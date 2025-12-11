Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
NEET UG 2026: Smart Strategy to Score 100% in Zoology and Secure Full Marks in Biology
NEET UG 2026: नीट यूजी 2026 में जूलॉजी में 100% स्कोर करने की स्मार्ट स्ट्रैटिजी, बायोलॉजी में 180 अंक पक्के!

संक्षेप:

Dec 11, 2025
NEET UG 2026 Zoology: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए, बायोलॉजी सेक्शन में अधिकतम स्कोर हासिल करने की राह अब आसान हो जाएगी। नीट एग्जाम एक्सपर्ट और पिछले वर्षों के टॉप रैंकर्स ने जूलॉजी (Zoology) को नीट यूजी की सफलता की कुंजी बताया है। नीट यूजी के 720 मार्क्स में से 360 मार्क्स अकेले बायोलॉजी के होते हैं, जिसमें जूलॉजी की हिस्सेदारी पूरे 180 मार्क्स की होती है। यही कारण है कि अधिकांश सफल छात्र इसे सबसे अधिक स्कोरिंग सेक्शन मानते हैं। यह सब्जेक्ट न केवल आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है, बल्कि यह सीधे तौर पर सरकारी मेडिकल कॉलेज में आपके सिलेक्शन को भी प्रभावित करता है।

NCERT ही है सफलता का मास्टर कोड

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नीट बायोलॉजी के 90 से 95 प्रतिशत प्रश्न सीधे या घुमा-फिराकर NCERT की किताबों से ही आते हैं। इसलिए जूलॉजी में 180/180 का स्कोर करने के लिए NCERT की हर एक लाइन, सभी डायग्राम (इमेज), फ्लोचार्ट और मुश्किल शब्दों को अच्छी तरह से समझना और याद करना जरूरी है। इन मूलभूत तत्वों में महारत हासिल करने वाले छात्रों को परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों पर एक बड़ी बढ़त मिल जाती है। NCERT के अंदर दिए गए महत्वपूर्ण डेटा, टेबल और 'ट्रिकी टर्म्स' को नजरअंदाज न करें।

जूलॉजी के सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर-

सफलता सुनिश्चित करने के लिए, इन टॉपिक पर विशेष ध्यान दें, जिनसे रेगुलर रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं-

मानव प्रजनन (Human Reproduction)

पशु विविधता (Animal Diversity)

मानव स्वास्थ्य और रोग (Human Health and Disease)

रासायनिक समन्वय और नियंत्रण (Chemical Coordination and Control)

जूलॉजी में 100% स्कोर करने की स्मार्ट स्ट्रैटिजी

लंबी और थकाऊ पढ़ाई की जगह, अनुशासन और सही स्ट्रैटिजी ही आपको डॉक्टर बनने के सपने के करीब ले जाएगी। ये हैं वो स्मार्ट तरीके जो टॉपर्स हमेशा अपनाते हैं।

रोजाना MCQ प्रैक्टिस

हर दिन 100 से 150 उच्च गुणवत्ता वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ) को समय सीमा के अंदर हल करने का लक्ष्य रखें। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी हर गलती का एनालिसिस करें और कारण जानें कि वह क्यों हुई।

क्विक-रिवीजन नोट्स

परीक्षा से ठीक पहले अंतिम समय में जल्दी रिवीजन के लिए एक "लास्ट-मिनट बुक" या शॉर्ट नोट्स तैयार करें। इसमें मुख्य तथ्य, जटिल प्रक्रियाओं के चरण, और समान दिखने वाली अवधारणाओं के बीच के अंतर शामिल होने चाहिए।

मॉक टेस्ट है अनिवार्य

मॉक टेस्ट देने से आप टाइम मैनेजमेंट और रियल एग्जाम के स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखते हैं। ये दोनों चीजें आपकी रैंक तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जूलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को परीक्षा तक कम से कम चार से पांच बार दोहराना सुनिश्चित करें।

एलिमिनेशन टेक्निक का उपयोग

कठिन प्रश्नों को हल करते समय, सबसे पहले उन ऑप्शन को हटा दें जो पूरी तरह गलत हैं। यह 'हटाने की विधि' (एलिमिनेशन मेथड) सही उत्तर तक पहुंचने की संभावना को काफी बढ़ा देती है।

लाइफ से कनेक्शन

जूलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसे केवल सब्जेक्ट के रूप में न पढ़ें, बल्कि इसे अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों, दृश्यों और उदाहरणों से जोड़कर देखें। इससे आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी और परीक्षा में प्रश्नों को तेजी से हल कर पाएंगे।

अनुशासित तैयारी और जूलॉजी पर फोकस ही आपके डॉक्टर बनने के सपने को साकार करेगी।

