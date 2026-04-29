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NEET UG 2026: नीट परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में भीड़ और मोबाइल पर पाबंदी,सुरक्षा के लिए धारा 163 लागू

Apr 29, 2026 02:03 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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NEET UG 2026 Exam: 'नीट-यूजी' (NEET-UG) परीक्षा के लिए उत्तराखंड के चमोली जनपद में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार जनपद में सुव्यवस्थित और नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं।

NEET UG 2026: नीट परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में भीड़ और मोबाइल पर पाबंदी,सुरक्षा के लिए धारा 163 लागू

NEET UG 2026 Exam: देशभर में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए रविवार, 3 मई का दिन बेहद निर्णायक होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जा रही 'नीट-यूजी' (NEET-UG) परीक्षा के लिए उत्तराखंड के चमोली जनपद में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार जनपद में सुव्यवस्थित और नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं।

कोठियालसैंण बना जनपद का इकलौता परीक्षा केंद्र

चमोली जनपद के परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए इस बार प्रौद्योगिक संस्थान कोठियालसैंण, गोपेश्वर को एकल परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जिलेभर के अभ्यर्थी इसी केंद्र पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। यह जिले का एकमात्र केंद्र है, इसलिए परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।

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धारा 163 लागू: परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर मार

परीक्षा की गरिमा बनाए रखने और किसी भी प्रकार की शांति भंग की स्थिति से निपटने के लिए जिलाधिकारी गौरव कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। उनके आदेशों के अनुपालन में परगना मजिस्ट्रेट (चमोली) राजकुमार पाण्डेय द्वारा परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है।

इस निषेधाज्ञा के तहत प्रशासन ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकठ्ठे नहीं हो सकेंगे। केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, पेजर या किसी भी प्रकार के सेलुलर डिवाइस ले जाना पूरी तरह वर्जित है।परीक्षा के दौरान शांति बनाए रखने के लिए केंद्र के आसपास लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

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परीक्षा अवधि के दौरान केंद्र के पास कोई भी व्यक्ति जुलूस, झांकी, जनसभा या प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के आसपास हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र और उसके आसपास किसी भी प्रकार का साहित्य, प्रेस नोट, पम्पलेट, पोस्टर या बैनर लगाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। यह आदेश परीक्षा शुरू होने की तिथि से लेकर प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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नकलविहीन परीक्षा के लिए प्रशासन की अपील

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि परीक्षा को पूरी तरह 'नकलविहीन' और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। प्रशासन ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से भी अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें ताकि सुरक्षा जांच में कोई बाधा न आए।

चमोली के इस शांत पहाड़ी क्षेत्र में नीट परीक्षा का आयोजन प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। कोठियालसैंण केंद्र पर तैनात सुरक्षाकर्मी और पर्यवेक्षक लगातार निगरानी रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके।

Prachi

लेखक के बारे में

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