | महाराष्ट्र | जनरल |
| 11 | अभिलाष | 99.99915 | राजस्थान | ओबीसी-एनसीएल |
| 12 | वेंकटपति वेलायुथम वी ए | 99.99915 | तमिलनाडु | जनरल |
| 13 | वीरिहगारी सह्यु | 99.99915 | तेलंगाना | जनरल |
| 14 | पाटिल सार्थक महेश | 99.99915 | महाराष्ट्र | जनरल |
| 15 | कृष गुप्ता | 99.99915 | पंजाब | जनरल |
| 16 | कार्तिक चौधरी | 99.99915 | राजस्थान | जनरल |
| 17 | मंशा गर्ग | 99.99915 | हरियाणा | जनरल |
| 18 | कृतिक जैन | 99.99905 | राजस्थान | जनरल |
| 19 | बुरा साई शरण | 99.99905 | तेलंगाना | ओबीसी-एनसीएल |
| 20 | वैष्णवी दास | 99.9978999 | कर्नाटक | जनरल |
| 21 | कंडागटला हनीश | 99.9978999 | तेलंगाना | ओबीसी-एनसीएल |
| 22 | हर्षिल गुप्ता | 99.9978999 | राजस्थान | जनरल |
| 23 | मनस्वी कुलश्रेष्ठ | 99.9978999 | हरियाणा | जनरल |
| 24 | काश्वी ढल | 99.9978999 | दिल्ली | जनरल |
| 25 | ताहा समुन भाटिया | 99.9978999 | गुजरात | जनरल-ईडब्लूएस |
| 26 | पटेल शौर्य भावेश | 99.9978999 | गुजरात | जनरल |
| 27 | श्रीनिका वी | 99.9978999 | तमिलनाडु | जनरल |
| 28 | सानिध्य क्षितिज डोंगरे | 99.9978999 | महाराष्ट्र | एससी |
| 29 | आशी गोयल | 99.9978999 | पंजाब | जनरल |
| 30 | अक्षित कुमार गौर | 99.9978999 | गुजरात | जनरल |
| 31 | प्रखर बंसल | 99.9978999 | राजस्थान | जनरल |
| 32 | अर्णव लाहोटी | 99.9978999 | महाराष्ट्र | जनरल |
| 33 | टेम्भुर्णे प्रणव पूरनलाल | 99.9978999 | महाराष्ट्र | एससी |
| 34 | रौश्मित गुप्ता | 99.9978999 | महाराष्ट्र | जनरल |
| 35 | सव्यसाची लस्कर | 99.9978999 | पश्चिम बंगाल | जनरल |
| 36 | नामला प्रेरणा | 99.9978999 | आंध्र प्रदेश | जनरल |
| 37 | रुद्राक्ष कोचर | 99.9978999 | हरियाणा | जनरल |
| 38 | अंदेम साई चरण रेड्डी | 99.9978999 | तेलंगाना | जनरल |
| 39 | रणवीर कुमार | 99.9978999 | राजस्थान | जनरल-ईडब्लूएस |
| 40 | सात्विक पटनायक | 99.9978999 | ओडिशा | जनरल |
| 41 | आन्वी सक्सेना | 99.9978999 | हरियाणा | जनरल |
| 42 | मयुक जयसिम्हा | 99.9978999 | तेलंगाना | जनरल |
| 43 | हिया जैस्मीन वसावडा | 99.9978499 | गुजरात | जनरल |
| 44 | माधवन महाजन | 99.9976999 | चंडीगढ़ (यूटी) | जनरल |
| 45 | सुदर ए एम | 99.9976999 | तमिलनाडु | जनरल |
| 46 | आर्यमन सिंह सोलंकी | 99.9976999 | मध्य प्रदेश | जनरल |
| 47 | दैविक मिड्ढा | 99.9959998 | राजस्थान | जनरल |
| 48 | सुचिता एम | 99.9959998 | कर्नाटक | जनरल |
| 49 | तेजस वरुण रेड्डी | 99.9959998 | दिल्ली | जनरल |
| 50 | अर्णव जिंदल | 99.9959998 | पंजाब | जनरल |
| 51 | वनिशा सतीश | 99.9959998 | तमिलनाडु | जनरल |
| 52 | गुंजन | 99.9959998 | उत्तर प्रदेश | ओबीसी-एनसीएल |
| 53 | पाटिल सोहम निशिकांत | 99.9959998 | महाराष्ट्र | जनरल |
| 54 | यश | 99.9959998 | राजस्थान | ओबीसी-एनसीएल |
