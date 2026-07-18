Success Story: ईंट-भट्टे पर काम करते हैं पिता, बेटा-बेटी ने NEET क्वालिफाई कर बढ़ाया मान, मिले इतने रैंक

NEET UG 2026 में बिहार के नवादा जिले के पकरीबरावां थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव के रहने वाले भाई-बहन रितेश कुमार और ऋचा कुमारी ने एक साथ सफलता हासिल कर परिवार और जिले का नाम रोशन किया है।

नीट यूजी रिजल्ट के साथ-साथ छात्रों की कई ऐसी कहानियां हैं, जो काफी प्रेरणादायक है। इन्हीं में एक कहानी है दो भाई-बहनों की। पिता ईंट के भट्टे में काम करते हैं और बेटी और बेटे ने कड़ी मेहनत के दम पर नीट जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। अब दोनों डॉक्टर बनेंगे। इस सफलता से दोनों बच्चों ने ना सिर्फ पिता का मान बढ़ाया है, बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। चलिए इनकी कहानी के बारे में बताते हैं।

रितेश और ऋचा कुमारी ने क्रैक किया नीट NEET UG 2026 में बिहार के नवादा जिले के पकरीबरावां थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव के रहने वाले भाई-बहन रितेश कुमार और ऋचा कुमारी ने एक साथ सफलता हासिल कर परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। दोनों ने नीट जैसी देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। उनकी उपलब्धि से वारिसलीगंज, पकरीबरावां और आसपास के इलाके में खुशी की लहर है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, रितेश कुमार ने 720 अंकों में 655 अंक हासिल किए हैं। उन्हें ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1160 और EWS रैंक 87 मिली है। वहीं उनकी बहन ऋचा कुमारी ने 622 अंक प्राप्त कर AIR 4685 और EWS रैंक 457 हासिल की है।

ईंट-भट्ठे पर मुंशी हैं पिता, फिर भी नहीं छोड़ी बच्चों की पढ़ाई रितेश और ऋचा के पिता रवि रंजन कुमार ईंट-भट्ठे पर मुंशी का काम करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। उनकी मां शोभा कुमारी गृहिणी हैं और उन्होंने हर कदम पर बच्चों का हौसला बढ़ाया। दोनों भाई-बहनों ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वारिसलीगंज प्रखंड के मकनपुर स्थित अपने नाना पप्पू सिंह के घर रहकर की। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई भी वहीं रहकर पूरी की। इसके बाद बेहतर तैयारी के लिए दोनों ने राजस्थान के कोटा स्थित एक CBSE मान्यता प्राप्त संस्थान में दाखिला लिया और NEET की तैयारी शुरू की।

दूसरे प्रयास में मिली कामयाबी रितेश और ऋचा को यह सफलता दूसरे प्रयास में मिली। पहले प्रयास में असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कमियों पर काम करते हुए पूरी मेहनत से दोबारा तैयारी की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और दोनों ने एक साथ NEET UG 2026 में सफलता हासिल की।