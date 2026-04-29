NEET UG 2026: नीट परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में भीड़ और मोबाइल पर पाबंदी,सुरक्षा के लिए धारा 163 लागू
NEET UG 2026 Exam: 'नीट-यूजी' (NEET-UG) परीक्षा के लिए उत्तराखंड के चमोली जनपद में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार जनपद में सुव्यवस्थित और नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं।
NEET UG 2026 Exam: देशभर में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए रविवार, 3 मई का दिन बेहद निर्णायक होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जा रही 'नीट-यूजी' (NEET-UG) परीक्षा के लिए उत्तराखंड के चमोली जनपद में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार जनपद में सुव्यवस्थित और नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं।
कोठियालसैंण बना जनपद का इकलौता परीक्षा केंद्र
चमोली जनपद के परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए इस बार प्रौद्योगिक संस्थान कोठियालसैंण, गोपेश्वर को एकल परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिलेभर के अभ्यर्थी इसी केंद्र पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। यह जिले का एकमात्र केंद्र है, इसलिए परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।
धारा 163 लागू: परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर मार
परीक्षा की गरिमा बनाए रखने और किसी भी प्रकार की शांति भंग की स्थिति से निपटने के लिए जिलाधिकारी गौरव कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। उनके आदेशों के अनुपालन में परगना मजिस्ट्रेट (चमोली) राजकुमार पाण्डेय द्वारा परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है।
इस निषेधाज्ञा के तहत प्रशासन ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकठ्ठे नहीं हो सकेंगे। केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, पेजर या किसी भी प्रकार के सेलुलर डिवाइस ले जाना पूरी तरह वर्जित है।परीक्षा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए केंद्र के आसपास लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
परीक्षा अवधि के दौरान केंद्र के पास कोई भी व्यक्ति जुलूस, झांकी, जनसभा या प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के आसपास हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र और उसके आसपास किसी भी प्रकार का साहित्य, प्रेस नोट, पम्पलेट, पोस्टर या बैनर लगाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। यह आदेश परीक्षा शुरू होने की तिथि से लेकर प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नकलविहीन परीक्षा के लिए प्रशासन की अपील
जिलाधिकारी गौरव कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि परीक्षा को पूरी तरह 'नकलविहीन' और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। प्रशासन ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से भी अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें ताकि सुरक्षा जांच में कोई बाधा न आए।
चमोली के इस शांत पहाड़ी क्षेत्र में नीट परीक्षा का आयोजन प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। कोठियालसैंण केंद्र पर तैनात सुरक्षाकर्मी और पर्यवेक्षक लगातार निगरानी रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स