| 55 | रवि कांत दिवाकर | 99.9959998 | बिहार | एससी |
| 56 | भाविका गुप्ता | 99.9959998 | पंजाब | जनरल |
| 57 | सौम्या पटेल | 99.9959998 | गुजरात | जनरल |
| 58 | अनुष्का चौधरी | 99.9959998 | राजस्थान | ओबीसी-एनसीएल |
| 59 | सबरी जी एन | 99.9959998 | तमिलनाडु | ओबीसी-एनसीएल |
| 60 | हंसिका | 99.9959998 | दिल्ली | जनरल |
| 61 | अंकुर कुमार | 99.9959998 | दिल्ली | ओबीसी-एनसीएल |
| 62 | रविकिरण किनी | 99.9959998 | कर्नाटक | जनरल |
| 63 | प्रकुल गर्ग | 99.9959998 | पंजाब | जनरल |
| 64 | दिगंत बी एस | 99.9959998 | कर्नाटक | जनरल |
| 65 | कुशाग्र मित्तल | 99.9959998 | दिल्ली | जनरल |
| 66 | हर्षुल गर्ग | 99.9959998 | चंडीगढ़ (यूटी) | जनरल |
| 67 | सागर राजेश करीकर | 99.9959998 | महाराष्ट्र | जनरल |
| 68 | वंशम राज सिंह | 99.9959998 | उत्तर प्रदेश | जनरल |
| 69 | जोहान जोब | 99.9959998 | कर्नाटक | जनरल |
| 70 | समर्थ सैनी | 99.9959998 | चंडीगढ़ (यूटी) | जनरल |
| 71 | भव्या गुनवाल | 99.9959998 | राजस्थान | जनरल |
| 72 | क्रिश चौहान | 99.9959998 | उत्तर प्रदेश | जनरल |
| 73 | आदित्य कुमार | 99.9959998 | बिहार | जनरल |
| 74 | ग्रंथी हनीश | 99.9959998 | आंध्र प्रदेश | जनरल |
| 75 | आर जयकृष्ण | 99.9959998 | तमिलनाडु | ओबीसी-एनसीएल |
| 76 | आदित्य शर्मा | 99.9959998 | राजस्थान | जनरल-ईडब्लूएस |
| 77 | सौम्या बडोले | 99.9959998 | महाराष्ट्र | एससी |
| 78 | थंथ खुशाल विजयभाई | 99.9959998 | गुजरात | जनरल |
| 79 | डिविट जैन | 99.9959998 | पंजाब | जनरल |
| 80 | अमान कुमार नायक | 99.9959998 | ओडिशा | जनरल |
| 81 | मोहम्मद फव्वाज़ | 99.9959498 | दिल्ली | जनरल |
| 82 | संविथा पी | 99.9957998 | तमिलनाडु | ओबीसी-एनसीएल |
| 83 | कोम्पेल्ला साई गायत्री तेजोअरुणिमा | 99.9957998 | तेलंगाना | जनरल |
| 84 | अनन्या सिन्हा | 99.9957998 | दिल्ली | जनरल |
| 85 | थोरात अनुश्री अजय | 99.9954998 | महाराष्ट्र | जनरल |
| 86 | रेलांगी जयषणमुखी | 99.9954998 | आंध्र प्रदेश | ओबीसी-एनसीएल |
| 87 | सौरभ अग्रवाल | 99.9954998 | राजस्थान | जनरल |
| 88 | नवीथना बी | 99.9954998 | तमिलनाडु | ओबीसी-एनसीएल |
| 89 | नीरज बी | 99.9954998 | केरल | ओबीसी-एनसीएल |
| 90 | आर्य अभिजीत दिवेकर | 99.9954998 | महाराष्ट्र | जनरल |
| 91 | रुतुम्बिका मोहंती | 99.9951497 | तेलंगाना | जनरल |
| 92 | निखिल शिवनाथन एस | 99.9951497 | तमिलनाडु | जनरल |
| 93 | पटेल प्रेमल | 99.9951497 | गुजरात | जनरल |
| 94 | श्रेयांक जे | 99.9951497 | कर्नाटक | जनरल |
| 95 | चेतन्या कुमार | 99.9951497 | हरियाणा | जनरल |
| 96 | आदित्य बनर्जी | 99.9951497 | दिल्ली | जनरल |
| 97 | विनायक गर्ग | 99.9951497 | पंजाब | जनरल |
| 98 | दक्ष मग्गू | 99.9930996 | हरियाणा | जनरल |
