Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Success Story: पिता करते हैं सिलाई, बेटे ने निकाला NEET; 612 नंबर लाकर पूरा किया सपना

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

कानपुर के जतीन निषाद ने इसी मेहनत के दम पर NEET-UG 2026 में 612 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 6656 प्राप्त कर MBBS की राह आसान कर ली है।

Success Story: पिता करते हैं सिलाई, बेटे ने निकाला NEET; 612 नंबर लाकर पूरा किया सपना

NEET-UG जैसी देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में सफलता हासिल करना आसान नहीं होता। इसके लिए लंबे समय तक अनुशासन, लगातार मेहनत और मजबूत इरादों की जरूरत होती है। कई नीट की सक्सेस स्टोरी सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। इनमें से कुछ भावुक कहानियां हैं और कुछ प्रेरणादायक। आज हम आपको एक ऐसे छात्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने संसाधनों की कमी और आर्थिक तंगी के बीच अपने सपनों का समझौता नहीं किया। बल्कि नीट की परीक्षा क्रैक कर ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे परिवार का सपना साकार किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कानपुर के जतीन निषाद की।

कानपुर के जतीन निषाद ने इसी मेहनत के दम पर NEET-UG 2026 में 612 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 6656 प्राप्त कर MBBS की राह आसान कर ली है। साधारण परिवार से आने वाले जतीन की यह सफलता न केवल उनके परिवार के लिए गर्व का पल है, बल्कि उन लाखों छात्रों के लिए भी प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं।

पिता करते हैं सिलाई का काम

कानपुर के रहने वाले जतीन निषाद एक साधारण परिवार से आते हैं। एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पिता रवि शंकर निषाद एक बुटीक में टेलर का काम करते हैं, जबकि मां शानू निषाद गृहिणी हैं। जतीन बताते हैं कि उनके पिता की मेहनत और संघर्ष ने ही उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

ये भी पढ़ें:पिता ने बेटियों को खुद पढ़ाया, अब NEET पास कर दोनों बहनें बनेंगी डॉक्टर

कैसे की तैयारी

जतीन ने अपनी NEET-UG की तैयारी न्यू लाइट इंस्टीट्यूट से की। उन्होंने कोचिंग की पढ़ाई के साथ-साथ NCERT की किताबों को अपनी तैयारी का आधार बनाया। नियमित रिवीजन, MCQ की लगातार प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देने की आदत ने उनकी तैयारी को मजबूत बनाया।

रोज 11 से 12 घंटे की तैयारी

जतीन बताते हैं कि तैयारी के दौरान वह प्रतिदिन लगभग छह घंटे कोचिंग में पढ़ते थे, जबकि घर लौटकर पांच से छह घंटे सेल्फ स्टडी करते थे। हालांकि पढ़ाई का समय परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई दिन नहीं जाने दिया जब कम से कम दो घंटे भी पढ़ाई न की हो।

ये भी पढ़ें:NEET टॉपर ने IIT के लिए ठुकराई MBBS सीट, अब BTech कर बनेंगे इंजीनियर

कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं

भविष्य की योजनाओं को लेकर जतीन का सपना एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट बनने का है। वह MBBS के बाद हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। उनका कहना है कि आज हृदय संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और वह इस क्षेत्र में बेहतर इलाज देकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:स्कूल में खाना बनाते हैं माता-पिता, बिना कोचिंग बेटी ने निकाला NEET
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

और पढ़ें
NEET Neet Ug Success Stories
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।