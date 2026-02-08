Hindustan Hindi News
NEET UG 2026 Syllabus; Check Key Changes and Important Chapters for Physics, Chemistry, Biology, Download PDF
NEET UG 2026 Syllabus: नीट यूजी परीक्षा 2026 सिलेबस, इन चैप्टर्स को पढ़ा तो पक्की है सीट; अभी चेक करें PDF

NEET UG 2026 Syllabus: नीट यूजी परीक्षा 2026 सिलेबस, इन चैप्टर्स को पढ़ा तो पक्की है सीट; अभी चेक करें PDF

संक्षेप:

NEET UG 2026 Syllabus: नीट परीक्षा 2026 में टॉप रैंक और 100% मार्क्स पाने के लिए छात्रों को नीट सिलेबस की पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। आप अभी नीट परीक्षा का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए और अपनी तैयारी को सही स्ट्रैटिजी के साथ शुरू कीजिए।

Feb 08, 2026 02:07 pm IST
NEET UG 2026 syllabus PDF download: नीट (NEET UG) 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) ने आगामी मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नीट परीक्षा 2026 में टॉप रैंक और 100% मार्क्स पाने के लिए छात्रों को नीट सिलेबस की पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। 3 मई 2026 को होने वाली इस महा-परीक्षा से पहले, सिलेबस का स्पष्ट होना छात्रों के लिए अपनी स्ट्रैटिजी बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए अभी नीट परीक्षा का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए और अपनी तैयारी को सही स्ट्रैटिजी के साथ शुरू कीजिए।

NEET UG 2026 सिलेबस

इस बार के सिलेबस को NCERT की नई किताबों और बदलती चिकित्सा शिक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। NMC ने स्पष्ट किया है कि नीट यूजी 2026 में 11वीं और 12वीं कक्षा के कोर विषयों—फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी —से प्रश्न पूछे जाएंगे।

नीचे तीनों विषयों का डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है:

1. बायोलॉजी: यह विषय नीट परीक्षा का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सिलेबस में 'डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गनिज्म', 'सेल स्ट्रक्चर', 'ह्यूमन फिजियोलॉजी' और 'प्लांट फिजियोलॉजी' जैसे चैप्टर पर विशेष जोर दिया गया है। 12वीं के हिस्से से 'जेनेटिक्स', 'इवोल्यूशन', 'बायोटेक्नोलॉजी' और 'इकोलॉजी' जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को शामिल किया गया है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे NCERT के हर डायग्राम और लेबलिंग को बारीकी से समझें।

2. फिजिक्स: फिजिक्स का सिलेबस कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल पर आधारित है। इसमें 'कैनेमेटिक्स', 'लॉ ऑफ मोशन', 'वर्क, एनर्जी एंड पावर', 'ग्रेविटेशन' और 'थर्मोडायनामिक्स' जैसे प्रमुख चैप्टर शामिल हैं। 12वीं के स्तर से 'इलेक्ट्रोस्टेटिक्स', 'ऑप्टिक्स', 'मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट' और 'न्यूक्लियर फिजिक्स' से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इस विषय में महारत हासिल करने के लिए फॉर्मूलों का अभ्यास अनिवार्य है।

3. केमिस्ट्री: केमिस्ट्री को तीन सेक्शन में बांटा गया है—फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक।

फिजिकल केमिस्ट्री: मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल काइनेटिक्स।

इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री: पीरियोडिक टेबल, पी-ब्लॉक, डी-ब्लॉक एलिमेंट्स और केमिकल बॉन्डिंग।

ऑर्गेनिक केमिस्ट्री: हाइड्रोकार्बंस, एल्कोहल, फिनोल और ईथर के साथ-साथ 'प्रैक्टिकल केमिस्ट्री' के कुछ नए प्रयोग भी सिलेबस का हिस्सा हैं।

क्या इस बार कुछ बदला है?

अभिभावकों और छात्रों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिलेबस में कटौती की गई है। NMC ने पिछले साल के पैटर्न को ही लगभग बरकरार रखा है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स जो NCERT की नई किताबों से हटा दिए गए थे, उन्हें भी मेडिकल एंट्रेंस की गहराई को देखते हुए शामिल किया गया है। इसलिए, छात्रों को केवल पुरानी या नई NCERT पर निर्भर रहने के बजाय NMC द्वारा जारी आधिकारिक PDF को ही आधार मानना चाहिए

NEET UG 2026 परीक्षा का पैटर्न

परीक्षा का पैटर्न पहले जैसा ही रहेगा:

कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 180 का उत्तर देना होगा।

प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए -1 अंक (नेगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है।

परीक्षा कुल 720 अंकों की होगी।

छात्रों के लिए तैयारी की टिप्स

छात्रों को सिलेबस के अनुसार अपना 'स्टडी प्लान' अपडेट करना चाहिए। सबसे पहले उन चैप्टर्स को खत्म करें जिनका वेटेज ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें और मॉक टेस्ट के जरिए अपनी स्पीड और सटीकता (एक्युरेसी) पर काम करें।