| 99 | हादिया निसार | 99.9930996 | जेके | जनरल |
| 100 | रिशित सिंगला | 99.9930996 | पंजाब | जनरल |
| 101 | शुक्ला ध्यान आनंद | 99.9930996 | गुजरात | जनरल |
| 102 | नाभ्या मोहन मेहता | 99.9930996 | दिल्ली | जनरल |
| 103 | कोंडरेड्डी हारिका देवी श्री अनुह्या | 99.9930996 | आंध्र प्रदेश | जनरल |
| 104 | एकाग्र यादव | 99.9930996 | उत्तर प्रदेश | जनरल |
| 105 | श्रीनारायण हरि मिश्रा | 99.9930996 | उत्तर प्रदेश | जनरल |
| 106 | पटवेगर साहीम सादिक | 99.9930996 | महाराष्ट्र | ओबीसी-एनसीएल |
| 107 | अरिमा झा | 99.9930996 | उत्तर प्रदेश | जनरल |
| 108 | प्रियांशु लाम्बा | 99.9930996 | राजस्थान | ओबीसी-एनसीएल |
| 109 | संप्रीत जे | 99.9930996 | कर्नाटक | जनरल |
| 110 | आराध्य गर्ग | 99.9930996 | मध्य प्रदेश | जनरल |
| 111 | हिमांशु कुमार | 99.9930996 | राजस्थान | जनरल-ईडब्लूएस |
| 112 | जननी श्वेथा डी आर | 99.9930996 | तमिलनाडु | जनरल |
| 113 | राजदीप गुप्ता | 99.9930996 | राजस्थान | जनरल-ईडब्लूएस |
| 114 | मिहिर नरेंद्रभाई पटेल | 99.9930996 | गुजरात | जनरल |
| 115 | रोहित मैथ्यू रबींद्रराजन ई | 99.9930996 | तमिलनाडु | जनरल |
| 116 | सुहान सलीम शेख | 99.9930996 | महाराष्ट्र | ओबीसी-एनसीएल |
| 117 | शिप्रक गोयल | 99.9930996 | छत्तीसगढ़ | जनरल |
| 118 | अभिराम एम | 99.9930996 | कर्नाटक | ओबीसी-एनसीएल |
| 119 | अमीर फिदाएक्वेम वरावल्ला | 99.9930996 | महाराष्ट्र | जनरल |
| 120 | सार्थक पेठकर | 99.9930996 | महाराष्ट्र | ओबीसी-एनसीएल |
| 121 | प्रिंस नेहरा | 99.9930996 | राजस्थान | ओबीसी-एनसीएल |
| 122 | श्रीवल्लभ विष्णुपंत गावड़े | 99.9930996 | महाराष्ट्र | ओबीसी-एनसीएल |
| 123 | देवेश श्रीगोपाल अग्रवाल | 99.9930996 | तेलंगाना | जनरल |
| 124 | ज़ैदान वानी | 99.9930996 | जेके | जनरल |
| 125 | वंगा श्रीनिवास रेड्डी | 99.9930996 | आंध्र प्रदेश | जनरल |
| 126 | वड्डेपल्ली दुष्यंत | 99.9930996 | आंध्र प्रदेश | ओबीसी-एनसीएल |
| 127 | पनव सुखीजा | 99.9930996 | हरियाणा | जनरल |
| 128 | आकर्ष गुप्ता | 99.9930996 | हिमाचल प्रदेश | जनरल |
| 129 | मयंक कुमार सिंह | 99.9930996 | राजस्थान | जनरल |
| 130 | पनव सहारण | 99.9930996 | दिल्ली | जनरल |
| 131 | कृष्णा यादव | 99.9930996 | उत्तर प्रदेश | ओबीसी-एनसीएल |
| 132 | अर्श चौहान | 99.9930996 | उत्तर प्रदेश | जनरल |
| 133 | शुभ प्रसाद | 99.9930996 | असम | जनरल |
| 134 | जे जयकृष्ण | 99.9930996 | तमिलनाडु | ओबीसी-एनसीएल |
| 135 | यश | 99.9930996 | हरियाणा | ओबीसी-एनसीएल |
| 136 | चारवी अग्रवाल | 99.9930996 | छत्तीसगढ़ | जनरल |
| 137 | गोपाल विजय पाटिल | 99.9930996 | महाराष्ट्र | जनरल |
| 138 | मो. अहमदुल्लाह शमीम | 99.9930996 | दिल्ली | जनरल |
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी