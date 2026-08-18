NEET UG 2026: राउंड 1 काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग की अंतिम तारीख आज, ऐसे चुने पसंद के कॉलेज और कोर्स
राउंड 1 के लिए चॉइस लॉक करने की सुविधा 17 अगस्त को शाम 5:30 बजे से शुरू हो गई थी। जिन उम्मीदवारों ने NEET UG काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, उन्हें तय समय से पहले अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की चॉइस भरकर उसे लॉक करना होगा।
NEET UG 2026 काउंसलिंग के राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग की आखिरी आज यानी 18 अगस्त है। ऐसे में उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपने पसंद के कोर्स और कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। बता दें कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने सोमवार को NEET UG 2026 काउंसलिंग के राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग की आखिरी बढ़ाई थी। उम्मीदवार 18 अगस्त की रात 11:59 बजे तक अपनी पसंद के मेडिकल और डेंटल कॉलेज व कोर्स चुनकर सबमिट कर सकते हैं।
18 अगस्त तक कर सकेंगे चॉइस लॉक
राउंड 1 के लिए चॉइस लॉक करने की सुविधा 17 अगस्त को शाम 5:30 बजे से शुरू हो गई थी। जिन उम्मीदवारों ने NEET UG काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, उन्हें तय समय से पहले अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की चॉइस भरकर उसे लॉक करना होगा। चॉइस लॉक करने के बाद उम्मीदवारों की ओर से चुनी गई प्राथमिकताओं के आधार पर आगे सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया की जाएगी।
NEET UG काउंसलिंग में चॉइस कैसे भरें?
उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुन सकते हैं-
- सबसे पहले उम्मीदवार MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
2. NEET UG काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन या कैंडिडेट लॉगिन लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी जरूरी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके साइन इन करें।
4. अब Choice Filling सेक्शन में जाएं।
5. अपनी पसंद के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के साथ-साथ कोर्स को प्राथमिकता के क्रम में चुनें।
6. पूरी चॉइस लिस्ट को ध्यान से जांचें।
7. जरूरत होने पर किसी कॉलेज या कोर्स की प्राथमिकता में बदलाव या उसे ऊपर-नीचे करें।
8. सभी विकल्पों से संतुष्ट होने के बाद चॉइस लॉक करके फाइनल लिस्ट सबमिट करें।
ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग की सुविधा सिर्फ रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। चॉइस लॉक करने से पहले कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकता को अच्छी तरह जांच लें, क्योंकि राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट उम्मीदवार की ओर से भरी गई प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा।
MCC ने उम्मीदवारों को दी सलाह
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) के तहत काम करने वाली MCC ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपनी चॉइस समय पर पूरी कर लें और उसे लॉक करना न भूलें। MCC ने साफ किया है कि चॉइस फिलिंग की सुविधा संशोधित समय सीमा के अनुसार केवल 18 अगस्त रात 11:59 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी। इसके बाद उम्मीदवारों को चॉइस भरने या उसमें बदलाव करने का मौका नहीं मिलेगा।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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