NEET UG 2026: नीट यूजी का फाइनल सिलेबस जारी, देखें आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट

संक्षेप: NEET UG 2026 syllabus : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 का सिलेबस जारी कर दिया है। अपडेटेड नीट सिलेबस आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले छात्रों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।

NEET UG 2026 syllabus : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक तौर पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 का सिलेबस जारी कर दिया है। नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) के यूजीएमईबी की मुहर व सिफारिश के बाद यह सिलेबस जारी किया गयाहै। अपडेटेड नीट सिलेबस आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले छात्रों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। एनटीए ने अभी तक नीट यूजी 2026 परीक्षा की तारीख की घोषणा नहीं की है। हालांकि पिछले साल के ट्रेंड से पता चलता है कि परीक्षा मई के पहले रविवार को आयोजित की जाएगी, यानी 2026 में 3 मई को। इससे पहले एनएमसी के अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (यूजीएमईबी) ने नया सिलेबस जारी करते हुए छात्रों के लिए आवश्यक पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराने का सुझाव दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नीट यूजी सिलेबस 2026 में कोई बदलाव नहीं नीट यूजी 2026 के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिलेबस 2026 में फिजिक्स में कुल 20 यूनिट, केमिस्ट्री में 20 और बायोलॉजी में 10 यूनिट बताई गई हैं। पिछले ट्रेंड्स के अनुसार नीट यूजी 2026 का रजिस्ट्रेशन फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। नीट यूजी 2026 परीक्षा की तारीख नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर घोषित करेगी।

नीट अभ्यर्थी अपडेट कर लें अपना आधार व कैटेगरी सर्टिफिकेट एनटीए ने नीट यूजी 2026 का फॉर्म व नोटिफिकेशन जारी करने से पहले अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद अहम एडवाइजरी जारी की है। एनटीए ने इसमें उम्मीदवारों से नीट यूजी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने को कहा गया है। जो छात्र नीट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उन्हें अभी अपने आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट करवा लेने चाहिए। आधार कार्ड में नाम व जन्मतिथि कक्षा 10वीं सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए। यह एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है ताकि एप्लीकेशन प्रोसेस बिना किसी गड़बड़ी और शिकायत के आसानी से पूरा हो सके। कैंडिडेट्स को यह पक्का करना होगा कि उनके डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड और वैलिड हों।

इन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने की जरूरत है - आधार कार्ड में ये डिटेल्स वैलिड और अपडेट होनी चाहिए- नाम

जन्म तिथि

लिंग

फोटो

पता

बायोमेट्रिक जानकारी

अभ्यर्थी आधार से जुड़ी डिटेल्स अपडेट करने के लिए वेबसाइट https://uidai.gov.in/ या https://myaadhaar.uidai.gov.in की मदद लें।

ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी एनसीएल वर्ग के अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनके कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड और अपडेट हों।

नीट यूजी 2026 का फॉर्म भरने से पहले ही तैयार कर लें ये डॉक्यूमेंट उम्मीदवार के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी के बाएं और दाएं अंगूठे का निशान

पोस्टकार्ड आकार में फोटो

पासपोर्ट आकार में फोटो

कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र

पासपोर्ट आकार में फोटो

कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र

कक्षा 12वीं की मार्कशीट

पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र

दूतावास/नागरिकता प्रमाण पत्र

क्या होती है नीट परीक्षा आपको बता दें कि एनटीए हर वर्ष मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट का आयोजन करता है। नीट यूजी से देश भर में एमबीबीएस, बीएएमस, बीयूएमस, बीएसएमएस और बीएचएमस, बैचलर ऑफ डेंटल स्टडीज (बीडीएस) और बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंड्री (बीवीएससी एंड एएच) कोर्सेज में दाखिले होते हैं। एमबीबीएस कोर्स के लिए 1.28 लाख सीटें हैं। देश भर से करीब 24 लाख स्टूडेंट्स इसमें आवेदन करते हैं।